Seit 50 Jahren gibt es die Solothurner Bloosophoniker

«Komm, wir machen eine Guggenmusik»: Bei den Solothurner Bloosophonikern begann vor 50 Jahren alles mit einer Pauke Seit dem 26. Februar 1973 gibt es die Bloosophoniker. Ein Mitglied ist gar seit der Gründung ununterbrochen dabei, Martin «Tinu» Heim. Pius Rüegger 15.02.2023, 05.00 Uhr

Hier an der Rötistrasse proben die Bloosophoniker, die es nun seit 50 Jahren gibt. Patrick Lüthy

Angefangen hat die ganze Sache wegen einer Pauke. Im damaligen Schülerkosthaus und ersten Probelokal neben dem Franziskanertor hatte einer eine Idee. «Er hatte eine Pauke und sagte, ‹komm, wir machen eine Guggenmusig›, und schon waren die Bloosophoniker gegründet», blickt Martin «Tinu» Heim, der einzige seit 1973 ohne Unterbruch aktive Gründer zurück.

Sauber protokolliert sind das Gründungsdatum, 26. Februar 1973, die ersten Proben vom 26. und 27. Februar und 1. sowie 4. März. Auf die ersten Pintenkehrs in ausgedienten Kostüms des Ambassadore-Bäse ging es am 4. und 6. März! Auch das zwölfteilige Repertoire ist festgehalten. Gymnasiasten und Realschüler beiderlei Geschlechts, die 1973 maturierten, waren dabei. Übrigens, Heim wurde zum Dirigenten erkoren, weil er als Einziger kein Instrument spielte.

Tinu Heim kann viele Anekdoten aus fünf Jahrzehnten Bloosophoniker erzählen. Patrick Lüthy

Eine weitere Heim-Anekdote: «Ich konnte wegen einer starken Grippe nicht mit auf die Pintenkehr, dafür kamen sie zu uns nach Hause an den Tugginerweg für ein Ständchen.» Seither fehlte er an keiner Fasnacht, gehört weiterhin zu den Stückeschreibern und Dirigenten! Der zweite aktive Gründer ist Thomas Schmid. Während seiner medizinischen Ausbildung und Assistenzarztzeit konnte er bis zu seiner Rückkehr und Praxiseröffnung jedoch nicht an allen Fasnachten mitmachen.

An den Umzügen zeigt sich ihre Kreativität

1977 folgte die erste Teilnahme an den grossen Umzügen als Nummer 17. An diesen Umgängen sind sie seither immer wieder für Überraschungen gut: Beispielsweise 1997 auf einem Tieflader; 2002 auf 40 Zentimeter hohen Stelzen, wobei sie kurzfristig wegen des Sturzrisikos am Chronestutz auf die Instrumente verzichteten; 2010 mit einem Oldtimer-Bus, an dem sie aussen Lautsprecher montierten, um an den Fenstern mit Karton-Instrumenten das Spielen zu imitieren.

Die Bloosophoniker pflegen musikalisch keinen Schränzerstil. Patrick Lüthy

2012 liefen sie in Ruderbooten rückwärts und 2016 verteilten sie sich am Sonntag auf ihrer Suche nach Walter auf sämtliche Umzugsgruppen. Auch für ihre diesjährige Umzugsteilnahme ist eine Überraschung zu erwarten. Hinter dieser Kreativität, nicht immer zur eitlen Freude der UNO, steckte bis 2013 oft der auch als Plaketten- und Plakatkreateur bekannte Peter Henzi.

Die Bloosophoniker spielen in der Solothurner Altstadt. Hanspeter Bärtschi (26. Februar 2022)

Die Bloosophoniker bevorzugen eine flache Hierarchie. Sie arbeiten in den drei Gruppen für Kostüm, Musik und Ball. Sie bezeichnen sich selbst als in den letzten Jahren ungeschminkter «Sauhaufen ohne Holzböden».

Sie pflegen musikalisch bewusst keinen Schränzerstil. Mit ihren vielen Holzbläsern liegen ihnen «feine» Stücke. Zudem geben sie sich seit rund 30 Jahren jedes Jahr einen anderen Namen. Trotzdem werden sie heute von Andrea Schwaller nach aussen als ihre Präsidentin repräsentiert. Während früher über 30 Personen mitmachten, schwankt die Zahl aktuell zwischen 20 und 25, alle mit Bindung zu Solothurn, wie Heim, der seit 1975 auswärts in Bern wohnt.

Familiäre Stimmung bei der Probe der Bloosophoniker. Patrick Lüthy

Zum zwanzigjährigen Bestehen machten sich 1993 die Bloosophoniker ein spezielles Geschenk. «Wir riefen den Blooso-Ball ins Leben, der heuer am Fasanachtssamstag nach wechselnden Orten in der Rothus-Halle als ‹Bloos d’Or› das Dreissigjährige feiert», erzählt Dominik Hobi für die Ballgruppe.

