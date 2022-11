Solothurn: Fussball-Manager Peter Knäbel heiratet in der Stadt

Hochzeit In Solothurn: Der ehemalige SRF-Experte und heutige Schalke-Sportvorstand Peter Knäbel heiratet Der in Solothurn wohnhafte Fussballmanager Peter Knäbel heiratet am Dienstag offenbar in der Stadt. Für kurze Zeit sind die Probleme seines Vereins Schalke 04 weit weg. 22.11.2022, 10.03 Uhr

Sportlich hat Peter Knäbel schwere Zeiten zu bewältigen, dafür läuft es privat umso besser. Karsten Rabas / FC Schalke 04

Dem FC Schalke 04 läuft es in der Fussball-Bundesliga derzeit alles andere als optimal. Die Königsblauen haben nach dem Aufstieg im Sommer den Schwung nicht mitnehmen können und liegen bereits jetzt wieder auf einem Abstiegsplatz. Viel Arbeit also auch für Sportvorstand Peter Knäbel, der in der Winterpause wohl auf dem Transfermarkt aktiv werden muss, um dem neuen Trainer Thomas Reis einige Verstärkungen bieten zu können.

Homeoffice in Solothurn

Sportlich läuft also im Leben des Peter Knäbel nicht alles nach Wunsch. Privat hingegen schon: Wie die deutsche Zeitung «Bild» wissen will, heiratet der 56-Jährige am Dienstag, und zwar in Solothurn, wo er seit mehreren Jahren seinen Hauptwohnsitz hat. Zwar ist er wegen seines Vollzeitjobs beim Bundesligaverein oft im Ruhrgebiet, doch in Solothurn ist er auch an einer Firma beteiligt.

Gegenüber «Blick» sagte Knäbel im Mai dieses Jahres, dass er einmal im Monat in der Region sei. «Ich verlege dann mein Homeoffice nach Solothurn, wo ich wahnsinnig gern bin. Ich habe die Stadt und die Menschen sehr gern und meine Familie ist dort.» Wo genau sich Knäbel und seine Partnerin Daniela das Ja-Wort geben, ist nicht bekannt. Die Vermutung liegt allerdings nahe, dass die Zeremonie in der St.-Ursen-Kathedrale stattfinden könnte. Am Freitag soll er bereits wieder nach Deutschland zurückreisen. Dort wartet viel Arbeit auf Knäbel.

Bis 2021 für SRF im Einsatz

Der Deutsche hat ohnehin eine langjährige Beziehung zur Schweiz: Als er noch Fussballprofi war, spielte er im Jahr 1995 kurzzeitig für den FC St.Gallen, später, von 1998 bis 2003, auch für den FC Winterthur. Zwischenzeitlich sogar als Spielertrainer. Über mehrere Jahre (2017-2021) war Peter Knäbel für das Schweizer Fernsehen (SRF) als Experte bei Fussballspielen tätig und kam vor allem bei Champions-League-Spielen zum Einsatz. Nachdem SRF aber die Rechte für die Liveübertragung der «Königsklasse» verlor, verliess er das Expertenteam.

Arbeitete auch für den Schweizerischen Fussballverband: Peter Knäbel, hier im Jahr 2011. Freshfocus

Nach seiner Aktivkarriere blieb er dem Fussball-Business aber treu. Zuerst war Knäbel Nachwuchs-Chef beim FC Basel. Zwischen 2009 und 2014 hat er beim Schweizerischen Fussballverband (SFV) als technischer Direktor geamtet. Im September 2014 übernahm er dann das Traineramt beim Bundesligisten Hamburger SV und schlug später seine Zelte beim FC Schalke 04 auf. Seit März 2021 ist er in Gelsenkirchen Sportvorstand. (cri)