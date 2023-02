Solothurn: Die Schnitzelbankgruppe Elisi wird 50 Jahre alt

Honolulu Schwatzhafte Tochter des Turmwächters als Inspiration: Die Schnitzelbankgruppe Elisi aus Solothurn feiert den 50. Geburtstag Dass es die Schnitzelbankgruppe noch heute gibt, liegt auch an einem 2009 durchgeführten Casting. Elisi feiert heuer ihr 50-jähriges Bestehen. Ein Blick zurück – und nach vorne. Pius Rüegger Jetzt kommentieren 15.02.2023, 12.00 Uhr

Verslieferantinnen seit 50 Jahren: Die Frauenschnitzelbankgruppe Elisi hier beim Höflisingen 2019. Hansjörg Sahli

Elisi ist die schwatzhafte Tochter von Turmwächter Hilarius Immergrün aus der Narrenleiter von Postheiri-Gründer Alfred Hartmann. Dass das Stadtoriginal Elisi die Fasnacht weiterhin bereichert, ist seit 50 Jahren das Verdienst der gleichnamigen Frauenschnitzelbank-Gruppe.

Im Herbst 1972 beschlossen fünf junge Damen, eine Schnitzelbank-Gruppe auf die Beine zu stellen. Sie suchten die Verbindung zur Solothurner Fasnachtsgeschichte und kamen so zur Wiederauferstehung des Elisis. Tradition war dem Gründer-Quintett wichtig. Deshalb liess es sich für das erste Kostüm vom Original-Elisi-Kostüm aus dem Museum Blumenstein inspirieren. Als Musikinstrument diente eine Concertina, ein gleichtöniges oder wechseltöniges Handzuginstrument mit vier-, sechs- oder achteckigem Gehäuse.

2003 präsentierte sich Elisi noch mit Instrument. Urs Lindt

Einige waren schon bei Ribiise mit dabei

An der Fasnacht 1973 debütierten die Elisi und fassten sofort Fuss. Nicht ahnungslos liessen sich diese jungen Damen auf dieses Abenteuer ein. Einige brachten nämlich Erfahrung aus der sich in Auflösung befindenden Schnitzelbank-Gruppe Ribiise mit. Auf die Idee, eine Schnitzelbank-Gruppe zu gründen, kamen sie, weil der Auflösungsprozess des Intrigierens bereits einsetzte. In der Schnitzelbank sahen sie eine erweiterte Form des Intrigierens.

Fasnacht 2004: die Frauenschnitzelbankgruppe Elisi beim Höflisinge. Oliver Menge

Grossen Einfluss auf den Fortbestand hatte das Jahr 2008. Unabhängig voneinander befanden verschiedene Schnitzelbänklerinnen, sie seien jetzt so lange zusammen und möchten künftig in anderer Form Fasnacht machen. Es gab weder Zerwürfnis noch Streit. Die vier verbliebenen Frauen stellten 2009 einerseits im «Alten Stephan» einen Karaoke-Abend auf die Beine, crashten anderseits als Gruppe «Ueli Maurer» anonym die Fasnachtsszene.

Per Casting neue Mitglieder gesucht

Diese Phase leitete einen Umbruch ein. Conny Grossenbacher und Manuela Schreier entschlossen sich, 2010 als Elisi-Duo ein Casting durchzuführen und so neue Mitglieder zu gewinnen. Obwohl skeptisch, ob dies ernst gemeint sei, füllte Nina Imhof den Fragebogen aus, bereitete eine Produktion vor und fand sich am 1. April 2010 zu diesem Casting im Restaurant Jägerstübli ein.

«Zusammen mit Regina Sansoni und Claudia Schaller fanden wir Gnade vor der gestrengen Jury», so Imhof. 2011 starteten sie zu fünft, mangels Gitarren-Spielerin begleitet von Chris Rölli.

Bis 2017 verstanden sich die Elisi als lose Gruppierung. In diesem Jahr konstituierten sie sich als Verein. «Wir haben diese Gründung aus rechtlichen Gründen vollzogen. Wir wiesen eine Perücken-Lieferung wegen Qualitätsmängeln zurück und der Lieferant drohte der bestellenden Person mit Betreibung, weil kein Rückgaberecht vereinbart war. Wir entschlossen uns zu diesem Schritt, um uns und vor allem einzelne Mitglieder rechtlich abzusichern», erklärt Nina Imhof, Präsidentin seit 2017, das Motiv dazu.

Elisi bei einem Auftritt 2018, nun als Verein organisiert. Hansjörg Sahli

Heute bilden sieben Schnitzelbank-Begeisterte die Elisi, treten allerdings a capella auf. Während sie zum 40-Jährigen vorne auf dem Wagen der Narrenzunft-Honolulu an den Grossen Umzügen mitfahren durften, lassen sie sich zum halben Jahrhundert mit einem gravierten Bsetzi-Stein zwischen «Rotem Turm» und Brasserie Fédérale verewigen.

