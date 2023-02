Fasnacht Solothurn: Der Ober Ober im Interview

Interview Der Corona-Ober Ober über die erste normale Fasnacht in Solothurn seiner Amtszeit: «Ich bin auch der Ober-Ober vom schönen Wetter» Patrick Zimmermann ist Ober-Ober der Vereinigten Fasnachtsgesellschaft Solothurn (UNO). Im Interview spricht er über den Erfolg der aktuellen Fasnacht, blickt aber auch auf die zwei schwierigen Coronajahre zurück. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 21.02.2023, 16.00 Uhr

Ober Ober, Patrick Zimmermann, während die Umzugswagen sich am Dienstag bereit machen für den Umzug. Hanspeter Bärtschi

Wer ihn dieser Tage sucht, muss mitten in den Trubel der Solothurner Fasnacht, so auch am Dienstag am grossen Umzug. Patrick Zimmermann ist in seinem dritten und letzten Jahr als Ober-Ober der Vereinigten Fasnachtsgesellschaft Solothurn (UNO). In den vergangenen Jahren war er jene Person, welche die Geschicke der Solothurner Fasnacht lenkt. Am Montagmittag trafen wir ihn zum Interview – an seinem Arbeitsplatz und nicht an der Fasnacht.

Patrick Zimmermann, ein Ober-Ober, der während der Fasnacht arbeitet, ist das nicht falsch?

Patrick Zimmermann: (Lacht.) Es ist das erste Mal seit 35 Jahren, also seit ich Fasnacht mache, dass ich an einem Montag arbeite. Aber die restlichen Fasnachtstage werde ich sicher nicht im Büro anzutreffen sein.

Sie kommen also dazu, die närrische Zeit zu geniessen?

Absolut. Es hat top begonnen mit der Chinder-Chesslete, der grossen Chesslete und den Umzügen. Temperaturen, Wetter, alles hat gepasst. Ich darf aber auch sagen, das war während meiner dreijährigen Amtszeit immer so. Ich bin auch der Ober-Ober des schönen Wetters.

Die Treppe der St.-Ursen-Kathedrale am Sonntag: Das Umzugsschauen macht auch angesichts des prächtigen Wetters Spass. José R. Martinez

Dann müssen jetzt die Solothurner Narren vor dem nächstjährigen Wetter bibbern, wenn Sie nicht mehr im Amt sind.

Ich hoffe, ich kann diese Eigenschaft an den neuen Ober-Ober weitergeben – dass auch er vom Wetterglück profitiert. Wir hatten in früheren Jahren ja auch schon Pech, mit Regen und Böen, sodass nicht einmal mehr die grossen Umzugswagen fahren konnten. Dementsprechend froh bin ich, dass wir dieses Jahr das gesamte Programm wie geplant durchziehen können.

Wenn man sich umhört, hört man vor allem begeisterte Stimmen über die diesjährige Fasnacht. Teilt der Ober-Ober diesen Eindruck?

Das darf man ruhig sagen. Es ist zu spüren: Alle Fasnächtler sind froh, dass nach zwei Jahren reduziert nun wieder eine normale Fasnacht stattfindet. Am Freitag hatte es gefühlt mehr Leute auf der Gasse als vor Corona. Und am Samstag hatte es – wie immer – extrem viele Fasnächtler.

Auch die Chesslete war gut besucht.

Das kann man laut sagen. Wenn man den Kronenstutz runterschaute, konnte man festhalten, dass es wahnsinnig viele Chesslerinnen und Chessler hatte. Ob es jetzt ein Fasnachts-Rekordjahr ist, kann ich nicht sagen. Aber es ist sicher ein sehr, sehr gutes Jahr. Das Bedürfnis nach der Solothurner Fasnacht ist ungebrochen.

Chesslerinnen und Chessler, wohin das Auge reicht. Andre Veith

Sie sind ja nicht nur der Schönwetter-Ober-Ober, sondern auch der Corona-Ober-Ober, da ihre ersten beiden Amtsjahre in die Pandemie fielen. Kann man sagen, Corona ist spurlos an der Solothurner Fasnacht vorbeigegangen?

Das kann man so sagen. Weder in den Guggenmusiken und den Zünften noch in den Gruppierungen hatte man Mühe, die Leute wieder zu motivieren.

Haben Sie sich Sorgen gemacht im Vorfeld?

