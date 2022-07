Hitze in der Stadt Ein Blick nach Osten und Westen zeigt, wie die Stadt Solothurn cool bleibe könnte In der Stadt ist es besonders heiss. Was könnte zur Hitzeminderung beitragen? Ein Blick in andere Städte zeigen Wege auf. Judith Frei Jetzt kommentieren 23.07.2022, 05.00 Uhr

Bestuhlung Dornacherplatz Tom Ulrich

Brütende Hitze in der Stadt. Die Sonne heizt Dächer, asphaltierte Strassen und Plätze erbarmungslos auf. Auf dem Dornacherplatz lädt die von der Vereinigung Pro Vorstadt aufgestellte Bestuhlung nicht mehr zum Verweilen ein. Auch auf dem Roten Platz vor der Baloise-Bank SoBa ist nicht daran zu denken, sich auf die Bank zu setzen. Und in der Altstadt – besonders vor und auf der Treppe der St.-Ursen-Kathedrale – sind die kühlen Orte nicht gerade sehr zahlreich.

Die Sommerzeit wird zunehmend unerträglich in den Städten. Die versiegelten Flächen absorbieren die Sonnenstrahlung und heizen die Umgebung auf, in der Nacht kühlt es kaum noch ab. Kündigen die Wetterprognosen 30 Grad an, ist die gefühlte Temperatur auf den asphaltierten Plätzen in Stadtzentren bis zu 12 Grad höher. So kann es zurzeit an diesen Orten quasi über 40 Grad heiss werden.

Die Hitze ist mitunter eine Belastung für die Gesundheit der Stadtbewohnenden. Gibt es ein Rezept dagegen?

Die Gesundheit der Bevölkerung steht auf dem Spiel

Die Stadt Zürich hat reagiert und die Hitzeminderung zum Schwerpunktthema erklärt. Dazu wurde vor zwei Jahren ein über 200 Seiten langer «Plan zur Hitzeminderung» präsentiert. Einige Massnahmen wurden seither umgesetzt, sei es die Begrünung von Häuserfassaden, wie beim Triemlispital geschehen, oder die künstliche Wolke bei der Europaallee.

Eine Frau mit Kinder kühlt sich unter der neuerrichteten Nebelwolke auf dem Turbinenplatz in Zürich ab. Michael Buholzer / KEYSTONE

Wie die Stadt im Sommer aussehen könnte, diese Frage stellt sich auch Biel. Seit Sommer 2019 werden verschiedene Konzepte zur Erhöhung der Lebensqualität im Stadtzentrum ausprobiert, das Pilotprojekt heisst «Sommerinsel». Dabei soll gemäss Stadt der Langsamverkehr gefördert, die Biodiversität geschützt und die Klimaresilienz gestärkt werden.

Grosse bepflanzte Mulden in der Bieler Innenstadt.

Dieses Jahr sind unter anderem beim Robert-Walser-Platz hinter dem Bahnhof und in der Einkaufsstrasse – der Nidaugasse – Mulden aufgestellt worden. Darin blühen verschiedene Kräuter, Blumen und Sträucher. Sie sollen zur Biodiversität beitragen und gleichzeitig die Bevölkerung über das Thema informieren.

So sieht der Zentralplatz heute aus. Judith Frei

Auf dem Zentralplatz, auf dem normalerweise die Sonne gnadenlos brennt, steht eine Holzskulptur. Sie spendet Schatten und steht gleichzeitig den Kindern als Spielplatz zur Verfügung. Im Schatten der Skulptur sind Tische und Stühle aufgestellt, im provisorischen Bistro kann man erfrischende Getränke bestellen.

Beim Unteren Quai wurde eine Brücke für Autos gesperrt und Sitzgelegenheiten im Schatten aufgestellt. Judith Frei

Entlang der Schüss zwischen dem Zentralplatz und dem See, am Unteren Quai, wartet die Stadt gleich mit verschiedenen Installationen auf. An diesem Ort passiert besonders viel, weil er in den nächsten Jahren saniert werden soll: Eine Art Pergola mit einem Segeldach und Sitzmöglichkeiten stehen auf der Karl-Neuhaus-Brücke. Autos können dort nicht mehr verkehren.

Wenige Meter daneben, entlang des Kanals, befinden sich weitere Sitzgelegenheiten. Dort, wo normalerweise Autos stehen, schmücken Blumen den Strassenrand, und unter den Bäumen sitzen Menschen im Schatten.

Entlang der Schüss gibt es neu Sitzgelegenheiten. Judith Frei

Drei grosse Pflanzenbottiche blockieren an einer Nebenstrasse ein Parkfeld. Eine Provokation für Autofahrende? Ja, sagt die Stadt Biel:

«Die Sommerinseln stehen nicht in allen Fällen einfach auf bereits verkehrsfreien Flächen, sondern sollten auch zum Nachdenken über eine neue Raumaufteilung anregen.»

Pflanzenbottiche statt Autos gehören zum Konzept. Judith Frei

Man müsse den öffentlichen Raum neu denken, weil durch den Strukturwandel des Detailhandels immer weniger Einkaufende in die Innenstädte kämen. Das geschieht mittels «dialogbasierten Ideenfindungsprozesses». So kann man dank QR-Code direkt die Meinung zu den einzelnen Installationen abgeben.

Zurück nach Solothurn: Auch hier gibt es Ideen. – Ideen, wie beispielsweise mit einer begrünten, pergolaartigen Stahlkonstruktion der Rote Platz schattiger gestaltet werden könnte. Bislang bleibt es jedoch bei der Idee.

