Wie weiter mit dem Thüringenhaus in Solothurn?

Interview Wie sieht die Zukunft der Brandruine in der Solothurner Altstadt aus? Der Präsident der Bürgergemeinde sagt: «Am Schluss hängt alles vom Geld ab» Bald acht Monate sind seit dem Brand im Altersheim Thüringenhaus vergangen. Das Gebäude gehört der Bürgergemeinde Solothurn. Deren Präsident, Sergio Wyniger, blickt zurück – aber vor allem voraus. Fabio Vonarburg und Judith Frei Jetzt kommentieren 28.10.2022, 18.00 Uhr

Sergio Wyniger, Präsident Bürgergemeinde Solothurn, im Gespräch. Hanspeter Bärtschi

Am 7. März brannte das Altersheim Thüringenhaus in der Altstadt und damit das Zuhause von 25 Bewohnerinnen und Bewohnern. Wie geht es ihnen heute, bald acht Monate danach?

Sergio Wyniger: Soviel wir wissen, geht es den meisten gut. Man konnte 14 von ihnen gleich nach dem Brand in ein Heim in Koppigen bringen. Es war wichtig, dass viele Bewohnende zusammenbleiben konnten und auch die Angestellten mitwechselten. So verloren die Bewohnenden nicht ihre Bezugspersonen.

Die Bewohnenden haben von einem Tag auf den anderen ihr Zuhause verloren.

Das war für einige ein sehr einschneidendes Erlebnis. Wir haben auch lange gehört, dass die Leute wieder zurück nach Solothurn wollten. Die meisten fühlten sich wohl in der Stadt. Zudem haben viele alles verloren, was sie besassen. Auch wenn es mengenmässig nicht viel war, viele Erinnerungsstücke sind verloren gegangen.

Blick auf die Schäden wenige Tage nach dem Brand beim Thüringenhaus. José R. Martinez

Hören Sie heute noch, dass die Leute zurück nach Solothurn wollen?

Jene, die nach Solothurn zurückwollten, konnten das mittlerweile. Sie leben nun im Altersheim St. Katharinen, wo Plätze frei wurden. Acht ehemalige Bewohnerinnen und Bewohner des Thüringenhauses sind jetzt dort zu Hause. Damit sind die meisten zufrieden dort, wo sie sich jetzt befinden.

Einschneidend war der Brand auch für die Angestellten, von denen einige von der Bürgergemeinde im Mai die Kündigung per Ende Jahr erhielten und sich somit eine neue Arbeitsstelle suchen mussten. Haben mittlerweile alle Betroffenen eine Lösung gefunden?

Für 18 von 22 hat man eine Anschlusslösung gefunden. Zwei suchen noch, zwei sind krankgeschrieben. Die Mehrheit hat schnell etwas Neues gefunden. Vor allem jene, die aus dem Bereich Pflege kommen. Hier sind Fachkräfte derzeit gesucht.

Trotzdem: Der Schock in der Belegschaft war bestimmt gross.

Klar. Sehr gross. Niemand hatte damit gerechnet, dass das Altersheim Thüringenhaus von einem auf den anderen Tag wegfällt und damit auch die Arbeitsstellen. Dank eines Care-Teams konnten wir die schwierige Situation gut bewältigen.

Und Sie selbst? Haben Sie den Brandabend noch detailreich vor Augen?

Ich war damals nicht in der Stadt, sondern auswärts an einer Versammlung. Mein Handy war lautlos gestellt und ich wurde durch andere Teilnehmer auf den Brand aufmerksam gemacht. Ich bin sofort in die Altstadt geeilt und wurde in das ganze Blaulicht-Prozedere eingebunden. Ab dann hatte ich nicht viel Zeit zum Nachdenken. Dann funktioniert man einfach.

Der Abend des 7. März 2022: Die Feuerwehr beim Bekämpfen des Brandes beim Thüringenhauses. Corinne Glanzmann

Denken Sie noch häufig zurück?

Ich verdränge es ein wenig. Es war ein schwieriger Moment. Jetzt versuche ich, das Positive darin zu sehen. Es kam keine Person zu schaden und die Ursache war eine technische.

Seit kurzem gibt es bei der Brandruine ein Notdach. Die Bürgergemeinde hat sich am Anfang dagegen gewehrt. Warum?

Wir haben uns nicht gewehrt. Wir haben aber gesagt, dass wir nur das machen, was wir unbedingt müssen. Gemäss Gebäudeversicherung gab es nichts Schützenswertes mehr in der Brandruine. Wenn ohnehin alles weggeräumt werden muss, warum soll man da noch etwas schützen? Zudem wurden die ganzen Abklärungen erst im Sommer ein Thema. Vorher hat niemand gesagt: «Ihr müsst jetzt ein Notdach aufstellen.»

Über der Brandruine des Thüringenhaus ist Mitte November ein Notdach aufgestellt worden. José R. Martinez

Ist die Bürgergemeinde durch die Altstadtkommission und den Denkmalschutz überstimmt worden?

Wir haben eingesehen, dass dies Sinn macht. Die Frage war dann, wer es bezahlt. Die Gebäudeversicherung hat sich auf den Standpunkt gestellt, dass es nach ihren Abklärungen nichts mehr Schützenswertes gibt und sie daher nichts an ein Notdach zahlt. Und die Denkmalpflege sprach nur von einem bescheidenen Beitrag.

Wie ist man jetzt verblieben?

Da die Gebäudeversicherung nun doch einen Betrag bezahlt, ist das Problem kleiner geworden. Offen ist noch, ob die Stadt und die kantonale Denkmalpflege sich auch beteiligen. Eigentlich sollten die beiden Stellen daran interessiert sein, wenn noch etwas historisch Schützenswertes da ist.

