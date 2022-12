Jahresrückblick Brand in der Altstadt, Bäume auf dem Postplatz: Was in der Stadt Solothurn 2022 zu reden gab Kein Casino für Solothurn, auch kein mehrstöckiger RBS-Bahnhof und dazu das Aus für das Märetfescht. Dafür kehrten in diesem Jahr Events zurück: Eine corona-angepasste Fasnacht, die Biertage oder auch die Kulturnacht. Jetzt kommentieren 31.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Und schwupps ist das Jahr 2022 schon wieder Geschichte. Halten wir einen Moment inne und blicken zurück, was in der Stadt Solothurn in den letzen zwölf Monaten alles geschehen ist.

Inhaltsverzeichnis Januar

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

Der neue RBS-Bahnhof wird nicht mehrgeschossig. Hanspeter Bärtschi

Definitiv kein mehrgeschossiger RBS-Bahnhof. Das erneute Anklopfen der Stadt beim Verkehrsbetrieb bleibt erfolglos.

Solothurn bleibt ohne Casino. Wayne Parry / AP

Das Stadtcasino Baden verkündet die Absicht, in Solothurn ein Casino zu eröffnen. Was man zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiss: Die Träumerei wird nur von kurzer Dauer sein.

Grosse Zerstörung, grosses Glück

Der schockierende Blick auf die Schäden beim Thüringenhaus am Tag danach. Dominic Müller

Dass das Jahr 2022 nicht als tragisches Jahr in die Annalen der Stadt Solothurn eingeht, liegt daran, dass der Brand in der Nacht vom 7. März einigermassen glimpflich ausging. Klar, der finanzielle Schaden, den das Feuer verursacht hat, ist immens. Es wird noch eine Zeit dauern, bis die Spuren des Brandes beim Thüringenhaus nicht mehr sichtbar sind.

Klar ist aber auch, dass man Glück im Unglück hatte. Als am Abend des 7. März die Rauchsäule schon von weitem sichtbar war, wurden Erinnerungen an den Brand an der Wengistrasse 2018 wach, als sieben Menschen starben. Dieses Mal konnten alle sich selbst in Sicherheit bringen oder gerettet werden.

Dabei brannte ein Gebäude, bei dem ein Brand besonders heikel ist. Erstens liegt es in der Altstadt. Hier sind die Gebäude uralt und liegen nah beieinander. Und auch für die Feuerwehr ist der Zugang zum Löschen eher schwierig. Zweitens handelte es sich beim Thüringenhaus um ein Alters- und Pflegeheim, dessen Bewohnerinnen und Bewohner betagt sind und nicht so schnell aus dem Haus laufen können.

Für die 25 Bewohnerinnen und Bewohner war es ein sehr einschneidendes Ereignis. Auf einen Schlag haben sie ihr Zuhause und teils alles verloren, was sie besassen. Darunter viele Erinnerungsstücke.

Folgen hatte der Brand, dessen Ursache ein technischer Defekt war, auch für die Belegschaft. 22 von ihnen kündigte die Bürgergemeinde Solothurn im Mai per Ende Jahr, da das Thüringenhaus nicht mehr als Alters- und Pflegeheim in Betrieb geht.

Die Zukunft der «Brandruine» ist noch offen. Die Weichen wird die Bürgergemeinde 2023 stellen. Zur Diskussion steht, dass die Bürgergemeinde das Gebäude behält und Alterswohnungen entstehen.

Friedenskundgebung auf dem Kreuzackerplatz Solothurn. Hanspeter Bärtschi

Grosse Solidarität mit der Ukraine in der Stadt Solothurn. Auf dem Kreuzackerplatz findet etwa eine Friedenskundgebung statt, an der auch Bischof Felix Gmür teilnimmt.

Kulturnacht in Solothurn. Hier: Anna Rossinelli. Oliver Menge

Nach der Coronapause: Die Biertage und auch die Kulturnacht geben ihr Comeback.

Narren beweisen ihre Spontanität

Die Narren können auch spontan sein: Bild vom Zapfenstreich 2022. Hanspeter Bärtschi

Es war wieder viel mehr möglich als im Jahr zuvor, wie etwa die Chesslete. Doch noch immer fiel an der Solothurner Fasnacht 2022 vieles Corona zum Opfer. Die beiden grossen Umzüge waren ebenso abgesagt wie der Kinderumzug. Wobei Letzterer in improvisierter Form stattfand. Letztlich war die Fasnacht, die unter dem Motto «Verchert 22» stand, lebhafter als im Vorfeld gedacht.

Zu verdanken war dies der Spontanität der Narren. Dies zeigte sich besonders am Fasnachtsdienstag: Dann zog ein spontaner kleiner Umzug durch die Stadt, und auch auf den Zapfenstreich wurde nicht verzichtet. Fast so viele Narren wie sonst zogen singend und hüpfend durch die Gassen. «Genial», fasste Peter Stuber, Ober der Narrenzunft Honolulu, das Fasnachtstreiben zusammen. Ein Erfolg war auch die Fasnachtsausstellung Verchert22; ebenso die Rückkehr der Guggenmusiken, die am Wochenende auf verschiedenen Plätzen in der Stadt spielten. Und dennoch: 2023 ist hoffentlich wieder eine «normale» Fasnacht.

