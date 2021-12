Jahresrückblick Historische Wahlsiege, Barocktage und Aufreger: Was in Stadt und Region Solothurn 2021 zu reden gab Was für ein Jahr: Zu reden gab neben Wahlen etwa die vereitelte Coronademonstration in Solothurn, die drei hellsten Solothurner, aber auch Skater. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 30.12.2021, 05.00 Uhr

Bald ist das Jahr zu Ende. Eine gute Gelegenheit das Gedächtnis aufzufrischen und nochmals Revue passieren zu lassen, was sich alles ereignet hat.

50. Geburtstag: Das ökumenische Kirchenzentrum in Langendorf war das erste seiner Art. Hanspeter Bärtschi

Es war das erste seiner Art: Die Veranstaltungen anlässlich des 50. Geburtstages des ökumenischen Kirchenzentrums in Langendorf beginnen.

Dieses Jahr war es eine Chesslete der etwas anderen Art. Lea Durrer / Solothurner Zeitung

Home-Chesslete, Fasnachtskunst auf den Plätzen in der Stadt, Schnitzelbänke via Youtube: Die Fasnacht 2021 ist wegen Corona ganz anders als gewohnt. Beliebt ist sie trotzdem.

Viele Organisatoren haben Corona getrotzt

Man könnte ja meinen, dass man bei einer erstmaligen Durchführung mit der kleinen Kelle anrührt: Die Organisatoren der Barocktage machten es gleich andersrum, dachten von Anfang an gross. 161 Veranstaltungen umfassten die ersten Barocktage Solothurn, die im August stattfanden und neun Tage dauerten. Dabei wurden 4560 Tickets verkauft. «Der Erfolg verpflichtet uns beinahe, die Veranstaltungsreihe nächstes Jahr wieder zu organisieren», sagte Andreas Affolter, Präsident des Vereins Barocktage Solothurn, bereits am Tag danach. Mittlerweile ist die erneute Durchführung 2022 offiziell.

Erstmals fanden in Solothurn die Barocktage statt. Zvg

Die Barocktage sind das Paradebeispiel, dass die Stadt Solothurn trotz Pandemiejahr lebte. Die Organisatoren waren stets bemüht, das Beste aus der Situation zu machen. So gab es zwar keine Fasnachtsumzüge, stattdessen erstmals eine Fasnachtsausstellung. Auch auf die Film- und Literaturtage musste nicht verzichtet werden, sie fanden aber vorwiegend virtuell statt. Bei der HESO war vieles wie immer. Dank enormem Aufwand und der Zertifikatspflicht.

Corona zum Opfer fiel wiederum das Märetfäscht. Auch der Chlausemäret und der Solodurner Wiehnachtsmäret mussten 2021 abgesagt werden.

Ganz verloren hat die Stadt Solothurn die Bike Days. Seit 2009 war der Event in Solothurn zuhause; damit ist nun Schluss, wie die Organisatoren im Oktober informierten. Mit neuem Namen und Konzept zügelt der Event nach Zürich.

Verenaschlucht Verena-Schlucht Einsiedelei St. Verena







Andreas Kaufmann / Solothurner Zeitung

Die Verenaschlucht ist der Bürgergemeinde Solothurn fast zu beliebt. Sie gibt ein Reglement heraus, um «Overtourism» zu verhindern und das Miteinander zu verbessern.

Spatenstich Schulhaus und Turnhalle, v.l. Thomas Schluep, Andreas Brand, Michel Steiner, Anita Panzer, Rebekka Vetsch, Hansjürg Geiger, Ronald Huber, Arjuna Adhihetty. Michel Lüthi (12. April 2021)

In Feldbrunnen-St. Niklaus beginnen die Arbeiten zur Sanierung und Vergrösserung des Schulhauses.

Markus Boss, neuer Gemeindepräsident Rüttenen. Hanspeter Bärtschi

Stille Wahlen: In Rüttenen wird Markus Boss (FDP) neuer Gemeindepräsident, in Feldbrunnen-St. Niklaus bleibt das Präsidium in den Händen von Anita Panzer (FDP).