Was ist genau noch schützenswert in der Brandruine?

Nebst den von uns umgehend geschützten Fassaden scheinbar eine Decke, bei der eine spezielle Tapete dran ist. Und die Balken, die aus dem gleichen Jahrhundert stammen wie das Gebäude. Definitiv ist dies aber noch nicht. In nächster Zeit ist eine Besichtigung mit der Stadt und der Denkmalpflege geplant, bei der geschaut wird, was effektiv erhalten bleiben soll und wie man damit umgeht.

Hat der Entscheid Folgen für den Wiederaufbau?

Je nach Auflagen kann es sehr kompliziert werden. Auch brandschutztechnisch und vor allem kostenmässig ist es ein Unterschied. Die grosse Frage wird etwa sein, ob die Balken noch brauchbar sind, ob sie auch statisch noch etwas taugen. Muss man sie so oder so entfernen, weil sie nicht mehr tragfähig sind? Falls nein: Wie kann man die Balken in den Wiederaufbau integrieren? Es kann auch sein, dass man die Balken dann gar nicht mehr sieht, dass man sie verputzen muss. Man wüsste zwar, dass sie dort sind, würde sie aber nicht mehr sehen. Ob dies dann Sinn macht, darüber kann man diskutieren.

Schon vor dem Brand stand fest, dass das Thüringenhaus nicht mehr lange ein Altersheim bleibt.

Schon vor einiger Zeit haben wir beschlossen, dass wir unsere beiden Altersheime Thüringenhaus und St. Katharinen am Standort St. Katharinen zusammenlegen. Deshalb ist dort ein Ergänzungsbau geplant. Damals hat die Bürgergemeindeversammlung auch beschlossen: Die Zusammenlegung ist in Ordnung, aber das Thüringenhaus wird noch nicht verkauft. Man soll es im Moment noch behalten. Nun ist die Situation durch den Brand eine ganz andere.

Das Altersheim St. Katharinen an der Baselstrasse. Wolfgang Wagmann

Warum?

Man ist jetzt freier und hat mehr bauliche Möglichkeiten, da ein Wiederaufbau nötig ist. Ein Umbau wäre komplizierter gewesen. Es sind ja verschiedene Häuser, die zusammengebaut sind, aber die Böden nicht auf der gleichen Ebene haben. Vor dem Brand war der Bürgerrat der Meinung, dass man das Thüringenhaus verkaufen muss, um mit dem Erlös den Ergänzungsbau mitzufinanzieren. Nun schauen wir, ob vielleicht trotzdem beides geht: der Ergänzungsbau beim St. Katharinen und der Wiederaufbau des Thüringenhauses. Das Geld der Gebäudeversicherung wird dafür natürlich längstens nicht reichen, aber immerhin ...

Wann wird der Entscheid gefällt?

Wir hatten vor, die Optionen bereits diesen September und sonst im Dezember der Bürgerversammlung vorzulegen. Wegen der ganzen Verzögerungen ist dies nun aber nicht möglich. Geplant ist jetzt eine ausserordentliche Versammlung im April 2023. Dann möchten wir ein Konzept für die beiden Häuser vorlegen und aufzeigen, was dies kostet. Die Frage, ob die Bürgergemeinde zwei Bauprojekte in dieser Grösse stemmen kann, wird entscheidend sein.

So könnte der geplante Ergänzungsbau beim Altersheim St. Katharinen aussehen, falls er dann kommt. zvg/Visualisierung

Und was hätten Sie mit dem Thüringenhaus dann vor?

Heute ist es so, dass die Leute möglichst lange selbstständig sein wollen. Darum gehen immer mehr nicht direkt von ihrem Zuhause ins Altersheim, sondern legen einen Zwischenschritt ein, ziehen zuerst in eine Alterswohnung. Es würde auf der Hand liegen, solche künftig im Thüringenhaus anzubieten. Dank Synergien mit dem St. Katharinen könnten wir auch zusätzliche Dienstleistungen anbieten, etwa einen Mahlzeiten-, Reinigungs- oder Hauswartsdienst.

Nebst dieser Idee: Verfolgt die Bürgergemeinde noch andere Möglichkeiten?

Wir sind nach wie vor offen. Grundsätzlich könnte man ja einfach Altstadtwohnungen bauen, was wohl nicht gerade im Sinn der Bürgergemeinde wäre, weil da der soziale Aspekt wegfallen würde. Am Schluss hängt alles vom Geld ab. Theoretisch wäre es möglich, dass wir sagen müssen: Wir können es uns nicht leisten, neben St. Katharinen weiterhin das Thüringenhaus zu betreiben. Und dass wir dieses dann als Brandruine verkaufen. Möglich wäre auch, das Baurecht abzugeben oder einen Investor zu suchen, um gemeinsam mit diesem etwas Neues aufzubauen.

Der Tag nach dem Brand: Der Blick von oben. Dominic Müller

Gibt es auch welche, die sagen, man solle das Thüringenhaus behalten und auf den Ergänzungsbau St. Katharinen verzichten?

Bislang hat sich noch niemand so geäussert. Aber es ist schon eine Option, dass wir zum Schluss kommen: Der Wiederaufbau des Thüringenhauses ist uns wichtiger als der geplante Ergänzungsbau. Folglich würden wir das St. Katharinen als Kleinheim mit 32 Plätzen weiterführen. Dann müssten wir wohl oder übel die Kosten ans Bein streichen, die wir aufgrund der fortgeschrittenen Planung des Ergänzungsbaus bereits hatten. Dafür hätte man eine gute Lösung mit diesen beiden Häusern, inklusive einer allfälligen Quersubventionierung des Altersheims durch die neuen Alterswohnungen. Aber eben: Entscheiden, in welche Richtung es geht, muss letztlich die Bürgerversammlung.

