Höflisingen in Solothurn 2023: Alle Schnitzelbänke im Video

Ein Querschnitt über die besten Schnitzelbänke vom Höflisingen 2023. Christoph Krummenacher

Höflisingen So zogen die Solothurner Schnitzelbank-Gruppen über Veganer, die Queen, den Postplatz und das Bürgerspital her Am Schmutzigen Donnerstag treffen sich die Solothurner Schnitzelbank-Gruppen jeweils beim Höflisingen. Dabei zerpflücken sie die Geschehnisse des vergangenen Jahres. In diesem Jahr war die Freude bei den Bänklern und dem Publikum besonders gross, konnte der Anlass wieder ohne Einschränkungen stattfinden. Hier finden Sie alle Auftritte im Video. Christoph Krummenacher 17.02.2023, 20.00 Uhr

An der 40. Höflisinge-Ausgabe präsentierten am Donnerstagabend zehn Schnitzelbank-Gruppen ihre Verse. Mehrfach wurde dabei etwa der anwesende Beat Käch besungen, der vergeblich die Bäume beim Postplatz retten wollte. Stadtpräsidentin Stefanie Ingold setzte sich dort durch, am Höflisingen wurde aber auch sie nicht verschont.

Eine Institution beim Höflisingen: Moderator Daniel Bachmann. Hanspeter Bärtschi

Ein beliebtes Thema waren auch die Klimakleber oder die Veganer. Letzteren würde sogar schon beim Rasenmähen das Wasser im Mund zusammenlaufen, war etwa zu hören. Aber auch die beiden Abgänge des vergangenen Jahres fanden in die Schnitzelbänken kritische Würdigung: Roger Federer, der sein Racket, und die Queen, die den Löffel abgab.

Die Personalabgänge und das Kommunikationschaos am Solothurner Bürgerspital wurden ebenfalls genüsslich zerpflückt. Mehrfach wurde erklärt, woher die Abgänge rühren. Und was Regierungsrätin Susanne Schaffner hätte tun sollen, das wussten die Stedtlischiiisser am besten, welche der «so! Ha! Ha!» gleich ein ganzes Programm widmeten.

Musikalische Eröffnung durch die Hilarimusig. Die Hilarimusig begrüsst das Publikum am Höflisingen in Solothurn. Moderator Daniel Bachmann heizt mit spitzen Sprüchen ein. Viele Zuschauerinnen und Zuschauer erschienen kostümiert. Den Anfang machten die Schmutzbadröön. Sie sorgten mit ihren Sprüchen und Versen für Erheiterung. Die Rampesöi sorgten nicht nur musikalisch für ein Highlight. Die Frauentruppe wusste das Publikum mitzureissen. Sie orientierten sich thematisch an den Goldigen 1920er-Jahren. In der ersten Reihe hat man direkte Sicht auf die Bühne. Voceria traten als Piratenbande auf. Ein Piraten-Chor mit kräftigen Stimmen: Voceria. Elisi feiern dieses Jahr ihr 50-jähriges Bestehen – und nehmen sich damit gleich selbst auf die Schippe. Das Höflisinge war der letzte Programmpunkt am Schmutzigen Donnerstag, der mit der Chesslete gestartet war und am Nachmittag mit dem Kinderumzug weiterging. Die Zuschauer lauschten bei Glühwein und Punsch den Vers-Kreationen der Schnitzelbankgruppen.

Schliesslich gab auch der Abgang der Bundesräte Maurer und Sommaruga Anlass für Verse. Und Bundesrat Alain Berset kriegte sein Fett weg sowohl für seinen Irrflug nach Frankreich wie für seine mutmassliche Nähe zum Ringier-Verlag. Am Schluss fanden die Schnitzelbänke aber immer auch wieder einen Grund, um sich über Grenchen lustig zu machen.