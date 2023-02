Das sind die Höhepunkte der Stadt Solothurner Chesslete 2023

Honolulu Eindrückliches Startzeichen der Solothurner Fasnacht: Das waren die Highlights der Chesslete 2023 – der Bericht des Fasnachtsinsiders Die Narren haben in Honolulu wieder übernommen. Glücksgefühle, fröhliche Gesichter und ein Schwingerkönig an der Spitze der Chesslete: Die Höhepunkte in Text und Bild. Pius Rüegger Jetzt kommentieren 16.02.2023, 13.36 Uhr

Besammlung auf dem Friedhofplatz in der Solothurner Altstadt. Andre Veith

Die Chesslete setzte ein eindrückliches Startzeichen in die Fasnacht 2023. Der Einstieg ist vollauf gelungen. Ruhig zogen die Chesslerinnen und Chessler zum Friedhofplatz. An der Ecke Friedhof-/Judengasse wartete die Chessleten-Spitze um Oberchessler Marco Lupi und den Ehrengast, Schwingerkönig Christian Stucki, auf den Startknall.

Die Fackeln sind angezündet. Andre Veith

Die Fackeln der Mitglieder der Narrenzunft Honolulu waren angezündet. Punkt fünf Uhr war es so weit. Die geballte Kraft sämtlicher Lärminstrumente entlud sich zu einem einzigartigen Furioso, begleitet von einem freudvollen Gejohle. Nur zufriedene, fröhliche, lachende Gesichter. Nach der Coronapause seit 2020 löste dieser Moment ein riesiges Glücksgefühl aus.

Und dann fing der Lärm an ... Andre Veith

Die Bevölkerung wartete förmlich auf diese Normalität. Sie genoss sie in vollen Zügen. «Es ist schön gewesen, das Wetter stimmte, die Ferien gehen langsam zu Ende, es war ein perfekter Start in sehr ausgelassener, friedlicher, toller Stimmung und es hatte Leute ohne Ende», machte es Oberchessler Lupi grossen Spass.

An der Spitze (von links): Peter Studer, Ober der Narrenzunft Honolulu, Oberchessler Marco Lupi, Ehrengast Christian Stucki und Lampier Thomas Branger. Andre Veith

Seine Einschätzung teilte auch der Kommandant der Stadtpolizei, Walter Lüdi: «Es verlief alles ohne Zwischenfälle, die Nacht war ruhig, alle waren friedlich, motiviert, die Leute hatten Freude. Ich schätze, der Aufmarsch war grösser als früher, wobei nicht gezählt werden kann, wie viele Tausend es waren. Ich hoffe, die ganze Fasnacht verläuft so.»

Zahlreiche, meist ebenso in weisse Nachthemden gekleidete Menschen standen Spalier. Zuerst ging es zum Bieltor, via St. Urbangasse und Rathaus zur Eselsgasse und auf den Märetplatz.

Der Umzug zieht durch die Gassen Solothurns. Andre Veith

Die kleine Arkade im Rathaus-Gebäude eignete sich vorzüglich, um mit Rätschen Vollgas zu geben. Ob Rätschen, Tröten, Pfannendeckel, Schellengürtel oder was auch immer: Alles war geeignet, dieses lautstarke Spektakel inbrünstig zu begleiten. Keines oder keiner war zu klein, eine Chesslerin oder ein Chessler zu sein. Zum Schutz der sensiblen Kinderohren gibt es Pamir. Auch Kinderwagen wurden gesichtet.

Die Chessler marschieren im Schein einer Fackel durch Solothurn. Andre Veith

Während die Vorstadt-Zunft auf dem Märetplatz mit ihrer Riesen-Ziehrätsche begeisterte, präsentierte die Weschtstadt-Zunft ihre fahrbare Zunftlaterne, das krumme Bieltor, im Umzug. Nach dem Eingang in die Goldgasse, am Stadttheater vorbei, strebte der Oberchessler durch Fischergasse und Landhausquai – die ersten Chessler mussten sich an Stehtischen bereits stärken – Wengibrücke und Vorstadt an.

Die Hauptbahnhofstrasse wurde über den Unteren Winkel und die Prisongasse angelaufen. Vom Chronestutz-Kopf über die Kreuzackerbrücke hinauszublicken, bot ein atemberaubendes Bild. Dichtgedrängt reihte sich Weisshemd an Weisshemd zu einem wunderschönen Gesamtbild. Geiseln klöpften auf der St. Ursentreppe und wiesen den Weg in die Hauptgasse. Durch das Gedränge auf dem Märetplatz bahnte sich der Zug seinen Weg in die Gurzelngasse und zur Schmiedengasse, wohlwissend, dass nun die Auflösung droht.

Nach dem Umzug steht die Mehlsuppe an und ... Andre Veith

Nach diesen fünfzig Minuten beendete das Löschen der Fackeln zurück auf dem Friedhofplatz diesen grandiosen Stadtumgang. Alle verdienten sich ihre Gratis-Mehlsuppe in einer der 27 «Mäusuppebeize».

... dann der Schoppen am Landhausquai. Andre Veith