Die letzte Gemeindeversammlung von Kurt Fluri. Hanspeter Bärtschi (29. Juni 2021)

Die Gemeindeversammlung Solothurn sagt nach einer intensiven Debatte über Busse und Bäume Ja zur Umgestaltung des Postplatzes.

Iwan Pfyl Kapitän öufi Boot mit Ehefrau Hansjörg Sahli (19. Juli 2021)

Die Aare führt viel Wasser. Das hat Folgen für die Öufi-Flotte: Wochenlang kann die MS «Wyssestei» nicht regulär fahren.

André Drea, Skater in Solothurn. Michel Lüthi

Skater kämpfen um einen Platz in der Stadt und gründen dazu einen Verein. Beim BBZ sind sie nur ausserhalb der Schulzeit geduldet. Ihr Traum: ein Skatepark in Solothurn.

Bundesrat Alain Berset hielt an den Jubiläumsfeierlichkeiten der Stadt Solothurn eine Rede. José R. Martinez (16. September 2021)

Alain Berset ist zu Gast an den Jubiläumsfeierlichkeiten zu 2000 Jahre Solothurn. Scherzhaft zeigt er sich besorgt über den Einfluss der Solothurner Torte auf die Volksgesundheit.

Glückseligkeit nach historischem Sieg

Ihr Freudentanz wird in Erinnerung bleiben: Als Stadtschreiber Hansjörg Boll den Sieg von Stefanie Ingold im zweiten Wahlgang verkündete, war die Freude bei ihr und den Genossen grenzenlos. Zum ersten Mal schaffte es die SP ins Solothurner Stadtpräsidium, zum ersten Mal steht eine Frau an der Spitze der Stadt. «Stadtpräsidentin Stefanie Ingold» klinge für sie momentan noch sehr fremd, gestand die bisherige Schulleiterin nach der Wahl ein. Und fügte an, dass sie vor einem Jahr noch gedacht habe, dass es schwierig wird mit der Wahl.

«Wir hatten die richtige Kandidatin zur richtigen Zeit und konnten über die Partei hinaus mobilisieren», analysierte Pierric Gärtner, Präsident der SP Stadt Solothurn, den historischen Sieg seiner Partei. Dem Wahlsieg von Ingold ging ein monatelanger Wahlkampf gegen Markus Schüpbach (FDP) voraus.

Coronabedingt war dabei die Möglichkeit von öffentlichen Auftritten beschränkt; vor allem in der Phase. So gab es mehrere Debatten, die statt vor Publikum per Livestream übertragen wurden. Die Ausgangslage war spannend. Seit 1993 war der Name Kurt Fluri immer auf der Wahlliste gestanden, dieses Mal fehlte er. Kaum jemand hätte im Vorfeld wohl gerechnet, wie spannend es werden würde. Nicht nur brachte der erste Wahlgang noch keine Siegerin oder keinen Sieger hervor, nein, der Abstand betrug auch lediglich 47 Stimmen. Im zweiten Wahlgang konnte Ingold die Distanz etwas vergrössern.

Wahlen Stadtpräsidium Solothurn: Stefanie Ingold ist gewählt. Hanspeter Bärtschi (26. September)

Historisch ist nicht nur der Sieg von Ingold, sondern auch die Amtszeit von Kurt Fluri. 28 Jahre übte er das Amt als Stadtpräsident aus. Dementsprechend stand das Jahr 2021 auch im Zeichen seines Abschieds.

Nicht nur in Solothurn kam es zur historischen Wahl einer Frau. Auch Bellach hat nach der Wahl von Lea Schluep-Stüdeli (FDP) erstmals eine Gemeindepräsidentin. Sie setzte sich gegen Patrik Müller (SVP) durch. Es sei zwar nicht wichtig, aber schon speziell, dass sie die erste Frau an der Spitze von Bellach sei, sagte Schluep-Stüdeli, nachdem ihr Sieg feststand.

Ihr Erfolg macht vielleicht auch der FDP der Stadt Solothurn Hoffnung. Denn auch in Bellach gehörte das Präsidium jahrzehntelang der FDP, bevor es an eine andere Partei ging. Nun gelang der FDP bereits nach wenigen Jahren das Comeback.