Nein. Auch wenn einzelne Guggenmusiken oder Gruppierungen weggefallen wären, man hätte in Solothurn sicher immer einen anständigen Umzug machen können. Zudem waren wir intern nie vor die Frage gestellt, ob wir einen Anlass nicht mehr durchführen können. Auch finanziell kam die UNO sehr gut durch die Pandemie und konnte Gruppierungen unterstützen.

Solothurn hat trotz Pandemie immer in der fünften Jahreszeit etwas auf die Beine gestellt. Sind Sie im Rückblick zufrieden mit den beiden Corona-Fasnachten Fart 2021 und Verchert 2022?

Im ersten Jahr auf jeden Fall. Im vergangenen Jahr hätte man aus heutiger Sicht noch mehr machen können. Die Problematik damals war, dass die Lockerungen des Bundesrates kurzfristig kamen und einige Zünfte den Wagenbau bereits im Dezember gestoppt hatten. Bei dieser Ausgangslage wäre es schwierig geworden, einen schlauen Umzug kurzfristig auf die Beine zu stellen. Aber klar, man könnte es immer anders machen im Nachhinein.

Die Weschtstadt-Zunft an der Fasnachtsausstellung Verchert 2022. José R. Martinez

Wurde die UNO kritisiert?

Selbstverständlich. Vor allem von aktiven Fasnächtlern. Jedoch gab es zwei Lager. Die einen, die Hardcore-Fasnächtler, fanden, man hätte alles machen können, andere waren der Meinung, man mache lieber nichts. Zwischen diesen beiden Standpunkten befand sich die UNO und konnte es beiden nicht recht machen.

Und sie waren plötzlich Krisenmanager, anstatt der fröhliche Ober-Ober.

Richtig. Wir hatten keine Checkliste, die wir einfach aus dem Ordner nehmen konnten, sondern führten viele Gespräche mit den Behörden. Die Fasnacht selbst war viel weniger zeitintensiv, dafür die Vorbereitung umso mehr.

Ist es umso schöner, dass sie jetzt noch eine normale Fasnacht als Ober-Ober erleben dürfen?

Selbstverständlich, alles andere wäre gelogen. Es ist schön, dass ich noch wenigstens eine Fasnacht normal durchführen darf. Und ich bin sehr froh, dass wir ein so erfolgreiches Jahr haben. Nicht nur zuschauermässig. Sondern ich bin auch begeistert, was die Gruppen wieder auf die Beine gestellt haben. Die farbenfrohen Wagen an den Umzügen, die tollen Kostüme, die spielenden Guggenmusiken, und vor allem bin ich auch froh, dass bislang alles unfallfrei blieb.

Sie haben zu Beginn von einem allfälligen Rekordjahr gesprochen. Kann die Fasnacht in Solothurn überhaupt noch grösser werden?

Solothurn ist natürlich sehr eingeschränkt, vor allem, wenn man sich auf die Altstadt bezieht. Viel mehr Leute mag es hier nicht mehr ertragen. Dann bleibt noch die Vorstadt, aber auch dort standen sie am Sonntag teils sechs Reihen hintereinander. Wir wollen lieber jene mit der Fasnacht beglücken, welche uns seit Jahren unterstützen. Weitere auswärtige Gäste sind natürlich auch willkommen. Ein Bürokollege von mir, ein Berner, war dieses Jahr zum ersten Mal am Umzug in Solothurn – und er war fasziniert.

Und wer weiss, vielleicht kommt jetzt auch Christian Stucki jedes Jahr.

(Lacht.) Ich weiss nicht, ob er jetzt immer kommt. Er hat es genossen, das ist so. Er war auch am Donnerstag etwa bis um 9.30 Uhr in Solothurn. Es war aber natürlich auch ein Gag, verdankenswerterweise organisiert von Oberchessler Marco Lupi. Wir müssen nun mit dem künftigen Tourismusdirektor sprechen, er soll uns jedes Jahr eine Persönlichkeit vermitteln. Es ist ja auch für die Stadt.

Dann kommt im nächsten Jahr Roger Federer?

Man soll nie nie sagen. Aber ich weiss nicht, ob er eine solch schwere Glocke tragen kann.

Schwingerkönig Christian Stucki läuft an der Chesslete mit der Glocke mit. Andre Veith

