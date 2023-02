Fasnacht 2023 11 Minuten

Honolulu «Schandtüürwiese» und der bäumige Postplatz: Was die Solothurner Fasnachtszeitung «11 Minuten» heuer ins Witz-Visier nimmt Das Gratisblatt macht den Auftakt. Ab Freitag, 3. Februar, ist die 17. Ausgabe der Fasnachtszeitung «11 Minuten» in Solothurn erhältlich. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 02.02.2023, 18.30 Uhr

Es ist eine Zeitung, die allen anderen in der Stadt einen Schritt voraus ist. Oder auch: Ein Blatt, das ganz «giggerig» ist auf den Beginn der fünften Jahreszeit. Die Fasnachtszeitung «11 Minuten» ist ab Freitag, 3. Februar, erhältlich – wieder einige Tage vor allen anderen Narrenblättern der Stadt Solothurn.

Wenn man so will, ist das Gratisblatt der Vorbote, über was und über wen die Närrinnen und Narren heuer besonders viele Scherze machen. Die Antwort für 2023: Über die (Ex-)Bäume auf dem Postplatz und deren Vorkämpfer – alt Gemeinderat Beat Käch. Dieser wird wohl heuer so viel Fasnachtspressepräsenz erhalten wie noch nie zuvor. In «11 Minuten» ist ihm nebst einem erfundenen Whatsappverlauf auch eine Karikatur gewidmet. Deren Titel: Kächerlich.

Das Thema der Baumfällung auf dem Postplatz zieht sich auch sonst durch das ganze Blatt. Zum Beispiel in der Form von Inseraten. Diese beweisen: Werbung links liegen lassen, kann sich als Fehler entpuppen. «Bäumige Auswahl» wirbt im Blatt etwa der Kerzen-Jeger. Über das Jägerstübli ist der Slogan «Schnitzel Baumfrits und Rindenfilet mit Wurzelgemüse» zu lesen.

«Ob Cis merken, dass es dasselbe ist?»

Die Stärke der Zeitung sind auch heuer die Kurznachrichten, genannt «11 Sekunden». Hier toben sich die Zeitungsmacher aus. Ein paar Beispiele: «Jeder Dritte übergewichtig – Stadt handelt: Unterführung Westbahnhof wird 12 Meter breit.» «Klimaaktivist in Bern gestoppt: Zanetti gibt Sesselkleberaktion auf.» Oder auch: «Neuer Name: So-Active-Zentrum: Ob Cis merken, dass es dasselbe ist?» Dafür sitzt in den längeren Artikeln nicht jede Pointe. An Ideen mangelt es aber nicht. So sucht die Zeitung einen Nachfolger für Tourismus-Direktor Jürgen Hofer und nimmt sich dem Fachkräftemangel in der Schnitzelbankszene an.

Ein Highlight darf aber wieder nicht fehlen. Es zeichnet die Fasnachtszeitung Jahr für Jahr aus. Die Rede ist vom ganzseitigen Wimmelbild, angefertigt von Rolf Imbach.

Das Wimmelbild zeigt die Chantier-, respektive Schandtüürwiese. Die Illustration in der Fasnachtszeitung «11 Minuten» ist von Rolf Imbach. Bild: zvg/Rolf Imbach

Letztes Jahr beleuchtete er die Szenerie rund um die Hafebar, heuer hat er sich auf der Chantierwiese umgeschaut. Bereits der Titel sitzt: Schandtüürwiese steht in fetten Lettern, nimmt darauf Bezug, dass die Neugestaltung des Parkes um die 1,9 Millionen Franken kosten soll.

Hinweis Die Fasnachtszeitung «11 Minuten» ist ab Freitag, 3. Februar, an folgenden elf Standorten kostenlos erhältlich: Chicken Chaoticum, Cherzejeger, Chuchilade, Cantina del Vino, Jegerstübli, Restaurant Akropolis, Pizzeria Sternen, Bruno Walter Architekten, Boden Mobilia, EifachBar, Raiffeisenbank Wasseramt-Buchsi.

