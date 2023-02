Kinderumzug durch die Stadt Solothurn an der Fasnacht 2023

Honolulu «Es ist ein wilder Haufen» – der Kinderumzug lockt die ganz kleinen Närrinnen und Narren in die Stadt Heuer wird nicht der Winter vertrieben, sondern gleich der Frühling begrüsst: Bei strahlendem Sonnenschein ziehen am Donnerstagnachmittag verkleidete Kinder durch die Stadt Solothurn. Judith Frei Jetzt kommentieren 16.02.2023, 18.17 Uhr

Was fürs Auge: Konfettiregen in der Solothurner Altstadt. Hanspeter Bärtschi

Der Maienkäfer landet auf dem Rücken. Wegen seiner Flügel kann er nicht mehr aufstehen, doch bevor er in Tränen ausbricht, hilft ihm ein Brachiosaurus auf die Beine. Die Stadt ist am Donnerstagnachmittag mit kleinen Fabelwesen, Tierchen und Superhelden bevölkert: Der Kinderumzug steht an.

«Liebi Chinder, Fraue, Manne, die mit Tschenderstärnli dranne, Queer und Non-Binäri au – eifach aui zäme: Tschau!», proklamiert der Ober der Narrenzunft Honolulu, Peter Studer, auf dem Balkon der «Couronne». Sein Narrenvolk in der Gasse macht sich bereit für den Umzug. Die Hauptgasse ist schon gesäumt von Buggies, Kinderwagen und Leiterwagen. Darin sitzen die ganz kleinen Narren; manche mit Vorfreude in den Augen, andere scheinen noch nicht ganz zu verstehen, was hier geschieht.

«Ein bisschen Chaos muss sein»

«Es ist ein wilder Haufen», sagt der Umzugsverantwortliche auf die Frage, wie viele Gruppen mitlaufen werden. Zwölf seien angemeldet, wie viel es zum Schluss sein werden, weiss er nicht: «Ein bisschen Chaos muss sein, es ist ja schliesslich Fasnacht.»

Und dann geht es los: Wie immer sitzt der Ober der Narrenzunft Honolulu im Eisenbahnwagen. Verschiedene Guggen lärmen hinter dem Wagen, die Konfettischlacht beginnt. Die Umzugsteilnehmenden bewerfen das Publikum, schnell werden die Papierschnitzel vom Boden aufgehoben und wieder zurückgeschleudert.

So geht das Spiel durch die Hauptgasse. Beim Ypsilon biegt der kleine Umzug bei schönstem Sonnenschein in die Gurzelngasse ein, um im grossen Bogen via Schmiedengasse, Stalden und Schaalgasse beim Landhaus anzukommen.

Dort steht der Zvieri – Kladeredätsch und Tee – für die Umzugsteilnehmenden parat. Nach gut einer Stunde sind die Letzten beim Landhaus angekommen. Und der Kinderumzug hat Lust auf mehr geweckt: Schon bald steht der grosse Umzug an, der das letzte Mal im Jahr 2020 stattgefunden hat.

