Der Solothurner Werkhof reagiert auf zunehmend heisse Sommer

Einige Städte haben ihre Abfalltouren in den frühen Morgen verschoben, dass die Mitarbeitenden diese Arbeit nicht in der gleissenden Sonne machen müssen. Der Solothurner Werkhofchef wird prüfen, was sich für sein Team eignet.

Judith Frei Jetzt kommentieren 02.08.2022, 05.00 Uhr