Bubble-Tea in Solothurn: Der einstige Trend ist wieder im Kommen

Hype «Das Aufplatzen der Bobos ist einfach lustig»: Wie der Bubble-Tea in Solothurn ankommt Das Getränk aus Ostasien ist auch in Solothurn angekommen. Wir haben die «Le Sisters by Yogurtlandia» in der Schalgasse und «Chill Tea & More» in der Vorstadt besucht. Nadine Linder 28.06.2021, 05.00 Uhr

Bubble-Tea bei «Yogurtlandia». Alessandra Callea zeigt, wie es geht ...

Immer mehr Menschen halten in der Stadt Solothurn einen PET-Becher mit einem farbigen Getränk in der Hand. Dabei handelt es sich um den immer beliebteren Bubble Tea. Bubble Tea ist eine Art Ice Tea aus Grün- oder Schwarztee, einem Sirup und gummigen Perlen.

Das Getränk kommt ursprünglich aus Taiwan und ist gerade bei Kindern und Teenagern im Trend. Nicht zuletzt durch die Verbreitung über die Social-Media-Plattform TikTok. Erhältlich ist Bubble Tea in der Stadt Solothurn unter anderem in den Läden «Le Sisters by Yogurtlandia» in der Schalgasse und «Chill Tea & More» in der Vorstadt. Wir haben die beiden Inhaberinnen besucht.

Bei hohen Temperaturen und Sonne kommt dieses Erfrischungsgetränk genau richtig. Gerade am Mittwochnachmittag und am Wochenende läuft der Bubble Tea sehr gut, erklärt die Inhaberin von «Chill Tea & More», Nghia Phan:

«Wir verkaufen an sonnigen Tagen bis zu 100 Bubble Teas. Und es werden immer mehr!»

Phan Thi Ai Nghia zeigt in ihrem Bubble-Tea-Laden, wie man Bubble Tea zubereitet.

Auch bei «Le Sisters by Yoghurtlandia» ist die Warteschlange vor dem Geschäft lang. Zwar seien das Frozen Yoghurt und die Acai Bowls noch immer an der Spitze, aber auch der Bubble Tea werde fleissig ausgeschenkt, so die Inhaberin Alessandra Callea. Das Erfolgsgeheimnis liege sicher in der Vielfalt des erhältlichen Bubble Teas. «Wir versuchen immer wieder zu variieren – in der Regel bieten wir mindestens neun Geschmäcker an Früchtebobas, sechs diversen Sirups und verschiedenste Früchte an.»



Die genannten Früchtebobas sind kleine Kügelchen, welche an grossen Kaviar erinnern. Sie haben eine gummiartige Masse, platzen im Mund auf und hinterlassen einen prickelnden Geschmack im Gaumen. Diese Bobas werden von beiden Geschäften selber hergestellt beziehungsweise aus dem EU-Gebiet erworben.

«Bobas bestehen hauptsächlich aus Tapiokamehl und nicht aus Gelatine oder anderen tierischen Produkten»,

betont die gebürtige Vietnamesin Nghia Phan. Somit ist Bubble Tea also vegetarisch und auch vegan. Auch bei ihr gibt es Bobas in verschiedenen Geschmacksrichtungen wie Erdbeere, Pfirsich, Kiwi oder Litschi.



Dem Bubble Tea kann aber auch noch Milch hinzugefügt werden. Auch hier hat Nghia Phan für Veganer Sojamilch im Angebot. Bei «Le Sisters by Yoghurtlandia» ist die Milk-Tea-Variante passend etwas abgeändert worden. «Bei uns darf natürlich beim Milk Tea ein Schuss Frozen Yoghurt nicht fehlen.»

Schon vor zehn Jahren gab es den Bubble-Tea-Trend

Bubble Teas waren bereits vor zehn Jahren ein grosser Boom in der Schweiz und verschwanden wieder, weil sie als krebserregend eingestuft wurden. «Die Studie erwies sich später als kompletter Unsinn, die Bubbles waren trotzdem gestorben», so Alessandra Callea.

Trotzdem sei der Bubble Tea natürlich nicht ihr gesündestes Produkt, aber bestimmt nicht ungesunder als andere zuckerhaltige Softgetränke oder herkömmlicher Ice Tea. «Wir arbeiten vorwiegend mit Joghurt und Früchten und bei uns bildet die Basis immer mit Teeblättern gekochter ungesüsster Schwarz- oder Grüntee.»