Die neue Holzschnitzelheizung Bellach an der Friedhofstrasse wird eingeweiht. Im Bild von links: Andreas Keel, Geschäftsführer Holzenergie Schweiz, Fritz Lehmann, Gemeindepräsident, Beat Heiniger, Präsident Bürgergemeinde, Thomas Studer, Revierförster Forstbetrieb Oberer Leberberg Oliver Menge (23. Oktober 2021)

Bellach weiht ihr Aushängeschild für die Energiepolitik ein. Die Rede ist von der neuen Holzschnitzelheizung, die fünf Ölheizungen ersetzt.

Die Aufreger des Jahres

Würde die Stadt den grössten Aufreger des Jahres 2021 suchen, fiele das Nominieren nicht allzu schwer. Sicher mit im Rennen wäre der Streit um die drei hellsten Solothurner auf dem Weissenstein. Im Januar wurde publik, dass mehrere Umweltverbände erreichen wollen, dass die Lichter beim Kurhaus auf dem Weissenstein nicht mehr die ganze Nacht leuchten sollen. Den Vögeln zuliebe, aber auch um die Lichtverschmutzung zu mildern.

Auf der Liste der Nominierten würde sich auch die Mini-Coronademo Ende Mai finden. Nachdem die Behörden im Vorfeld die Kundgebung untersagt hatten, waren am besagten 29. Mai Hunderte Polizistinnen und Polizisten in der Stadt präsent. Das Fazit: Eine richtige Kundgebung blieb aus, 123 Wegweisungen wurden ausgesprochen und es wurden rund 70000 Franken für ausserkantonale Mittel – Mitarbeitende und Fahrzeuge – ausgegeben.

Demonstration gegen die Corona-Massnahmen in Solothurn: Die Zugänge zur Altstadt wurden von der Polizei gut überwacht und die Passanten kontrolliert. Andre Albrecht (29. Mai 2021)

Auch der Monat Juni stellt einen Mitfavoriten: den Landhausquai. Dort hat in einer Nacht gemäss Anwesenden eine aggressive Stimmung geherrscht, es kam zu Littering sowie Wildpinklerei und ein Restaurant hatte Angst um sein Mobiliar. Am nächsten Tag habe es ausgesehen wie nach einem Märetfest. In der Folge wurde im Gemeinderat über den Landhausquai diskutiert und es kam zu einem Austausch zwischen Gastrobetreibern und der Stadt.

Schlüsselübergabe von Kurt Fluri an Stefanie Ingold. Hanspeter Bärtschi (2. November 2021)

Beginn der neuen Ära im Stadtpräsidium. Kurt Fluri übergibt die Schlüssel an Stefanie Ingold.

Das Laubsägelihaus wird abgerissen Hanspeter Bärtschi / SZ

Innert weniger Tage war es dem Erdboden gleichgemacht: Nach jahrelangem Widerstand ist das «Laubsägelihaus» an der Zuchwilerstrasse Geschichte.

Sorgenfalten bei den Finanzen

«Das zu sehen, ist schon erschreckend.» Der Blick auf die Finanzzahlen der Zukunft besorgt den Langendörfer Gemeinderat. Der Verschuldungsquotient liegt in diesem Jahr bei 128 Prozent, in den nächsten Jahren wird er laut Prognosen bei über 150 Prozent liegen. Um eine Erhöhung des Steuerfusses wird die Gemeinde kaum herumkommen. Bereits dieses Jahr beantragte der Gemeinderat eine Steuererhöhung für juristische Personen um 30 Prozentpunkte.

Mit einem offenen Brief versuchten Gewerbetreibende die Steuererhöhung abzuwenden – und hatten an der Gemeindeversammlung im Dezember Erfolg. Nicht nur in Langendorf gibt es dunkle Wolken am Finanzhimmel, auch in der Stadt Solothurn. Wobei die Ausgangslage hier eine ungleich bessere ist. Die finanzielle Krise hinter sich gelassen hat Bellach. «Die schlechten Jahre von 2011 bis 2015 konnten nun mit mehreren positiven Abschlüssen ausge-glichen werden», so der Finanzverwalter an der Gemeindeversammlung im Juni.

