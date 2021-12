Politologe Lukas Golder analysiert die Solothurner Politik

Interview «Kurt Fluri ist aus der Zeit gefallen»: Politologe Lukas Golder analysiert das politische Geschehen in der Stadt Solothurn Kurt Fluri verliess nach 28 Jahren das Stadtpräsidium, mit Stefanie Ingold ist nun erstmals eine Linke und zudem eine Frau an der Spitze der Stadt. Lukas Golder ist einer der bekanntesten Politologen der Schweiz und wohnt in Feldbrunnen-St. Niklaus. Der Co-Leiter des Forschungsinstituts gfs Bern analysiert im Interview den politischen Umbruch, der in Solothurn dieses Jahr erfolgt ist. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 28.12.2021, 05.00 Uhr

Lukas Golder, Co-Leiter gfs Bern, beim Interview. Er sprach etwa darüber, warum die FDP in Solothurn weiterhin die wählerstärkste Partei ist. José R. Martinez

Lukas Golder, als Politologe versuchen Sie auch Vorhersagen zu machen. Hätten Sie im Vorfeld der Stadtpräsidiumswahlen in Solothurn Geld auf den Sieg von Stefanie Ingold gewettet?

Lukas Golder: Erst als ich ihren Wahlkampf sah, während ich mit dem Velo durch die Stadt radelte. Für mich ist der Wahlkampf wie ein Manifest, ob man das Amt wirklich will. Ihre sehr kohärente, disziplinierte Wahlkampagne hat mich überzeugt. Ab dann hätte ich einen Fünfliber gewettet. Vor dem zweiten Wahlgang hätte ich auf einen Hunderter erhöht.

Warum?

Eine meiner Faustregeln ist, dass sich im zweiten Wahlgang eher die Person durchsetzt, die vorne liegt. Es gibt auch Theorien, die dies untermauern.

Sie haben den Wahlkampf von Ingold (SP) gelobt. Was hat Markus Schüpbach (FDP) falsch gemacht?

Ich hatte überhaupt keinen schlechten Eindruck von seinem Auftritt, auch nicht in Bezug auf die Dossierkenntnis. Ich hatte nicht den Eindruck, dass er sich überfahren lässt. Viele erwarteten ja, dass sie sich überfahren lässt, wegen ihres beruflichen Hintergrunds. Diese Ausgangslage hat sie aber zur ihrem Vorteil genutzt: Sie konnte von Anfang an überraschen. An ihn hatte man Erwartungen und er musste abliefern.

Die Kandidatur von Stefanie Ingold kam ja für viele Beobachter eher überraschend.

Etwas böse gesagt, hatten viele den Eindruck, dass die Kandidatur von Stefanie Ingold eine Verlegenheitslösung der SP war. Doch es hat sich wieder einmal gezeigt, dass die SP im Schnitt die spannendsten Exekutiv-Kandidaturen hat. Das Arsenal an guten Leuten ist bei dieser Partei besonders gross.

Haben Sie eine Erklärung dafür?

Die grösste Partei der Schweiz, die SVP, will Opposition machen, will nicht regieren. Bei FDP-Akteuren ist es oft ein Abwägen zwischen der beruflichen und der politischen Karriere, auch finanziell betrachtet. Für SP-Politikerinnen und -Politiker ist der Einzug in ein Exekutiv-Amt hingegen meist ein Aufstieg und sehr attraktiv. Die SP zieht zudem viele politische Talente an. Übrigens traditionell sehr gute Frauen. Bereits seit 40 Jahren fördert die Partei Frauen.

Die FDP Stadt Solothurn begründete ihre Niederlage damit, dass viele Wähler sich halt eine Frau gewünscht haben. Haben es Frauen einfacher, in ein Exekutivamt gewählt zu werden?

Grundsätzlich sind derzeit Frauen bei Wahlen eher im Vorteil. Das Gleichgewicht zwischen den Geschlechtern ist trotzdem noch nicht hergestellt, in der Exekutive schon gar nicht. Entsprechend gibt es bei den Parteien ein Bewusstsein – vor allem im linken Lager –, dass es Sinn macht, systematisch Frauen zu portieren. Dies ist eine der Hauptschwächen der FDP: Sie hat zu wenig spannende Frauen-Kandidaturen. Ein hausgemachtes Problem. Im Falle der Solothurner Stadtpräsidiumswahlen taugt das Argument der Frauenwahl aber sicher nicht als einzige Erklärung.

Was spielte sonst noch eine Rolle?

Die Wahl von Stefanie Ingold ist eine kleinere Sensation, die viele Fragen aufwirft. Ist dies die Folge der neuen Urbanität? Überträgt sich der Linksdrift der Grossstädte nun auch auf die kleineren? Oder entsteht in Solothurn gar eine neue Gesellschaft?

Kurt Fluri sagte zur NZZ: «Die FDP versteht die Städte nicht.» Was sagen Sie dazu?

Ich teile diese Ansicht. Etwas böse ausgedrückt: Das klassische FDP-Programm ist freie Fahrt mit dem Auto durch die Stadt und Gratis-Parkplätze. Wenn man Realitäten von Städten heute ernst nimmt, ist man fundamental an einem anderen Punkt. Neue Fragen werden wichtig: Wie stark ist das klassische Gewerbe überhaupt noch? Was sind neue Berufsfelder? Welche politischen Präferenzen haben die Akteure, die die Stadt neu gestalten wollen?

