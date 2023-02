So wird die Stadt Solothurn nach der Fasnacht 2023 geputzt

Honolulu 2023 Bis zu 40 Tonnen Abfall: Sie machen die Stadt Solothurn nach den wilden Fasnachtsstunden wieder sauber Die Fasnacht bietet viele schöne Momente, doch sie produziert auch viel Abfall. Dank der Mitarbeiter des Werkhofs ist die Stadt am nächsten Morgen schnell wieder sauber. Wir haben sie auf der Reinigungstour begleitet. Thaddäus Braun Jetzt kommentieren 20.02.2023, 16.00 Uhr

Um 4.30 Uhr wird noch gefeiert. Gleichzeitig putzt der Werkhof die Gassen sauber. Andre Veith

Für die einen sind es die schönsten Tage im Jahr, für die anderen bedeutet die Fasnacht harte Arbeit. Um 4.30 Uhr besammeln sich die Mitarbeiter des Werkhofs der Stadt Solothurn, um die Stadt von Konfetti, Bechern und Bierdosen zu befreien.

Trotz der frühen Stunde und der grossen Arbeit, die ansteht, ist die Stimmung ausgelassen. Im Team wird sogar gewitzelt. Zuerst ergreift Fredi Schweizer, Vorarbeiter Reinigung, das Wort: Er bedankt sich für den Einsatz und teilt den neun Männern die Abschnitte zu. Sie sind in verschiedenen Gebieten in der Stadt eingeteilt.

Fredi Schweizer, Vorarbeiter Reinigung, teilt die Männer ein. Andre Veith

Zum Abschluss seiner Ansprache bereitet er seine Mitarbeiter auf mögliche Begegnungen mit betrunkenen Feiernden vor: «Lasst euch nicht provozieren und bleibt ruhig.» Danach schwirren die Männer zielstrebig aus, schnell machen sie sich an die Arbeit.

Drei Maschinen sind nach dem Umzug in der Stadt unterwegs. Neun Männer packen mit an. Andre Veith

Trotz viel Arbeit: Kein Groll auf die Fasnacht

«Insgesamt sind drei Maschinen unterwegs, die die kleineren Überreste aufsaugen. Grössere Flaschen oder Kartonschachteln werden von Hand weggeräumt, da sie für die Maschinen zu gross sind», erklärt Stephan Mumenthaler, Mitarbeiter beim Werkhof. Er ist an diesem Morgen mit der Putzmaschine unterwegs und für den Teil nördlich der Hauptgasse und des Friedhofplatzes zuständig.

Vieles muss auch von Hand weggeräumt werden. Andre Veith

«Wir teilen die Stadt jeweils in zwei Teile auf: Eine Maschine ist oberhalb der Hauptgasse unterwegs, die andere südlich bis zur Aare», sagt Mumenthaler. Eine grosse Maschine ist zudem mit der Hauptgasse beschäftigt. So arbeiten die neun Männer ohne Pause von 4.30 bis 9 Uhr, um das Gröbste wegräumen zu können. Ab 9 Uhr sei dann noch eine Person in der Stadt unterwegs, die die Reste putzt. Normalerweise seien es am Wochenende nur zwei Personen, die die Stadt säubern.

Mit Teamwork geht es schneller. Andre Veith

Vielen sei nicht bewusst, wie viel Abfall an einem solchen Tag entstehe und welche Arbeit dahinterstecke, um die Stadt wieder sauber zu kriegen. Einen Groll auf die Fasnacht habe man deswegen nicht, sagt Mumenthaler:

«Diejenigen, die Freude daran haben, sollen es auch haben dürfen. Da ist niemand von uns wütend.»

Feiernde teilen sich die Gassen mit den Arbeitern. Andre Veith

Am meisten Abfall auf dem Friedhofplatz

Zudem gebe es auch immer wieder schöne Begegnungen mit Fasnächtlern oder Anwohnern, die sich für den Einsatz bedankten. Mühsam sei es, wenn der Werkhof an seiner Arbeit gehindert werde. «Es haben sich auch schon Leute an die Maschine gehängt, andere sind im Weg stehen geblieben», sagt Mumenthaler.

Dies sei erstens gefährlich und zweitens könne dadurch eine Maschine kaputt gehen. Der Zustand mancher Leute sei in solchen Situationen etwas nervig, gebe aber auch immer wieder Anlass zum Lachen. An diesem Morgen bleibt jedoch alles relativ ruhig, auch wenn noch Fasnächtler auf der Gasse anzutreffen sind.

Nach 20 Minuten und einigen Runden auf der Hauptgasse ist die Maschine bereits voll und muss ein erstes Mal entleert werden. «Am Anfang geht es jeweils relativ schnell, da sich nach dem Umzug eine dicke Schicht an Konfetti angesammelt hat», so Mumenthaler. So befinde sich der Löwenanteil des Abfalls logischerweise auf der Umzugsroute.

Der Konfettibläser im Einsatz. Andre Veith

Am Samstag sei jedoch der meiste Unrat auf dem Friedhofplatz verteilt gewesen, berichtet Mumenthaler weiter. Insgesamt brauche es schon 30 bis 40 Runden mit der Maschine, bis alles aufgesaugt ist.

Der Berg wird grösser und grösser. Andre Veith

Riesige Mengen an Abfall

Putzarbeiten in dieser Grössenordnung gebe es eigentlich nur an der Fasnacht, erklärt Fredi Schweizer:

«Insgesamt fallen während der ganzen Fasnacht 35 bis 40 Tonnen Abfall an.»

Und die Tendenz sei steigend. Dabei müsse man aber unterscheiden zwischen dem Abfall, der wie die Konfetti durch die Fasnacht an sich anfalle, und dem Abfall, der durch die diversen Verpflegungsstände entstehe.

«Um dies stemmen zu können, müssen von uns viele Überzeit leisten», sagt Mumenthaler. Diese könne dann nach der Fasnacht mit Freitagen wieder abgebaut werden. «So schön die Fasnacht auch sein kann: Ich bin dann ehrlich gesagt auch froh, wenn sie wieder vorbei ist», sagt Mumenthaler mit einem Augenzwinkern.

Langsam wird es Tag: Die St.-Ursen-Treppe muss noch gereinigt werden. Andre Veith

