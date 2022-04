Öufi-Brauer Alex Künzle: «Bier ist in vielen Restaurants zum anerkannten Kulturgut neben Wein und Wasser geworden»

Vor drei Jahren gab es letztmals die Solothurner Biertage. Nun sind die zwei Corona-Aussetzer Geschichte. Der Neustart geht an Alex Künzle wohl nicht ohne Emotionen vorbei?

Alex Künzle: Wir sind sehr erleichtert darüber, wie sich die Lage entspannt, und dankbar, dass unser Team und unser Geschäft heil aus der Krise herausgekommen sind. In den letzten zwei Jahren sind wir bescheidener geworden. Wir erinnern uns wieder einmal, wie dünn das Eis ist, auf dem wir gehen, und wie machtlos wir gegenüber Bedrohungen sind, die plötzlich auftauchen.

Wissen die Leute überhaupt noch, wie Biertage gehen – oder gibt es beim Comeback Risiken und Nebenwirkungen?

Essen und Trinken sind grundlegende Bedürfnisse des Menschen und aller anderen Lebewesen auf dem Planeten. Wir hoffen natürlich, dass die Leute einen gewissen Nachholbedarf spüren und die Biertage in Scharen besuchen.

Die Biertage finden wieder zu Hause in Form einer Kiste statt

Offenbar fanden sich genug Kleinbrauereien, die in und hinter der Reithalle ihre Braukunst demonstrieren wollen. Pandemiebedingte Lücken konnten geschlossen werden. Oder gab es dabei Probleme?

Nein, wir haben mehr Anmeldungen erhalten, als es freie Plätze im Zelt auf dem Schanzenplatz hat. Speziell in angesagten, hippen Bereichen der Wirtschaft wie in der Craftbeer-Szene gibt es stets Leute, die auch dabei sein wollen. Einigen dagegen verleidet es schnell, sobald sich das geliebte Hobby als harte Arbeit entpuppt.

Gibt es neue Namen bei den über 50 teilnehmenden Brauereien?

Neu dabei ist die Brauerei Blackwell in Burgdorf, die ausschliesslich mit wilden Hefen braut. Weiter sind aus dem Bernbiet die «Haarige Kuh» aus Interlaken oder das «3970 Nordwand Bräu» aus Grindelwald erstmals vertreten. Aus dem Solothurnischen gilt das für «Brunos Brauerei» in Lommiswil oder auch das Schöpflibräu aus Obergerlafingen.

Zur Person

Alex Künzle, Inhaber Öufi-Brauerei

Alex Künzle (69) hat am 11. November 2000 die Öufi-Brauerei mitsamt der Braui-Beiz an der Fabrikstrasse in Solothurn eröffnet. Zuvor war der eidg. Dipl. Drogist als Verkaufsleiter von Walser Wasser tätig. 2015 wurde die Brauerei massiv ausgebaut und verfügt seither auch über eine eigene Flaschenabfüllanlage. Im Familienbetrieb helfen nebst Ehefrau Barbara auch die Söhne Moritz und Florian sowie die Töchter Sophie und Louise mit.