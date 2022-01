Hilari in Solothurn läutet die Fasnacht ein

Honolulu «Machen wir das Beste daraus»: Der Hilari-Tag läutet in Solothurn die Fasnacht ein Der Namenstag des heiligen Hilarius bezeichnet den Anfang der Solothurner Fasnacht. An diesem Tag passieren drei wichtige Dinge – daran ändert auch die Coronakrise nichts. Judith Frei Jetzt kommentieren 13.01.2022, 19.00 Uhr

Mitglieder der Narrenzunft Honolulu ziehen in Richtung Rathausgasse. Hanspeter Bärtschi

Für Eingeweihte ist es Tradition, für Aussenstehende kurios: Männer in grünen Gewändern marschieren in Einerreihe durch die Hauptgasse Richtung Rathausgasse. Diejenigen an der Spitze des Zugs tragen ein Zepter, eine Laterne und eine Glocke. Zweifelsohne handelt es sich hier um Mitglieder der Narrenzunft Honolulu, die die Fasnacht einläuten.

Judith Frei/ Marius Fellinger