Das Schwimmbad wurde rennoviert und ist jetzt fertig. José R. Martinez

Ab ins Wasser: Die Badisaison beginnt, in Solothurn ist es eine spezielle: Es ist die erste nach dem Abschluss der Sanierung des Freibads.

Im Altwyberhüsli in Solothurn befindet sich nun das Mundartliteratur-Archiv. Colin Frei / SZ

Solothurn wird zur Schwizerdütsch-Hochburg: Das Mundartliteratur-Archiv zügelt in die Stadt. Und zwar ins Alt-wyberhüsli.

Die «Zuschauertribüne»: Der grosse Abrissbagger fasziniert Gross und Klein. Hanspeter Bärtschi

Einer der grössten Bagger von Europa fährt vor dem alten Bürgerspital vor: Nun beginnt der Abriss auch von aussen.

Ein Geburtstag, der in Erinnerung bleibt

Blick ins Publikum beim Konzert von Krokus in der Solothurner Altstadat José R. Martinez

Mit zwei Jahren Verspätung war es so weit: Die Altstadt verwandelte sich in ein Open-Air-Festgelände. Der Andrang auf die Tickets war gross: Mit Krokus und Patent Ochsner sorgten grosse Namen für eine gute Stimmung am 2000. Geburtstag der Stadt. Am Sonntag betraten regionale Kunstschaffende die Bühne auf der Treppe der St.-Ursen-Kathedrale.

Ruedi Wälchli in seiner Metzgerei in Solothurn. Wolfgang Wagmann

Ende Monat schliesst die «Stadtmetzg» von Ruedi Wächli und Veronika Hasler. Damit verliert die Stadt ihre letzte Metzgerei.

Damals, 2019, wusste noch niemand, dass dies das letzte Märetfescht ist. Michel Lüthi

Nach 44 Jahren ist Schluss: Dem Märetfescht wird definitiv der Stecker gezogen. Es wird aber ein neues Stadtfest in Aussicht gestellt.

Manora-Restaurant in Solothurn hat geschlossen. Das Schild. Fabio Vonarburg

Der Manor schliesst sein Restaurant, das sich in der obersten Etage des Detailhändlers befand. Wirtschaftliche Gründe hätten zu diesem Entscheid geführt, heisst es.

Die Bagger heben Abfall aus

Spatenstich zur Totalsanierung der drei Altlastdeponien Oberer Einschlag, Spitelfeld und Unterhof in Solothurn. Bruno Kissling

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Selten war das Sprichwort passender als bei der Sanierung des Stadtmistes. Von der Erkennung des Problems bis zum Beginn der Behebung vergingen über zwanzig Jahre. In dieser Zeit wurde gestritten: Darüber, ob wirklich eine Gesamtsanierung nötig ist und wer wie viel zahlen muss. Mittlerweile wurde man sich einig und am 4. Juli 2022 war es tatsächlich soweit: Der Spatenstich signalisierte, dass es nun losgeht. Die Bagger begannen, Abfälle aus den vergangenen Jahrzehnten auszuheben.

Man rechnet damit, dass sechs bis acht Jahre ins Land ziehen, bis der Boden bei den drei ehemaligen Abfalldeponien Unterhof, Oberer Einschlag und Spitelfeld nicht mehr kontaminiert ist.

Definitiv geplatzt ist derweil der Traum von einem zukünftigen «Klein-Venedig» im Gebiet des Stadtmistes. Die Wasserstadtsolothurn AG hat im Sommer ihre Liquidierung beschlossen. Ihre grosse Vision ist gescheitert, ihr zweites Ziel wurde erreicht: die komplette Sanierung der Abfalldeponien.

Blick auf die Stadt Solothurn von oben. Bruno Kissling

Bis ins Jahr 2025 braucht die Stadt Solothurn gemäss Finanzplan ihr ganzes Nettovermögen auf. Der Gemeinderat spart, eine Steuererhöhung ist noch kein Thema.

Die Kontakt- und Anlaufstelle der Perspektive Solothurn-Grenchen kehrt in den «Adler» zurück. Tom Ulrich

Von den Containern zurück in den «Adler». Nach dem abgeschlossenen Umbau kann die Kontakt- und Anlaufstelle der Perspektive Region Solothurn-Grenchen wieder in ihr Zuhause an der Berntorstrasse

Die Bäume fallen, die Emotionen gehen hoch

Die Bäume auf dem Postplatz werden gefällt. Carole Lauener

Der Beschluss der Gemeindeversammlung war längst gefällt, als sich plötzlich Widerstand regte. Mit einer Onlinepetition wurde versucht, zumindest ein Baum auf dem Postplatz zu retten. Dazu wurde auch mit einem Baumgutachten argumentiert, das auf den gegenteiligen Schluss von jenem der Stadt kam. Der Widerstand änderte nichts: Die sechs Bäume fielen, sogar ein wenig früher als angekündigt. Dies sorgte bei einigen wiederum für Unmut und führte zu in einer Mini-Kundgebung vor dem Stadtpräsidium. Nun laufen die Arbeiten für den Postplatz der Zukunft. Gepflanzt werden 16 neue Bäume.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen