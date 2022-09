Abgestellte Brunnen: So spart die Stadt Solothurn Wasser

Hitze und Trockenheit Das Wasserspiel ist abgestellt: Wird der Amthausplatz noch trister in Zukunft? Wegen der Trockenheit spart die Stadt Wasser. Es werden aber nicht alle Brunnen abgestellt. Das sind die Gründe. Judith Frei Jetzt kommentieren 03.09.2022, 05.00 Uhr

Aus den Düsen am Amthausplatz spritzt kein Wasser. Hanspeter Bärtschi

Grosse Trockenheit in einem Sommer, der schon ewig zu dauern scheint. Das zeigt sich auch in der Stadt Solothurn. Während in der Altstadt die meisten Brunnen munter weiterplätschern, wurde anderswo der Wasserhahn schon zugedreht. So auf dem Amthausplatz.