So sieht ein Jahreskalender 2023 der Stadt Solothurn aus

Historische Bilder Als ein Zeppelin über die Stadt Solothurn flog: Ein Jahreskalender zeigt alte Ansichten der Stadt Ein Jahreskalender zeigt die Postkartensammlung der Zentralbibliothek Solothurn. Ian Holt, Leiter der Sondersammlung, hat die Sujets ausgewählt und erklärt, was ihm im Archiv aufgefallen ist. Judith Frei Jetzt kommentieren 05.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

1928 fliegt ein Zeppelin über die Stadt Solothurn. Zentralbibliothek Solothurn

Die Idee hatte Lukas Heim. Der Berner Verlagsleiter wollte einen Jahreskalender mit alten Ansichten von verschiedenen Städten herausbringen. Auch von Solothurn. Er weiss, welche Bilder sich für den Kalender eignen, schon vor 20 Jahren hat er einen Kalender für die Stadt Solothurn herausgegeben. «Am besten ist es, wenn Menschen zu sehen sind, dann sieht man gerade den Unterschied zur heutigen Zeit», erklärt er. Gebäude hätten sich weniger schnell verändert als die Kleidermode.

Die Auswahl hat schliesslich aber Ian Holt, Leiter der Sondersammlung der Zentralbibliothek, zusammengestellt. Dabei hatte er freie Hand. Und ist mit dieser Aufgabenstellung in das Postkartenarchiv der Bibliothek gestiegen. Dieses Projekt sei eine gute Gelegenheit, dieses Archiv bekannter zu machen, erklärt Holt seine Motivation.

Alte Ansicht von der Solothurner Badeanstalt (1930). Zentralbibliothek Solothurn

Im Archiv sind rund 7000 Postkarten erfasst. Davon seien nicht alle für einen Kalender geeignet. Unter anderem muss das Urheberrecht beachtet werden. Die Bilder, welche er ausgesucht hat, stammen daher aus den 1920er- und 1930er-Jahren. Die meisten Postkarten im Zentralbibliothek-Archiv stammen von Paul L. Feser, der ein Antiquariat in der Altstadt besessen hatte.

Bei der Durchsicht des Archivs ist Holt aufgefallen, wie wenig sich an der Bausubstanz in Solothurn verändert hat – und doch: «Wie weit entfernt von unserem Alltag dennoch das Leben der Menschen vor 100 Jahren wirkt: Es gab kaum Strassenverkehr auf dem Bahnhofsplatz oder auch auf der Hauptgasse.»

In Zukunft ein Kalender mit Fotos von den Stadtfotografen

Die Postkarten stammen alle aus einer Zeit, in der nicht jeder ein Gerät in der Tasche hatte, das Bilder schiessen kann. Bilder hätten also in dieser Zeit einen ganz anderen Stellenwert gehabt. So auch die Postkarte. Sie sei nicht nur ein Mittel gewesen, um jemandem Grüsse aus der Ferne zu schicken, sondern sei auch ein Medium des Informationsaustausches gewesen, erklärt Holt weiter.

Besonders aufgefallen ist Ian Holt der Zeppelin, der den Monat April bebildert. Ein Schnappschuss, der aus dem ehemaligen Hotel Terminus geschossen wurde. Der Fotograf ist unbekannt und auch wie sich die Fotografie zur Postkarte gemausert hat. Wieso der Zeppelin über Solothurn flog, geht nicht aus der Quelle hervor.

Holt hofft, dass es in den Folgejahren noch weitere derartige Kalender gibt. Material in seinem Archiv gibt es jedenfalls genug.

Hinweis Der Kalender ist bei der Buchhandlung Lüthy erhältlich. Fünf Exemplare werden verlost. Schreiben Sie ein E-Mail mit Betreff «Historisches Solothurn», Namen und Adresse an: office@helvetia-verlag.ch.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen