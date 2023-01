Mutthornhütte: Ehemaliger Hüttenwart im Gespräch

Interview «Es ist eine grosse Befriedigung, zu wissen, dass es beim Mutthorn wieder eine Hütte geben wird»: Der langjährige Hüttenwart über die Pläne des SAC-Weissenstein Von 2004 bis 2021 waren Toni und Erika Brunner für die Hütte im Berner Oberland verantwortlich. Seit 2021 ist sie geschlossen. Zum ersten Mal seit über 50 Jahren war er im Sommer kein einziges Mal in der Mutthornhütte. So geht er mit dem Verlust um. Judith Frei Jetzt kommentieren 12.01.2023, 14.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Toni und Erika Brunner, Hüttenwartpaar, auf der Terrasse der Mutthornhütte 2020. zvg

Es ist eine Familienangelegenheit. Schon der Urgrossvater von Toni Brunner (59) war Hüttenwart beim Mutthorn im Berner Oberland. Von 2004 bis 2021 waren er und seine Frau Erika Brunner für die Hütte verantwortlich.

Sind Sie erleichtert, dass es eine neue SAC-Hütte beim Mutthorn geben wird?

Toni Brunner: Ja, auf alle Fälle. Es tut weh, wenn so eine Hütte geschlossen wird. Nicht nur für das Hüttenwartpaar ist das schmerzhaft, sondern auch für all die Helferinnen und Helfer. Und auch die Leute, die regelmässig hochgekommen sind und uns besucht haben. Ich bin schon froh, dass es in diesem schönen Gebiet wieder eine Hütte geben wird.

Die lange Geschichte der Hütte kurz erzählt Die Mutthornhütte liegt auf 2901 Metern in einer Gletscherlandschaft zwischen dem Tschingel- und Kanderfirn. Dieses Gebiet ist Weltnaturerbe der Unesco und gehört zur Gemeinde Lauterbrunnen. Will man die Hütte erreichen, muss man über einen Gletscher wandern, der Aufstieg dauert fünf bis sieben Stunden. In der Hütte gibt es 100 Schlafplätze.

1896 wurde sie von der Schweizer Alpen-Club-Sektion Weissenstein erstellt. Seither wurde sie mehrmals ausgebaut. Zum letzten Mal investierte man 2018 212’000 Franken in neue Toilettenanlagen.

Zwischen 1950 und 1952 wurde das heutige Haus leicht verschoben zum ursprünglichen Gebäude erneut gebaut. Der Umbau erreichte Bekanntheit, da der bekannte Walliser Rettungsflieger und Mitbegründer der Rega, Hermann Geiger, 1952 mit seiner Piper auf dem Gletscher landete.

Seit Herbst 2021 ist die Hütte wegen Felssturzgefahr geschlossen. Der Grund: Durch die klimatischen Veränderungen schmilzt der Permafrost, der Fels bewegt sich. Die Mutthornhütte ist die erste SAC-Hütte, die wegen der Klimaerwärmung geschlossen werden musste. Heute gibt es noch 152 SAC-Hütten.

Am Samstag, 7. Januar, hat die SAC-Sektion Weissenstein beschlossen, dass, ein Kilometer entfernt vom heutigen Standort, ein Neubau gebaut wird. Bis 2027 soll er fertiggestellt sein. (jfr)

Mit welchen Gefühlen haben Sie die Diskussion mitverfolgt?

Am Samstag sind wir mit einem guten Gefühl nach Solothurn gereist. Wir waren zuversichtlich, obwohl wir gewusst haben, dass es Gegner gibt. Aber erst nach der Abstimmung hatten wir dann die Gewissheit, dass es gut kommt.

Können Sie die Gegner verstehen?

Das ist eine schwierige Frage. Mir haben die Argumente der Leute wehgetan, die noch nie in der Mutthornhütte waren. Leute, die die Gegend nur vom Hörensagen kennen. Argumente von Gegnern, die schon mal dort oben waren, konnte ich besser akzeptieren.

Alles anzeigen

Würden Sie gerne für die neue Hütte verantwortlich sein?

Für uns ist das noch völlig offen. Wir sind nicht mehr ganz die Jüngsten und müssen uns das sicher gut überlegen. Hüttenwart zu sein, ist mit viel körperlich strenger Arbeit verbunden. Es wird sich in Zukunft zeigen, ob wir noch wollen und ob man noch die Kraft dazu hat.

Kennen Sie den Ort, wo die Mutthornhütte zu stehen kommen wird?

Ja, den kenne ich gut. Ich war schon mehrmals dort.

Was halten Sie von dem Standort?

Es ist ein schöner Platz. Aber er bietet schon nicht ganz den gleich schönen Ausblick wie beim alten Standort. Am Anfang wird es bestimmt mehr Arbeit geben, bis man sich dort eingelebt hat und gelernt hat, wie alles funktioniert. Zum Beispiel muss man zuerst herausfinden, woher das Wasser kommt. Es ist ungefähr gleich anspruchsvoll, an diesen Standort zu gelangen, wie beim alten Standort.

Die Mutthornhütte im Berner Oberland. Peter Klaunzer

Seit November 2021 ist die Hütte geschlossen. Kam der Entscheid als Schock?

Jein. Wir hatten die Bewegungen schon länger bemerkt und beobachtet. Dass es dann aber so schnell geht, damit haben wir nicht gerechnet.

Sie kennen die Hütte seit Ihrer Kindheit. Auch schon Ihr Urgrossvater war Hüttenwart.

Es ist Zufall, dass sich das so ergeben hat. Es ist immer glücklich aufgegangen. Denn es braucht immer zwei, um diese Aufgabe zu übernehmen. Auch der Partner muss das können und wollen. Da muss immer die ganze Familie mitziehen. Bei uns waren auch immer die Kinder mit oben und haben geholfen.

Wie gehen Sie mit dem Verlust um?

Im vergangenen Sommer war es schon manchmal hart. Der Job war weg und auch der Ort hat uns gefehlt. Seit ich sieben Jahre alt war, war ich jeden Sommer dort oben. Manchmal länger, manchmal weniger lang. Seit 2004 waren meine Frau und ich stets den ganzen Sommer dort. Vergangenen Sommer durften wir schon nicht zu fest darüber nachdenken. Es ist jetzt sehr schön, dass die Sektion dem Neubau zugestimmt hat. Es ist eine grosse Befriedigung, zu wissen, dass es beim Mutthorn wieder eine Hütte geben wird.

Was machen Sie nun während der Sommermonate?

Vergangenen Sommer sind wir verreist und haben Dinge gemacht, die vorher nicht möglich waren. Der Sommer war jeweils schon vorbei, wenn wir Mitte September wieder heruntergekommen sind. Was wir nächsten Sommer machen werden, wird in nächster Zeit herauskommen. Wir haben ein paar Optionen, die wir noch am Prüfen sind.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen