Interview «Wir proben eigentlich nie zusammen»: Der Leadsänger der Solothurner Band Disco Kings zum Band-Jubiläum Die Disco Kings feierten am Wochenende im Kofmehl ihr 25-jähriges Jubiläum. Sie spielen immer noch in der fast gleichen Besetzung. Leadsänger Tonny Travolta alias Tommy von Rohr verrät uns im Gespräch das Geheimnis der langjährigen Beziehung und spricht über die Musik der 70-er-Jahre.

Gibt es seit einem Vierteljahrhundert: die Disco Kings. zvg

In einem früheren Interview habt ihr mal gesagt, ihr macht so lange weiter, wie die Schlaghosen noch passen. Sie passen also noch?

Tonny Travolta: Sie passen noch. Wir haben etwas abgenommen, waren im Gym und haben die Körper gestählt, damit wir für das Konzert im Kofmehl voll durchtrainiert sind.

Wieso sind die 70er-Jahre die besten?

Es ist einfach gute, ehrliche Musik. Heute kannst du alles am Computer verändern. Früher hast du die Musik einfach aufgenommen und gut wars. Die Qualität der Songs kann sich auch heute noch hören lassen. Diese Musik hatte das Lebensgefühl von damals inne und das spürt man immer noch.

Bald sind wir im Jahr 2023: Hört überhaupt noch jemand 70er-Jahre Musik?

Wenn du das Radio anstellst, dann hörst du immer wieder irgendwo einen Song aus dieser Zeit. Zum Beispiel «That’s The Way I Like It» von KC and the Sunshine Band. Die Songs fallen nicht ab, sondern können immer noch problemlos mit den heutigen Künstlern mithalten. Und 70er-Jahre Songs machen Spass, weil man nach dem zweiten Refrain mitsingen kann. Die Stimmung am Konzert im Kofmehl war auf jeden Fall vom ersten Ton an grandios.

Wie ist das mit euren Haaren?

Wir lieben es, wild rüberzukommen. Im Privaten sind wir zwar sehr zahm, obwohl wir tatsächlich fast alle lange Haare haben. Aber eben nicht lange genug und nicht wild genug. Also müssen Perücken her. Wir wollen mit den Outfits die 70er-Jahre aufleben lassen. So ein Konzert ist auch etwas für das Auge und nicht nur fürs Ohr.

Fanfreuden sind garantiert mit den Disco Kings. zvg

Welches ist dein Lieblingssong?

Im Moment «Uptown Funk» von Bruno Mars. Der kommt vor allem beim jüngeren Publikum gut an.

Das ist aber nicht 70er-Jahre.

Genau, das ist ein gutes Beispiel. Dieser Song ist aus dem Jahr 2018, aber sie kopieren das 70er- und 80er-Jahre Feeling total. Wenn ein Bruno Mars das kopiert, ist es auch eine Ehre für diese Zeit.

Was hörst du denn privat?

Pop, Rock, Funk, Soul. Ich höre schon, was ich mache. Zum Beispiel Earth, Wind and Fire, die wir auch im Programm haben.

Bei dir zu Hause ist also immer Disco?

Ja, genau. Unser Saxofonist hat eine riesige Plattensammlung mit Funk- und Soul-Klassikern. Wir leben diese Musik. Es ist nicht so, dass wir volkstümliche Musik hören und am Weekend auf der Bühne Funk spielen.

Wie lange wird’s euch noch geben?

Am Radio 32 habe ich gesagt, noch einmal 25 Jahre, aber das ist etwas hoch gegriffen. Es war einst ein Projekt für ein paar Jahre. Wir machen eigentlich keine Werbung und trotzdem kommen so viele Anfragen. Es macht uns Spass. Solange wir körperlich fit sind, machen wir weiter.

Seit 25 Jahren treten die Disco Kings immer noch in der fast gleichen Besetzung auf. Was ist euer Geheimrezept für diese langjährige Beziehung?

Eine gute Kollegschaft, nicht unbedingt eine enge Freundschaft. Wir hängen am Weekend nicht immer zusammen rum. Wir sind auf eine Art wie Arbeitskollegen. Und Respekt ist wichtig. Jeder hat seine Stärken und Schwächen, die gilt es zu akzeptieren. Jeder wird getragen von der Band. Und wir alle nehmen die Disco Kings ernst. Wenn wir einen neuen Song einstudieren, schaut den jeder zuhause ernsthaft an.

Nur zuhause? Ihr übt nicht zusammen?

Nein, wir proben eigentlich nicht. Vor kurzem haben wir uns zwar für eine Probe getroffen. Aber es ging nur darum, mit einer Tanzlehrerin die Tanzschritte einzustudieren. Jeder ist gewissenhaft genug und macht seine Hausaufgaben. Und deshalb können wir dann auf der Bühne gleich loslegen.

Tony Travolta, Wesley Horn, Vince Damato, Slick Rick, Danny Lee Roth, Sly Stoned: Wie heisst ihr eigentlich richtig?

Ich verrate dir meinen Namen. Ich heisse Tommy von Rohr. Die anderen möchten lieber inkognito bleiben, damit die Groupies nicht plötzlich vor der Tür stehen.