Nghia Pan erzählt, dass sie selber seit frühster Kindheit Bubble Tea trinke und ihre aktuellen Kunden auch eher der jüngeren Generation angehören. Dieses Bild bestätigt Alessandra Callea. «Durch TikTok ist das Ganze auch bei uns ein Hype geworden. Social Media beeinflusst immer mehr unser Essverhalten und gibt den Takt vor – vor allem bei der jungen Generation.»

Trotzdem gehören zu ihren Kunden auch immer mehr erwachsene Personen. «Es kommt immer wieder vor, dass die Enkelkinder die Grosseltern dazu animieren, unser Bubble Tea zu probieren. Da gibt es immer wieder lustige Szenen.»

Welcher Geschmack darf es sein im Bubble-Tea?
Zur Auswahl steht eine ganze Menge.
Die Kügelchen heissen Bobas
Auch Früchte kann man auswählen.
Sirup gibts auch noch in den Becher.
Die Basis ist mit Teeblättern gekochter ungesüsster Schwarz- oder Grüntee.
Der fertige Bubble-Tea.

Ein Bubble Tea kostet je nach Grösse zwischen fünf und sieben Franken. Und auch heute stehen die Menschen in der Warteschlange vor dem Geschäft und verlassen diese zufrieden mit einem Bubble Tea.

Die 13-jährigen Freundinnen Lara und Olivia mögen beide den Bubble Tea mit Erdbeeren besonders gerne. «Wir holen uns sicher einmal pro Woche einen Bubble Tea und sparen unser Sackgeld dafür.» Die elfjährige Lisa steht mit ihrer Mutter in der Schlange. «Anfangs mochte meine Mutter noch nicht mal probieren. Jetzt findet sie Bubble Tea selber lecker. Und das Aufplatzen der Bobos ist einfach lustig.»

Bubbel-Tea-Rezept Der Bubble Tea zu Hause gemacht 1. Die Basis des Bubble Teas ist schwarzes oder grünes Tee-Konzentrat.

Hierfür wird zuerst das Wasser in einem kleinen Topf zum Kochen gebracht. Danach wird der Topf vom Herd genommen und die Teebeutel in das heisse Wasser gegeben. Der Tee sollte ca. 10 Minuten ziehen und anschliessend gut abkühlen. 2. Zubereitung des Zuckersirups zum Süssen des Getränks Zutaten 120 g brauner Zucker 120 g weisser Zucker 320 ml Wasser Zubereitung



Der Zuckersirup ist für den Bubble Tea sehr wichtig, da die gekochten Tapioka-Perlen mit ihm benetzt werden und er dem Tee die Süsse gibt. Hierzu wird einfach Wasser mit dem weissen und braunen Zucker erhitzt, bis sich der Zucker vollständig aufgelöst hat. Sirup muss abkühlen. 3. Kochen der Tapioka-Perlen Die wichtigste Zutat des Bubble Teas sind natürlich die Tapioka-Perlen.

Diese Stärkekügelchen sind im rohen Zustand sehr zerbrechlich und müssen vor dem Verzehr gekocht werden.

Dafür wird zunächst reichlich Wasser in einem Topf zum Kochen gebracht und anschliessend die Perlen dazugegeben. Damit nichts anbrennt, müssen sie vorsichtig mit einem Löffel umgerührt werden, bis sie an die Wasseroberfläche steigen.

Die Perlen müssen dann für ca. eine halbe Stunde bei mittlerer Hitze und geschlossenem Deckel köcheln. Dabei auf jeden Fall immer wieder umrühren und die Konsistenz überprüfen. Wichtig

Die Tapioka-Perlen und das Wasser sollten ungefähr ein Verhältnis von 1:8 haben (1 Tasse Tapioka-Perlen:8 Tassen Wasser).

Der hohe Wasseranteil ist sehr wichtig, da bei dem Kochvorgang sehr viel Stärke austritt und das Wasser sonst sehr schnell verdicken kann. Wenn das Wasser trotz allem zu dicklich wird, sollte es durch frisches ersetzt werden. 4. Die Perlen sind fertig, wenn sie aussen weich und innen zäh sind. Man kann die Konsistenz mit Gummibärchen vergleichen.

Nach der Garzeit sollten sie vorsichtig mit Wasser abgespült werden, um die überschüssige Stärke loszuwerden. Am besten eignet sich dafür eine Schale mit kaltem Wasser und ein Sieb.

Anschliessend lässt man sie abtropfen und bedeckt sie mit dem vorbereiteten Sirup.

Am besten schmecken sie, wenn sie in dem Sirup ein paar Stunden durchziehen können und komplett abgekühlt sind.