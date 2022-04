Als es in Solothurn noch eine Metzg neben der andern gab

Geschichte der Metzgereien Einst alleine 30 auf Stadtgebiet: Als in Solothurn noch eine Metzg neben der andern gab Einst waren es mehr als 30, 1988 zumindest noch etwa ein Dutzend Metzgereien in Solothurn. Im Sommer verschwindet die letzte. Ein Blick zurück. Wolfgang Wagmann Jetzt kommentieren 11.04.2022, 12.22 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Historisches Bild von der Metzgerei Suri aus den 1940er-Jahren. Am derselben Ort ist heute (noch) der Wälchli Metzg zu finden. Zvg

«Unser Haus wurde 1630 erbaut; 1830 wird erstmals eine Metzgerei darin erwähnt.» Bis zur Eröffnung des städtischen Schlachthauses 1888 sei in der heutigen Metzg noch im Hinterhof geschlachtet worden, so Ruedi Wälchli, vom Wälchli Metzg, die im August schliesst. Womit Solothurn seine letzte Metzgerei verliert.

Das Schlachthaus an der Aare war dann genau 100 Jahre in Betrieb, und manchmal kam es vor, dass das Schlachtvieh Reissaus nahm – sogar in die Aare. Wälchli erinnert sich:

«Schlimmer war es, wenn die Tiere Richtung Märet flüchteten oder im Garten des Restaurants Schlachthaus vis-à-vis landeten.»

Sein Vater, Ruedi Wälchli senior, konnte das Haus an der Friedhofgasse 1956 erwerben, und zwar von seinem vormaligen Lehrbetrieb, der Metzgerei Suri, die dort ab 1940 die sogenannte «mehbessere Kundschaft» der Stadt empfangen hatte. Zuvor war zwischen 1900 und 1920 im Obergeschoss sogar noch ein Café und Restaurant betrieben worden.

Vater Wälchli expandierte sofort und übernahm schon 1958 noch die «Metzgerhalle» an der Gurzelngasse als Filiale. Die Metzgerei unterhalb des stadtbekannten Restaurants bestand in dieser Form noch zehn Jahre, ehe Wälchli sich wieder auf das Stammgeschäft fokussierte.

Vögeli, Sollberger, Brechbühl – sie alle sind verschwunden

Mit der «Metzgerhalle» war ein weiterer Traditionsbetrieb in Solothurn verschwunden – von den ehemals mehr als 30 Metzgereien auf Stadtgebiet gab es 1988, als Ruedi Wälchli das elterliche Geschäft übernahm, noch ein Dutzend.

Verschwunden sind klingende Namen wie Vögeli an der Weberngasse, Glauser und Brunner – bekannt für seine Servelat – in der Vorstadt, Zimmermann in der Pflug-Metzgerei an der Bielstrasse, dann aber auch Sollberger an der Theatergasse, Brechbühl in der Kreuzgasse oder Ambühl und Bischofberger an der Löwengasse.

«Fischer» ist noch ein Begriff in Langendorf, war es in Solothurn einst auch an der Judengasse in der vormaligen Metzgerei Hofer. Auch die Aussenquartiere waren mit Metzgereien gut dotiert: Gabi und später Jäggi in der Weststadt, Ruch und Bommer weiter oben an der Bielstrasse, Schori an der Baselstrasse, komplettiert durch die Steingruben-Metzg Schär. Nicht zu vergessen die «Rossmetzg» an der Schaalgasse, die Solothurn erst vor gut zwei Jahren als «zweitletzten Metzg-Mohikaner» verloren hat.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen