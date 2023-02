Tambourenverein Solothurn feiert den 100. Geburtstag

Honolulu Keine Solothurner Fasnacht ohne Tambouren: Der Verein feiert den 100. Geburtstag Warum der Tambourenverein den Umzug jeweils anführt und wie sich das 100-jährige Geburtstagskind heuer kostümiert. Pius Rüegger Jetzt kommentieren 14.02.2023, 12.01 Uhr

Gehören zu den grossen Umzügen einfach dazu: die Mitglieder des Tambourenvereins Solothurn. zvg

Seit alters her künden Signaltambouren grosse Ereignisse an. Das gilt auch für die Fasnacht. Der Tambourenverein Solothurn feiert dieses Jahr sein hundertjähriges Bestehen. Doch wie überliefert wird, sollen schon vor der Gründung des Vereins am 3. September 1923 Militärtambouren an den ersten Fasnachtsumzügen zwischen den einzelnen Nummern mitgelaufen sein. Damals gab es noch keine beschallten Umzugswagen.

Erstmals als eigenständige Umzugsgruppe im närrischen Gewand bereicherte der Tambourenverein die Umzüge 1927. Dabei leistete er sich den Luxus, am Sonn- und Dienstag mit unterschiedlichen Sujets aufzuwarten. Am Sonntag hiess es «Ferienkolonie», am Dienstag präsentierten sie sich als «Alte Schweizer».

Langes Warten im Zunfthaus zu Wirthen

Ihr Trommelwirbel eröffnet seit der ersten Friedensfasnacht 1946 die beiden grossen Umzüge zu Honolulu an. Ein weiterer Grund, dass die Tambouren die Spitze markieren, ist ihre Schrittkadenz. Die Umzugswagen bewegen sich in einem anderen Tempo und die Guggenmusigen wie Fussgruppen können sich besser anpassen. Bis 1985, mit Start und Ziel beim Baseltor, mussten sie lange Wartezeiten vor dem Zunfthaus zu Wirthen in Kauf nehmen, bis das Umzugsende vorbeidefilierte.

Getrommelt wurde auch 2001. Hier am Umzug am Fasnachtsdienstag. Robert Grogg

Zufällig mit der Änderung der Umzugsroute mussten die Tambouren ihr Probelokal wechseln. Nach dem Zweiten Weltkrieg ab 1945 stand ihnen ein Trommelkeller im ehemaligen St.-Ursen-Schulhaus zur Verfügung. Nach der Umnutzung in ein staatliches Bürogebäude wies der Kanton ein neues Probenlokal mit Materialraum im Keller des Amthauses II zu.

«Wir hatten nie weite Anmarschwege zu den Umzügen», stellt Ehrenpräsident Konstantin «Koni» Henzi erfreut fest. Henzi ist für die fasnächtlichen Belange zuständig. Bis 1987 oblag diese Aufgabe einem eigenen Fasnachtskomitee. Im Probenlokal wird mit «Böcklis» geübt, die Hauptproben mit den Trommeln werden bei der Motorfahrzeugkontrolle in Bellach abgehalten.

Die Tambouren werden zu Fischer

Bis 2000 nahmen die Sujets Bezug auf aktuelle Ereignisse. Seither sind sie flexibler geworden. In Jubiläumsjahren traten sie als Traditionsfiguren an: der Tambourmajor als Frau Fasnacht (40), als Waggisse (50, 70) und aufwendige Plätzlibajasse (60).

Heuer ziehen sie sich die Kostüme an, die sie bereits fürs Vorjahr geplant haben. Sie kommen als Fischer. Kostüme und Larven stellen sie in einem Atelier eines Mitgliedes selbst her. «Die Kleider- und Modellierkünste geben wir von Generation zu Generation weiter», erläutert Vereinspräsident Cyrill Woodli.

Grosser Umzug in Solothurn 2005: Mit dabei, logisch, der Tambourenverein. Oliver Menge

In früheren Jahren schickten sie drei Schnitzelbank-Gruppen auf die Piste. In der Ober-, Unter- und Vorstadt erfreuten sie in den Beizen mit ihren Versen. Heute werden nur noch Zettel verteilt.

Der Bezug zum Signaltrommeln kommt auch an Hilari und Aschermittwoch zum Tragen, wenn die Tambouren die Narrenzunft Honolulu auf ihren Rundgängen von Lokal zu Lokal begleiten. Am Aschermittwoch führen sie die Zunft zudem auf den Märetplatz zum Bööggverbrennen und umkreisen mit den Narren die verglühende Fasnacht.

Wichtig ist dem Tambourenverein die Nachwuchsförderung und -ausbildung. Diese wurde in den 60er-Jahren eingeführt. Zuerst als Jungtambouren-Gruppe, heute als Trommelschule, eröffnen die Youngster den Nachwuchsblock in der Mitte der grossen Umzüge.

Die Trommelschule der Tambouren 2019 am Umzug in Solothurn. Michel Lüthi

Bis 1986 besassen sie eigene Waggis-Kostüme. Dann trugen sie die Gewandungen der Aktiven aus dem Vorjahr. «Vor zehn Jahren haben wir sie wieder neu als Waggisse eingekleidet, denn die Vorjahresverkleidungen waren meist zu gross», sagt Henzi.

Preisträger des elften und letzten närrischen Kulturpreises

Zur Aufpolierung der Finanzen organisierten die Tambouren 1950 gar einen eigenen Maskenball im Restaurant zum Rosengarten. 1989 wurde dem Tambourenverein der elfte und letzte närrische Kulturpreis, ein Relief von Künstler Peter Travaglini, durch das Künstlerhaus Schmiedengasse 11 für ihre grossen Verdienste um die honolulesische Fasnacht hochverdient verliehen.

An die Umzüge 1956 nahmen sie eine junge Pfeiffer-Gruppe mit. Im gleichen Jahr begannen die Tambouren auch national und international an Fasnachtsumzüge zu reisen: Murten, Nizza, Neuville-au-Bois (F), Zofingen, und Chalon s/Saone (F) hiessen die Ziele.

