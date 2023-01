Honolulu Das war der Hilarimorgen in der Stadt Solothurn: Dank «Handjörgeli» gibts wieder ein Open Air Ein Rundreisli im «Blauen Pfeil» und zwei neue Honolulu-Novizen gab es am Hilarimorgen in der Stadt Solothurn. Wolfgang Wagmann Jetzt kommentieren 13.01.2023, 15.30 Uhr

An der Novizen-Prüfung der Narrenzunft Honolulu auf dem Marktplatz. Hanspeter Bärtschi

Welch ein Schock für die Narrenschar am Hauptbahnhof: Nach Grenchen soll es an diesem ohnehin schon grauslichen Hilarimorgen gehen! «Kei Chäfer vermiest üs dr Hilari», stellt Ober Ober Patrick Zimmermann lakonisch fest und bittet seine Narrenschar flugs zu einer Kaffeefahrt im «Blauen Pfeil», einer 84-jährigen, nostalgischen Zugskomposition.

Trotz der Destination Grenchen ist der Andrang derart immens, dass 15, meist Honolulu-Zunftkollegen von Zimmermann, auf dem Perron bleiben müssen. «Wir hätten sonst zu viel Gewicht gehabt», räumt der Ober Ober nach getaner Fahrt ein.

Doch schon bald geht das Staunen los: Halt in Langendorf? Ein Viadukt und ein Tunnel? Auf der Fahrt nach Grenchen? Spätestens in Moutier wird allen klar, dass Granges-les-Bains wenn überhaupt über Sonceboz und Biel angefahren wird.

So geschieht es auch – allerdings ab Biel ohne Halt bis Solothurn West. An Bord gemütliche Stimmung bei Weisswurst, Brezn und Bier, komplettiert durch ein fasnächtliches Quartettspiel, auf dem Honolulu-Grössen mit allen Lebensdaten wie Trinkfestigkeit, Kostümmassen oder dem «Jöh-Koeffizenten» erscheinen.

Die Kaffeefahrt werde «nid asträngend, wöumer jo inzwüsche aui zwöi Johr öuter worde sy», hatte der Ober Ober versprochen – und prompt Wort gehalten. Sogar Stadtpräsidentin Stefanie Ingold liess sich die Fahrt – wenn auch auf einem Stehplatz – nicht entgehen. «Denn heute steht ohnehin nur Fasnacht auf dem Programm.»

Ein Duo bittet ein Trio zum Spiel

Szenenwechsel. Punkt 11 Uhr 11 schlägt auf dem Märetplatz traditionsgemäss die Stunde für allfällige Novizen der Narrenzunft Honolulu – sofern es welche gibt.

So sah es an der Novizen-Prüfung auf dem Marktplatz aus. Hanspeter Bärtschi

Kaum mehr als Geheimtipp gehandelt wurde Tausendsassa Johnny Sollberger, bereits bekannt durch mehrere fasnächtliche Auftritte. Und ebenfalls keine grosse Überraschung sein Copain bei der Aufnahmeprüfung, Christian «Chrigu» Fluri.

Das Duo sah sich mit einer speziellen Anfrage konfrontiert: Ein neues Open Air muss nach der Krokus-Übung her, das aber nicht soviel kosten darf. «John ‘o Lulu», der stadtbekannte Roadie, sowie sein Ländlerfründ Chrigu Rösti schafften die Aufgabe locker und souverän trotz des Verzichts auf den Hauptsponsor, das bekannte Solothurner Bier Calanda.

Novizen-Prüfung der Narrenzunft Honolulu auf dem Marktplatz: Christian «Chrigu» Fluri und Johnny Sollberger (von links). Hanspeter Bärtschi

Ein Trio sollte für neue musikalische Akzente sorgen, wobei man am Schlagzeug auf Pirmin Bischof verzichtete und auf Stadtschreiber Urs Unterlerchner zurückgriff. Dessen Vorgänger Hansjörg Boll nahm als «Handjörgeli» den Platz – eben am Handörgeli – ein, und komplettiert wurde das Ganze mit der Frontfrau Steffi Ingold an der Leadgitarre. Ein Debut, das Grosses für die Zukunft verspricht, und wohl mit einem Gitarristen Kurt Fluri kaum denkbar gewesen wäre.

Ex Stadtschreiber Hansjörg Boll am Handörgeli, Stadtschreiber Urs Unterlerchner am Schlagzeug und Stadtpräsidentin Stefanie Ingold an der Gitarre. Hanspeter Bärtschi

Esel und Igel setzen weitere Akzente

Zwei weitere Festakte gehören zum Hilarimorgen-Ritual: Die Umbenennung der Rathaus- in Eselsgasse ist der eine Brauch, den die Familie Ferrari – derzeit mit Umberto als Nachfolger von Vater Kurt – seit 1987 ausübt.

Nur im internen Rahmen, nämlich im Kreis der Narrenzunft Honolulu, geht ein weiterer folgenschwerer Akt über die Bühne: Stadtpräsidentin Stefanie Ingold wird abgesetzt und des Amtes enthoben, an ihre Stelle tritt Zunftober Peter Studer.

Bis am Aschermittwoch bleibt der Narr im Amt, dann erhält die «Steffin» ihren Schlüssel zum Stadtpräsidium ebenda zurück, wo er ihr am Hilarimorgen «abgenommen» worden ist. Üblich ist auch ein Geschenk der Zunft zur Amtsenthebung: Diesmal gab’s für die gewesene Stadtpräsidentin einen Igel aus der früheren Kult-Weihnachtsbeleuchtung als leuchtende Inspiration für kommende, dunkle Zeiten in der angekündigten Stromangellage.

