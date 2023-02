Chinderchesslete macht richtig Lust auf mehr

Honolulu Was für ein Auftakt: Die grossmächtige Chinderchesslete macht richtig Lust auf die kommenden närrischen Tage Krach, ganz egal wie. Ausstaffiert mit Trommeln, Dosen, Raclette-Pfännli oder Plastiktrompeten rüttelten die Chinderchesslerinnen und -chessler die Stadt so richtig auf. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 15.02.2023, 19.54 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In Scharen sind kleine und grosse Krachmacher an die Chinderchesslete gekommen. Tom Ulrich

Wer Zweifel hatte, ob die Fasnacht wieder so wird wie vor Corona, kann diese noch vor den Knallern am Schmutzigen Donnerstag beiseite legen. Die Chinderchesslete in der Stadt Solothurn zog gar so viele kleine Knirpse und grosse Närrinnen und Narren an, dass der Marsch kurz angehalten werden musste.

Tom Ulrich

Doch von vorn: Schon Minuten vor 15 Uhr war Chinder-Oberchessler Patrik Müller von der Vorstadt-Zunft startbereit. «Man hat es nicht alle Tage, dass so viele hinter einem herlaufen», sagte er erfreut. Tatsächlich zeigte sich der Dornacherplatz hinter ihm in weisser Pracht. Wer ohne Chessler-Hemd, rotes Halstuch und weisser Zipfelmütze erschienen war, fiel sofort ins Auge. «Ich schaue alle zwei Minuten auf die Uhr», sagte Müller. Dabei könne er den Start ja gar nicht verpassen. «Ich höre es ja, wenn es losgeht.»

Tom Ulrich

Von der Plastiktrompete bis Raclette-Pfännchen

Punkt 15 Uhr folgte er dann, der grosse Knall, der die Wartenden erlöste. Der grossmächtige Chinderchesslerzug setzte sich in Bewegung, der Lärmpegel schnellte augenblicklich in die Höhe. Womit dieser produziert wurde, spielte dabei überhaupt keine Rolle. Trommel, Raschel, Trillerpfeife, Plastiktrompete, Dosen, Blockflöte, vieles war zu sehen und vor allem zu hören. Einige haben für die Chinderchesslete auch ihre Küche geplündert. So machten Kinder mit Pfannen Lärm, eine Frau hatte noch eine ganz andere Idee und knallte Raclette-Pfännchen aufeinander.

Kinderchesslete, Chinderchesslete Solothurner Fasnacht 2023 Solothurn Tom Ulrich / Fotomtina / Solothurner Zeitung

Farbige Pamire schützten die Kinderohren vor dem vielfältigen Krach, der zumindest ein Kind überhaupt nicht störte. Friedlich schlief es in seinem Kinderwagen, während die Chesslerinnen und Chessler von der Vorstadt über die Kreuzackerbrücke liefen, der Fischergasse entlang, dann durch die Gassen hinauf zum Bieltor, um im Anschluss in Richtung Kronenplatz zu marschieren. Dort am Fusse der St.-Ursen-Kathedrale kam der Zug auf Geheiss des Chinder-Oberchesslers zu stehen – einige Minuten lang. Der Grund: Unten liefen noch immer kleine Chesslerinnen und Chessler über die Kreuzackerbrücke in Richtung Altstadt. Die Chessler-Schlange drohte, sich in den eigenen Schwanz zu beissen.

Kinderchesslete, Chinderchesslete Solothurner Fasnacht 2023 Solothurn Tom Ulrich / Fotomtina / Solothurner Zeitung

Einzig bei seiner Premiere als Chinder-Oberchessler habe er dies erlebt, erzählte Müller am Schluss, als noch immer Chesslerinnen und Chessler auf den Platz strömten. «Doch damals lief ich zu schnell.» Sein Fazit: Es waren nicht weniger Chessler-Knirpse am Start als vor Corona. Auf diese wartete auf dem Dornacherplatz die verdiente Stärkung. Nuggi wurden rausgezogen, Weggli und Chnörzli verschwanden in den Kindermündern.

Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich Tom Ulrich

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen