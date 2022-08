4. Solothurner Märlitag: Das sagt die Organisatorin

Interview «Kinder verstehen Märchen mit ihrem Herzen»: Dominque Eggenschwiler über den bevorstehenden vierten Märlitag in Solothurn Märchen üben eine besondere Faszination aus: Am kommenden Sonntag, 28. August, steht das Kulturgut des Erzählens am vierten Solothurner Märlitag wieder im Mittelpunkt. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 26.08.2022, 14.00 Uhr

Märchenhafte Stimmung im Klostergarten. Hans Peter Schläfli (29. August 2021)

Eintauchen in die Welt der Märchen und der Fantasie. Am kommenden Sonntag, 28. August, wird der vierte Solothurner Märlitag durchgeführt. Dabei können Gross und Klein im Garten des Kapuzinerkloster den Geschichten von zwölf Erzählerinnen und Erzählern lauschen. Dominique Eggenschwiler ist die Präsidentin des Vereins Solothurner Märlitag und spricht im Interview über die Faszination von Märchen und was den vierten Märlitag besonders macht.

Dominique Eggenschwiler, was ist Ihr Lieblingsmärchen?

Ich bin ein Mensch, der sehr gerne Märchen hat, und ich lese sehr viele. Aber ich vergesse sie immer wieder und ich kann sie auch deswegen immer wieder lesen und habe immer wieder Freude daran. Darum ist die Frage für mich schwierig zu beantworten. Ein Märchen, das ich sehr gerne habe ist «Soniri, der Thronfolger», das auch am diesjährigen Märlitag erzählt wird.

Dominique Eggenschwiler, Präsidentin Verein Solothurner Märlitag. zvg

Sie organisieren mit Ihrem Team zum vierten Mal den Solothurner Märlitag. Warum faszinieren Sie Märchen?

Märchen sind ganz grosse Geschichten, welche die Menschheit seit Jahren und Jahrhunderten schon bewegen. Es geht darin um die starken Gefühle, welche das Leben ausmachen. Märchen waren eigentlich Geschichten für Erwachsene. Das Schöne ist, dass auch Kinder schon Märchen verstehen. Nicht mit dem Intellekt, sondern mit ihrem Herzen, ihrem Gefühl. Sie wissen ganz genau, was gut ist, was richtig ist, was schön ist, was böse ist und was schlecht ist. Das spüren sie einfach.

Was ist das Ziel des Märlitags?

Dass die Kultur des Erzählens weiterlebt, sie belebt wird. Nicht nur zu Hause, sondern eben auch draussen in der Welt. Gerade in einem Kloster, in einem Garten, der so wunderschön ist wie jener im Kapuzinerkloster. Vielen Kindern erzählt etwa die Grossmutter Märchen. Aber solche zusammen mit anderen zu hören, hat noch eine grössere Dimension. Dieses Kulturgut möchten wir in Solothurn mit dem Märlitag pflegen.

Gibt es bei dieser vierten Ausgabe etwas Spezielles?

Besonders speziell finde ich, dass der Märlitag wieder stattfindet. Das ist nicht nur selbstverständlich, da sehr viel Organisation dahintersteckt. Für die diesjährige Ausgabe haben wir nicht viel am Konzept geändert. Wie immer gibt es aber neue Märchen zu hören. Das ist ein Schatz, der unendlich ist. Es gibt Millionen von Märchen und viele, die sich gleichen, die ähnlich sind. Es gibt ganz viele Rotkäppchen und Schneewittchen auf der ganzen Welt.

Veronika Medici erzählt am Sonntag zum letzten Mal am Solothurner Märlitag Märchen. zvg

Zum letzten Mal dabei ist Veronika Medici.

Bei uns ist ihr letzter öffentlicher Auftritt. Sie wird nächstes Jahr nicht mehr kommen. Wir bedauern, verstehen dies aber auch. Sie hat immer wunderschöne Bühnenbilder in ihrem Auto. Sie macht den Kofferraum auf und dann ist die Märliwelt dort eingepackt. Dazu kann Veronika Medici wunderbar erzählen, sodass jeder staunt.

