Bei der HESO-Sonderschau wird sich alles um Urban Art drehen

HESO-Sonderschau Urban Art an der HESO 2022: Die Sonderschau wird ein Platz zum Chillen und Sprayen Die HESO-Sonderschau 2022 steht ganz im Zeichen der Kunst und Kultur im öffentlichen Raum. Hinter «Zwischenraum – Platz für Kultur» steht der Urban-Art-Verein BTS aus der Region. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 16.08.2022, 16.28 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Street-Art hat häufig viel Spontanes, sie entsteht aus dem Moment heraus. Ganz ähnlich sieht es bei der diesjährigen Sonderschau an der HESO aus. Was normalerweise lange im Voraus geplant wird, ist heuer um einiges spontaner. Der Grund: Im Frühling wurde die eigentlich vorgesehene Sonderschau verschoben – es brauchte einen Plan B für die diesjährige Herbstmesse Solothurn, die vom 23. September bis 3. Oktober stattfindet.

Die HESO-Geschäftsleitung zusammen mit den Verantwortlichen der Sonderschau. Von links: Thomas Zindel, Urs Unterlerchner, Claudia Brander, Werner Feller, Michèle Müller und Alain Walter. Hanspeter Bärtschi / SZ

Diesen liefert der Urban-Art-Verein BTS aus Attisholz, der erst an seiner Generalversammlung im Juli dem Projekt definitiv zugestimmt hat. Die Idee: Es entsteht mitten auf dem HESO-Gelände ein öffentlicher Platz – zum Chillen, zum Diskutieren oder zum Beobachten, was da vor sich geht. Das wird so einiges sein, wie Werner Feller an der HESO-Medienkonferenz durchschimmern liess.

Es gibt bedruckte Steinplatten, welche die Outdoorkultur der Region sichtbar machen sollen. Man kann T-Shirts bedrucken. Und ein Bistro – wie auch die Bestuhlung, die gewöhnlich auf dem Dornacherplatz steht – soll zum Verweilen einladen.

Übersicht, wie die Sonderschau an der HESO aussehen soll. zvg/Visualisierung

Als fixes Rahmenprogramm kreieren fünf bekannte Schweizer Urban-Art-Künstler ein Bild auf einer sieben mal drei Meter grossen Wand. So entsteht alle zwei Tage ein neues sogenanntes Murial. Daneben seien Tanzeinlagen oder auch Konzerte denkbar. «Kurzum, ein Platz für Begegnung mit einem grossen Happen Vielfalt der Solothurner Outdoorkultur», schreibt der Verein in seiner Medienmitteilung. Das genaue Rahmenprogramm wird eine Woche vor dem Start der HESO bekannt gegeben.

Die Sonderschau: Ein Platz zum Chillen während der HESO 2022. Im Hintergrund sieht man die grosse Wand, auf der fünf Kunstwerke entstehen. Zvg/Visualisierung

Der Name der Sonderschau, die sich im Freien abspielt,lautet «Zwischenraum – Platz für Kultur». Werner Feller: «Der Name ist eine Hommage an den Verein Zwischenraum.» Dieser hat im Jahr 1992 die ersten Veranstaltungen am ersten Standort des Kofmehls organisiert: Die Benefiz-Eröffnung fand am 25. September 1992 im Kofmehl statt – das 30-Jahr-Jubiläum findet also während der HESO statt. Damals trat die Band Rotz? auf, deren Keyboarder Werner Feller war.

Werner Feller mit dem Plakat zur Sonderschau und einem Flyer aus dem Jahr 1992, der zur Benefiz-Eröffnung im Kofmehl einlud. Fabio Vonarburg

Mit dem Kofmehl sei damals ein Ort entstanden, wo viele mitwirken durften. «Schon früh durfte man etwa die Fassade besprühen.» Wie hat sich die urbane Kunst in Solothurn im Vergleich mit anderen Städten entwickelt? Auch diese Frage ist Teil der Sonderausstellung an der HESO.

233 Aussteller werden vor Ort sein

Die diesjährige HESO knüpft an jene von 2019 an. Das meiste ist nach der etwas spezielleren Corona-Ausgabe wieder so, wie es sich die Besucherinnen und Besucher gewohnt sind. 233 Aussteller werden vor Ort sein, 218 davon während der ganzen HESO. Damit ist die gesamte Messefläche vergeben. Keine Selbstverständlichkeit, wie HESO-Präsident Urs Unterlerchner betonte, der darauf verwies, dass es bei anderen Messen anders aussehe.

Tatsächlich: Die Berner Frühlingsmesse BEA vermeldete dieses Jahr 20 Prozent weniger Ausstellende, die Ostschweizer Olma erreichte 85 Prozent des Buchungsstandes im Vergleich zu 2019 und die Mia in Grenchen wurde abgesagt.

Dass es in Solothurn anders aussieht, liege an der Geschäftsleitung, so der Noch-HESO-Präsident. «Ohne ihren Einsatz wäre dies nicht möglich gewesen.» Dann wandte sich Urs Unterlerchner direkt an seinen Nachfolger, Rolf Fröhlicher, der im Publikum sass. Er wird das Amt per 1. Januar 2023 übernehmen. «Rolf, ich hoffe, du hast auch gute Leute.» Es sehe angesichts der aktuellen Zahlen recht locker aus, doch: «Die HESO ist kein Selbstläufer.»

Noch-HESO-Präsident Urs Unterlerchner (links) mit seinem Nachfolger Rolf Fröhlicher, der das Amt per 1. Januar 2023 übernimmt. Hanspeter Bärtschi

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen