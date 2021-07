Diese Risiken bringt das Hochwasser der Solothurner Aare mit sich

Hochwasser 640'000 Liter pro Sekunde: Auch der Pegel der Solothurner Aare steigt gefährlich an Das viele Wasser in der Aare birgt Gefahren für die Schifffahrtsunternehmen, Bootsneulenker und Aareböötler. Nachgefragt bei den Kapitänen zweier Solothurner Schifffahrtsunternehmen. Judith Frei 13.07.2021, 05.00 Uhr

Die Strömung unter den Brücken ist gefährlich und nur versierte Bootsfahrer können sie meistern. Judith Frei

Für lange Zeit war der Betrieb der Schifffahrtsunternehmen coronabedingt lahmgelegt, jetzt müssen die Schiffe wegen des hohen Wasserstands der Aare im Hafen bleiben. «Die beliebtesten Schifffahrten, die gebucht werden, führen die Aare hinunter Richtung Attisholz», erklärt Iwan Pfyl, Kapitän vom Schifffahrtsunternehmen Öufi Boot. Doch schon seit mehreren Wochen müssen diese beliebten Fahrten abgesagt werden. «Wir können nicht mehr unter der Wengibrücke durchfahren», erklärt Pfyl konsterniert. So kommt er mit keinem seiner Boote durch die Aare bei Solothurn durch.

Gestern flossen 640'000 Liter Wasser pro Sekunde durch Solothurn, normalerweise sind es während dieser Jahreszeit 150'000 Liter, weiss der Kapitän. Dass es weniger wird, bezweifelt er, heute sollen die Seen «geleert» werden und es werden bis zu 800'000 Liter pro Sekunde erwartet.

Nicht nur Strömung, sondern auch Objekte

In dieser Zeit ist Pfyl nur ungern auf dem Wasser, obwohl er auch die Aare aufwärtsfahren könnte. «Es hat viel Schwemmholz und andere Objekte im Wasser. Das ist sehr gefährlich», sagt er. Er wundere sich daher über die Aareböötler oder Kanufahrer. «Ein Gummiboot bietet nur wenig Schutz.» Schwemmholz könne leicht solche Boote zum kentern bringen und wenn man an einen Brückenpfeiler gespült werde, dann sei es schwierig, sich aus dieser Lage zu befreien.

Eine Entspannung der Lage erwarte er in nächster Zeit kaum. Er hoffe aber, dass er in zwei bis drei Wochen wieder Gäste auf dem Wasserweg durch Solothurn führen könne.

Dass die Brückenpfeiler und die starke Strömung gefährlich sind, weiss auch Fred Fankhauser. Er betreibt die Motorbootschule Solothurn und hat langjährige Erfahrung auf dem Fluss. «Bei dieser Strömung gehe ich nur mit Lernenden auf das Wasser, die schon fortgeschrittener sind», sagt Fankhauser. Bei einem Manöver würde es schnell gehen und das Boot stehe quer.

Die Motorbootsprüfungen wurden verschoben

Wenn man das Wasser von oben betrachte, dann sehe das nicht dramatisch aus, meint Fankhauser weiter. «Aber durch die starke Strömung sind auch die Wirbel heftiger», weiss der Bootsführer.

«Als Anfänger ist diese Strömung lehrreich, doch man muss gut aufpassen und auf der Hut sein»,

sagt er.

Um keine Risiken einzugehen, wurden die für heute angesetzten Prüfungen abgesagt, das war nicht sein alleiniger Entscheid, sondern auch derjenige des Verbands Schweizerische Motorboot- und Segelschulen.

Mehr Interessierte dank Corona

Er selbst wird in nächster Zeit auch nicht mehr auf der Aare anzutreffen sein, bei dem hohen Wasserstand sei er um seine zwei Boote besorgt. Wann er den normalen Betrieb wieder aufnehme – das mache er vom Wetter abhängig, doch scheinen die Aussichten nicht rosig zu sein.

Fankhauser ist schon lange Lehrer für angehende Motorbootskapitäne. Letzten Sommer hatte er einen leichten Anstieg an Lehrfahrenden. Wegen der Coronapandemie hätten viele Leute ihre Sommerferien in der Region verbracht und ein neues Hobby angefangen. Erstaunt und erfreut ist er darüber, dass viel mehr Frauen den Motorbootsführerschein machen wollen.