Ist dies die Begründung, dass es in vielen Städten zu diesem Linksrutsch kommt?

Zum Teil. Dass sich in den Städten die Lebensrealitäten verschieben, halte ich aber nicht für eine politische, sondern für eine ökonomische Geschichte. Die Technologisierung der Wirtschaft ist extrem. Im Grossraum Zürich zum Beispiel hat sich ein Cluster von digitalen Vorreitern entwickelt. Diese Entwicklung verändert die Gesellschaft. Auch hier in der Region Solothurn. Beispiel Riverside: Aus dem Nu ist dort ein urbanes Gefühl entstanden. Ich bin total fasziniert, was dort passiert. Das ist für mich die städtische Lebensrealität der Zukunft. Gewinnerin ist die GLP, die aus Sicht vieler Wählerinnen und Wähler gute Antworten hat auf diese neue digitale Urbanität.

Auch bei den Gemeinderatswahlen in Solothurn war die GLP die Gewinnerin mit zwei weiteren Sitzen.

Sie ist ein typisches Beispiel für eine Partei, die den Zeitgeist trifft. Sie gewinnt im Schlafwagen. Muss gar nicht so viel machen, weil das Grundangebot für viele stimmt. Für gut situierte und gut Ausgebildete, welche das städtische Leben suchen, ist die GLP die attraktivere Wahl als die FDP.

Ist es unter diesen Gesichtspunkten überraschend, dass sich die FDP in Solothurn noch gut halten kann? Sie ist weiterhin die wählerstärkste Kraft in der Stadt.

Der Linksdrift, der in den Grossstädten zu beobachten ist, fällt in Kleinstädten wie Solothurn viel moderater aus. Dies sieht man auch bei nationalen Abstimmungen. Aber der Lebensstil und die Veränderungen, die ich hier wahrnehme, sind genau dieselben wie in den grösseren Städten. Der Veloverkehr, der sich exponentiell entwickelt. Die Co-Working-Welt, die in Solothurn stark wächst. Auch der Landhausquai hat sich in den letzten 15 Jahren entwickelt, jetzt findet dort dauernd städtisches Leben statt. Diese gesellschaftliche Entwicklung ist aber nicht gleichbedeutend mit einem Linksrutsch. Dass Solothurn noch bürgerlicher ist, sieht man etwa an seinen Cafés.

Das müssen Sie erklären.

In Solothurn halten sich die traditionellen Cafés sehr gut. In Bern hat ein Café, das nicht auf «hipsterig» macht, bereits verloren. Zudem: Solothurn hat unglaublich viel soziales Kapital, heisst, der Wert sozialer Beziehungen ist hoch. Dies sieht man am Grüssen: Mir ist der Laden runtergeklappt, als ich zum ersten Mal mit meiner Partnerin durch Solothurn spaziert bin. Sie ist in Zuchwil, gar nicht in der Stadt aufgewachsen, grüsst aber gefühlt jede dritte Person.

Ist dies etwas, was der FDP in die Hände spielt?

Ich würde schon sagen. Klassische Kohäsion, wo eben klassisches Gewerbe noch eine Rolle spielt. Und da kommen auch all die Events hinzu. Fasnacht, Märetfäscht, HESO, Film- und Literaturtage. In der Struktur hat Solothurn einen festen Fahrplan. In diesem funktionieren die klassischen Branchen auch noch sehr gut. Das ist auch als dickes Lob zu verstehen. Was diese Kleinstadt auf die Beine stellt, ist unglaublich. Eine wichtige Rolle spielt dabei die FDP, die einen Kitt schafft – zwischen Gewerbe, Politik und Gesellschaft. Auch der katholische Einfluss kommt noch hinzu mit einer starken «Mitte», ehemals CVP.

Die aber im Solothurner Gemeinderat nur noch 4 von 30 Sitzen hat.

Dennoch spielt sie für mich eine wichtige Rolle für das Verständnis dieser Stadt. Übrigens: Die spannendsten politischen Persönlichkeiten gibt es in Regionen, in denen die FDP und Die Mitte besonders stark sind.

Beispiel Kurt Fluri?

Er gehört definitiv in diese Kategorie. Ich halte ihn für eine unheimlich bemerkenswerte politische Persönlichkeit. Er beherrscht die Kunst, auch gegen den Strom zu schwimmen. Hat einen politischen Kompass für sich selber entwickelt, von dem er nicht abweicht. Die Folge ist eine riesige Akzeptanz auch von linker Seite. Kurt Fluri ist eine grosse Figur für diese Stadt.

Ist sein Abgang als Stadtpräsident ein grosser Verlust für Solothurn?

Wir sprachen über das städtische Leben der Zukunft. Da sehe ich ihn weniger.

Warum?

Kurt Fluri ist aus der Zeit gefallen. Neue Lebensformen und die Digitalisierung sind auf dem Vormarsch. Beides gehört nicht zu seinen Themen. Sachen, die ihn weniger interessierten, hat er systematisch auf die Seite gelegt. Je länger er im Amt war, desto stärker wurde seine Macht, ungeliebte Themen vom Tisch fernzuhalten. Er hätte als Stadtpräsident die Veränderungen, welche die nächsten zehn Jahre anstehen, nicht mittragen können. Das halte ich für ursächlich, dass Stefanie Ingold gewählt wurde. Die Wählerinnen und Wähler wollen mit ihr etwas Neues auspro­bieren.

