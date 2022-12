Facebook-Video zeigt: Baum aus «Winter Wunderland» geklaut

In flagranti erwischt Weihnachtsbaum aus dem «Winter Wunderland» geklaut – Betreiber postet Video der Diebin auf Facebook Noch bis zum Silvesterabend können Besucherinnen und Besucher auf dem Dornacherplatz in Solothurn das «Winter Wunderland» erleben. Nun hat der Diebstahl eines Christbaums die festliche Stimmung getrübt. Die Diebin wurde dabei auf frischer Tat ertappt. Lukas Scherrer 28.12.2022, 15.30 Uhr

So schön sah es am 23. Dezember auf dem Dornacherplatz aus. Hanspeter Bärtschi

Wer von Weihnachten noch nicht genug hat, kann im «Winter Wunderland» auf dem Dornacherplatz in Solothurn noch vier Tage lang weiterfeiern, ehe der Anlass an Silvester den Schluss markiert. Doch nicht immer geht es inmitten der Erlebniswelt mit Eisfeld, Weihnachtsmarkt und Chalets so harmonisch zu und her, wie ein auf Facebook gepostetes Video beweist.