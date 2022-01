Erste Erfahrungen der Solothurner Firma mit der Viertagewoche

Interview Seit drei Monaten testet diese Solothurner Firma die Viertagewoche: «Bis jetzt funktioniert es wirtschaftlich» Einen Tag weniger arbeiten bei vollem Lohn: Der Versuch der Firma seerow ist gestartet. Geschäftsführer Fabian Schneider über die ersten Erfahrungen. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 05.01.2022, 05.00 Uhr

Fabian Schneider, Geschäftsleiter der Firma Seerow. Diese testet derzeit die Viertagewoche. Hanspeter Bärtschi

Die Meldung sorgte im Sommer schweizweit für Schlagzeilen. Das Solothurner Softwareunternehmen seerow steigt von der Fünf- auf die Viertagewoche um – und reduziert damit die wöchentliche Arbeitszeit von 42 auf 35 Stunden. Wenn auch erst einmal während eines halbjährigen Versuchs. Gestartet ist dieser im Oktober. Zur Halbzeit zieht Geschäftsleiter Fabian Schneider (33) im Interview eine Zwischenbilanz.

Fabian Schneider, noch an vier Tagen die Woche arbeiten, bei 100 Prozent Lohn. Was seerow ausprobiert, ist der Traum vieler Arbeitnehmer. Das Pilotprojekt hat Halbzeit: Wie läuft es?

Fabian Schneider: Es ist super. Der zusätzliche freie Tag ist sehr wertvoll. Die Ängste, die von aussen genannt wurden, etwa, dass wir weniger produktiv sein werden, haben sich bislang nicht bewahrheitet.

Es gelingt also tatsächlich, die anfallende Arbeit in vier anstatt fünf Tagen zu erledigen?

Die Produktivität konnte durch die bessere Work-Life-Balance durch den zusätzlichen freien Tag gesteigert werden. Dementsprechend konnten wir an den anderen Arbeitstagen mehr leisten.

Es kam also nicht einfach zu mehr Überstunden?

Alle Mitarbeitenden konnten die Viertagewoche ohne Überstunden leisten. Was aber intensiver wahrgenommen wird, dass man neu 8,75 Stunden am Tag arbeiten muss und die Aufträge zielgerichtet umsetzen sollte. Da bleibt manchmal nicht viel zeitlicher Spielraum für Unvorhergesehenes. Ein Learning, welches wir bereits in den drei Monaten erkennen konnten, war, dass wir mehr dokumentieren müssen, damit alle Mitarbeitenden jederzeit Zugriff auf alle wichtigen Informationen haben.

Sie selber haben also in den letzten drei Monaten so wenig gearbeitet, wie schon seit Jahren nicht mehr?

Ironischerweise hat das Viertagewoche-Projekt bei mir zuerst für mehr Arbeit gesorgt, wegen der ganzen Medienaufmerksamkeit. Aber ansonsten definitiv, was aber nicht nur dem neuen Arbeitsmodell zuzuschreiben ist, sondern auch dem Umstand, dass die Firma erwachsener geworden ist. Bisher musste ich an meinen freien Tag nicht arbeiten. Natürlich muss ich Entscheidungen auch am Freitag treffen oder behilflich sein. Dies konnte aber bis jetzt kurz per Mail oder SMS erfolgen. In meiner Position und für mich persönlich ist das völlig in Ordnung. Dies gehörte bei mir auch dazu, als ich an fünf Tagen arbeitete und mal an einem Tag abwesend war.

Wie sind die Rückmeldungen der acht betroffenen Mitarbeitenden ausgefallen?

Bis jetzt positiv, ich habe auch von niemandem gehört, dass die Tage nun zu lang seien. Mir ist wichtig, dass das Team das Projekt mitträgt, was ich bis jetzt definitiv so wahrnehme. Ein erhaltenes Feedback von einem Teammitglied fand ich besonders interessant.

Erzählen Sie.

Für einen unserer Mitarbeitenden, welcher bereits in einem 80 Prozent-Pensum arbeitete, war die Einführung der Viertagewoche speziell, da bei ihm der gefühlte gesellschaftliche Druck weggefallen ist, dass man 100 Prozent arbeiten sollte. Er hat das Arbeiten in einem 80 Prozent-Pensum mit einem freien Tag für sich als Privileg gesehen. Das Privileg des zusätzlichen freien Tages zum Wochenende ist nun in unserer Firma normal geworden, was er super findet. Natürlich kommt der höhere Lohn auch dazu – für ihn und alle welche in einem 80 Prozent-Pensum gearbeitet haben, bedeutet die Umstellung auf die Viertagewoche vor allem eine Lohnerhöhung.

Können Sie schon ein Zwischenfazit ziehen, ob die Viertagewoche für die Firma finanziell tragbar ist?

Wir hatten ein sehr gutes Jahr, vor allem auch das vierte Quartal. Aber es ist schwierig, zu sagen, ob es ohne Viertagewoche noch besser gewesen wäre. Auf jeden Fall ist es nicht so, dass wir einen markanten Einbruch sehen, oder dass es schwierig wird. Ich kann also sagen, es funktioniert wirtschaftlich – bis jetzt. Sie haben vorher das grosse Medienecho angesprochen. «Blick» und «20 Minuten» haben etwa darüber berichtet.

Hat Sie dies überrascht?

Ich habe mir schon gedacht, dass dieses Thema interessieren könnte. Aber vor allem für die Wirtschaftsressorts. Dass es nun gleich so eingeschlagen hat, hat mich schon überrascht. Ich habe dann auch im privaten Umfeld festgestellt, dass das Thema brennt. Die Leute machen sich immer mehr Gedanken, welchen Stellenwert die Work-Life-Balance im ganzen Lebenskonstrukt hat.

Haben sich auch andere Firmen gemeldet, die Interesse an diesem Arbeitsmodell haben?

Eine deutsche Firma nahm Kontakt auf, die das Modell ebenfalls eingeführt hat. Weiter wurde ich eingeladen, Referate zu halten. Grundsätzlich ist ein grosses Interesse da, ich denke aber, dass es noch einige Hürden gibt, bis das Modell mehrheitsfähig wird, da zuerst ein Umdenken stattfinden muss.

Sie haben von Beginn weg kein Geheimnis daraus gemacht, dass das neue Arbeitsmodell auch bezweckt, als Firma attraktiver für Fachkräfte zu werden. Wurden Sie nun von Bewerbungen überschwemmt?

Am Anfang ja. Selbst aus Italien. Darunter viele Blindbewerbungen, die für uns als kleine Firma nicht so interessant sind. Aber ich finde es toll, dass die Leute bei uns arbeiten wollen. Mittlerweile hat es sich wieder etwas gelegt. Und es ist nicht so, dass wir jeden Tag 20 Bewerbungen erhalten. Das war aber auch gar nie das Ziel. Sondern dass wir die richtigen Leute bekommen.

Haben Sie diese bekommen? Wie auf der Website zu sehen ist, sind immer noch Stellen offen.

Wir suchen immer noch (lacht). Aber wir haben seit der Viertagewoche drei neue Mitarbeitende im Team und hoffen, in diesem Quartal noch einmal jemand anzustellen. Allerdings gab es auch einen Abgang. Das Projekt läuft noch bis Ende März.

Arbeitet ihr ab April wieder fünf Tage in der Woche?

Ich möchte mich noch nicht festlegen, gehe aber davon aus, dass wir bei der Viertagewoche bleiben. Denn auch wenn Schwierigkeiten auftreten, heisst dies nicht unbedingt, dass das Arbeitsmodell falsch ist, sondern vielleicht auch, dass gewisse Prozesse nicht optimal laufen.

