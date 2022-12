Solothurner Stadtpräsidentin Stefanie Ingold über das Jahr 2022

Interview Stadtpräsidentin Stefanie Ingold: «Wir können nicht den Kopf in den Sand stecken und abwarten» Im Gespräch schaut die Solothurner Stadtpräsidentin Stefanie Ingold auf ihr erstes Amtsjahr zurück. Dabei erklärt sie, was sie von der letzten Steuersenkung hält und welches Projekt wegweisend für die Stadt ist. Fabio Vonarburg und Judith Frei Jetzt kommentieren 27.12.2022, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Jahresendgespräch mit Stefanie Ingold. Hanspeter Bärtschi

Stefanie Ingold, wenn Sie die Wahl hätten: Lieber ein Casino oder Gondeln für die Stadt in Richtung Attisholz?

Stefanie Ingold: Entweder-oder-Fragen sind schwierig zu beantworten. Visionäre Projekte finde ich immer spannend. Ich finde es wichtig, dass man zuerst hinschaut, bevor man sagt: sicher nicht. Beim Casino gibt es bereits eine Entscheidung, beim Gondelprojekt bin ich gespannt, wie sich dieses entwickeln wird.

Sie haben das Casino angesprochen, das zumindest vorerst doch nicht nach Solothurn kommt. Trauern Sie dem missglückten Coup als Stadtpräsidentin hinterher?

Ich habe dies nicht als Coup empfunden, der mir zugeschrieben worden wäre. Ich war hier pragmatisch. Es war eine Anfrage, der gegenüber ich offen war. Da sich das Projekt auf einer hohen Flughöhe befand, war mir bewusst, dass die Realisierung noch in weiter Ferne liegt. Zuerst gab es die Hürde der Konzessionsvergabe, nachher hätte sich die Frage des Standortes gestellt. Es waren viele Hürden, so war es nicht eine riesige Überraschung, dass es noch nicht geklappt hat.

Sie werden kaum widersprechen: Ein Casino wäre angesichts der angespannten finanziellen Lage ein willkommenes Geschenk für die Stadt Solothurn gewesen.

Hierzu muss man sagen, dass der Kanton und nicht die Stadt von den Steuern profitiert hätte. Der entscheidende Punkt war für mich die Wertschöpfung, welche in Solothurn dank dem Casino erzielt worden wäre.

Sind Sie selber eine Casino-Spielerin?

(Lacht.) Ich war einmal in meinem Leben im Casino. Ich spiele gerne, aber nicht um Geld. Das ist gar nicht mein Ding.

Am Geldverlieren ist derzeit die Stadt Solothurn. Anfang 2022 hatte man noch ein Vermögen von über 70 Millionen Franken, bereits im Jahr 2025 ist dieses gemäss Finanzplan aufgebraucht. Bereitet Ihnen dieser Umstand im Moment am meisten Sorgen?

Die Situation ist nicht neu, sie war seit einigen Jahren absehbar. Dies muss jetzt angegangen werden. Wir können nicht den Kopf in den Sand stecken und abwarten, bis das Vermögen aufgebraucht ist. Jetzt müssen wir hinschauen und die Situation analysieren: Was haben wir für Ausgaben? Wo tätigen wir Investitionen? Dafür haben wir nach einem politischen Vorstoss eine Arbeitsgruppe gebildet.

Die Situation ist also sehr ernst.

Es gibt keinen Grund, in Panik zu verfallen. Der Stadt geht es gut. Unsere Nettoinvestitionen bleiben konstant hoch. Im Gegensatz zu anderen Gemeinden, die ebenfalls hohe Investitionen tätigen müssen, verfügt Solothurn über ein Nettovermögen pro Kopf. Die finanziellen Perspektiven der Stadt verlangen aber weiterhin Zurückhaltung und klare Prioritätensetzung bei Entscheidungen mit finanziellen Mehrbelastungen. Dies konnte unser Finanzverwalter den politischen Gremien verdeutlichen.

Jahresendgespräch mit Stefanie Ingold. Hanspeter Bärtschi

In der Gemeindeversammlung wurde der Entscheid rückgängig gemacht, dass das Schulmagazin «Schuljus» aus dem Budget gestrichen wird. Haben Sie das Gefühl, dass der Ernst der Lage nicht erkannt wurde, dass jede Einsparung zählt?

Ich denke nicht, dass der Ernst der Lage nicht erkannt wurde, das haben die Diskussionen an diesem Abend gezeigt. Es ist ein schönes Beispiel, wie die direkte Demokratie in unserer Stadt funktioniert. Was genau in das Budget kommt oder nicht, das ist ein politischer Prozess. Und die Gemeindeversammlung hat entschieden: Ja, wir wollen uns den «Schuljus» leisten.

Angesichts des Spardrangs: Muss die Stadtpolizei wieder zum Thema werden? Grenchen spart künftig ohne ein eigenes Korps viel Geld.

Das ist derzeit kein Thema. In Zukunft könnte es zwar zur Debatte stehen. Mir ist wichtig zu betonen: Wir stehen zur Stadtpolizei und wir finanzieren sie auch anständig. Wir bemühen uns zum Beispiel, dass das Korps genügend Personal hat, auch wenn es aufgrund des Fachkräftemangels derzeit schwierig ist.

Wie sieht es bezüglich einer Erhöhung des Steuerfusses aus?

Diese Diskussion werden wir führen, wenn die Analyse der Finanzen abgeschlossen ist. Wir müssen abwägen, welche Leistungen wir aufrechterhalten wollen und welche nicht. Dann wissen wir, ob eine Steuererhöhung angezeigt ist oder nicht.

Die letzte Steuersenkung ist noch gar nicht so lange her, Sie waren aber noch nicht Stadtpräsidentin: Im Dezember 2019 beschloss die Gemeindeversammlung, den Steuerfuss von 110 auf 107 Prozent zu senken. War der damalige Entscheid ein Fehler?

Wenn wir vom jetzigen Zeitpunkt zurückblicken, war die Senkung des Steuerfusses vielleicht ein Fehler. Ohne sie wäre die finanzielle Lage möglicherweise weniger ein Thema. Man hat gewusst, dass die Investitionen anstehen. Wenn man sieht, dass die Stadt damals ein Vermögen von über 80 Millionen Franken aufwies, kann man für den Entscheid Verständnis haben. Es wurde damals aber auch gesagt, dass die Steuern wieder erhöht werden können, wenn es nötig ist.

Nebst den Finanzen waren in diesem Jahr auch die Grünflächen in der Stadt ein grosses Thema. Namentlich der Postplatz, bei dem die Wogen wegen der Fällung der Bäume hochgingen. Hat Sie die emotionale Debatte überrascht?

Nein. Was mich überrascht hat, war der Zeitpunkt. Das Verständnis für die politischen Prozesse hat gefehlt. Es wurde nicht erkannt, dass die politischen Entscheide schon gefallen sind. Einige haben sich nicht informiert, was eigentlich geplant war und dass wieder Bäume gepflanzt werden. Ich verstehe das Anliegen. Wir müssen die Stadt begrünen. Das Positive an der Debatte war, dass es sich gezeigt hat, dass es eine grosse Sensibilität für das Klima gibt.

Die Stadt ist im Wandel, viele Bauprojekte stehen in den nächsten Jahren an. Welches Projekt wird Solothurn am nachhaltigsten verändern?

Sicher der «Weitblick». Dort ist jetzt grüne Wiese und es wird ein neues Quartier entstehen. In den nächsten Jahren wird es dort ganz anders aussehen.

Apropos Weitblick: Dieses Jahr hat man endlich angefangen mit der Stadtmist-Sanierung. Wie gross ist die Erleichterung?

Gross, und zwar bei allen Beteiligten: bei uns, beim Kanton und Bund. Das ist ein Projekt für die nachfolgenden Generationen. Mein Dank gebührt denen, die sich jahrelang für eine Totalsanierung eingesetzt haben, wie beispielsweise mein Vorgänger Kurt Fluri.

Eine hitzige Stimmung herrscht, wenn es um das Nachtleben geht. Die Bedürfnisse des Gastrogewerbes und der Bewohnenden der Altstadt stehen im Konflikt. Kann man diesen überhaupt lösen?

Es gibt nicht die Lösung. Dafür ist die Altstadt zu klein, man lebt zu nahe aufeinander. Es geht nur mit Kompromissen, Gesprächen und Toleranz von allen Seiten. Fix eingeführt haben wir nun den runden Tisch. Hier spricht man miteinander und nicht erst, wenn es zum Konflikt gekommen ist.

Jahresendgespräch mit Stefanie Ingold. Hanspeter Bärtschi

Als Stadtpräsidentin werden Sie auch schnell zum Sündenbock, selbst wenn Sie nicht schuld sind. Können Sie mit dieser Rolle gut umgehen?

Ja. Persönlich wurde es in diesem Jahr nie – nur emotional. Gehässig in der Regel auch nicht. Die Ausnahme war der Postplatz, wo es solche Reaktionen von beiden Seiten gab. Meine Aufgabe ist es, mit fairen Diskussionen gute Lösungen zu erarbeiten.

Im Gemeinderat ist aufgefallen, dass die Debatte sachlicher wurde und es weniger gehässig zu und her ging als auch schon. Ist dies Ihr Verdienst?

Ich habe kommuniziert, dass ich keine gehässigen Diskussionen möchte, und ich versuche, das zu unterbinden. Zudem gibt es im Gemeinderat eine neue Zusammensetzung, wodurch eine neue Dynamik entstanden ist. Zudem war die Coronazeit nicht förderlich. Die Zusammenarbeit funktioniert bisher sehr gut. Es hat sicherlich auch damit zu tun, dass das Vertrauen in die Verwaltung spürbar ist. Zudem entscheidet der Gemeinderat als Gremium. Unsere Entscheide sind schliesslich die Entscheide der Exekutive.

Sie sind mehr als ein Jahr Stadtpräsidentin. Sind Sie zufrieden mit dem Start?

Ich bin zufrieden. Es war ein Sprung in das kalte Wasser (lacht). Ich begegnete einer grossen Offenheit von Seiten der Bevölkerung und spürte eine grosse Gesprächsbereitschaft. Der Fokus des ersten Jahres lag darauf, möglichst viele kennen zu lernen. Zudem bin ich offen für konstruktive Anregungen. Dies scheinen alle Beteiligten erkannt zu haben. Von den Verwaltungsleitenden, den Mitarbeitenden und den Mitgliedern der politischen Behörden bin ich offen aufgenommen und sehr gut unterstützt worden. Bis jetzt waren es eher kleine Schrauben, die ich gedreht habe. Man muss sehen: Man kann nicht sofort die grossen Veränderungen herbeiführen.

Wie geht es mit der Belastung?

Das erste Jahr war sehr intensiv. Es gab lange Tage. Mir ist es wichtig, dass man sich Auszeiten nimmt. Das verlange ich auch von den Verwaltungsleitenden. Es arbeiten alle viel oder zu viel und in den Ferien muss man abschalten können.

Viele nehmen sich auf das neue Jahr etwas vor. Was ist es bei Ihnen?

Ich habe keinen speziellen Vorsatz. Ich weiss, was ansteht, und freue mich darauf. 2022 war für mich das Jahr der Orientierung. Nach wie vor werden diverse Geschäfte bearbeitet, die vor Beginn meiner Amtszeit aufgegleist wurden. Nun kann ich vertieft auf einzelne Themen eingehen. Ich freue mich, eigene Akzente setzen zu dürfen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen