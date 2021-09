HESO Dagobert Cahannes: Wie es dazu kam, dass die «Speaker-Legende» das Säuli-Rennen in Solothurn moderiert 2018 war Dagobert Cahannes zum 21. und letzten Mal Speaker beim Lauberhornrennen. Seither nimmt er keine solche Aufträge mehr an. Für das Säuli-Rennen an der HESO und seinen guten Kollegen Harry Kunz macht der 71-Jährige eine Ausnahme. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 30.09.2021, 05.00 Uhr

Dagobert Cahannes kommentiert das Säulirennen an der HESO 2021. Hanspeter Bärtschi / SZ

«Es wird eng, oh das wird eng», hört man durch den Lautsprecher, während die sechs Säuli um den Sieg kämpfen. Einigen Besucherinnen und Besuchern wird die Stimme bekannt vorkommen, die dieses Jahr zur HESO gehört. Es ist auch nicht die Stimme von irgendjemanden, die die Säuli-Rennen begleitet. Es ist die Stimme «der Legende Dagobert Cahannes», wie es Organisator Harry Kunz jeweils ankündigt.

Das Wort «Legende» ist nach Empfinden von Dagobert Cahannes etwas gar dick aufgetragen. «Aber so ist Harry halt», sagt er, der seit Jahren in Grenchen wohnt. Unbestritten ist aber, dass er es in seiner Speaker-Tätigkeit weit gebracht hat, die er immer als Hobby ausübte.

Ein sehr erfolgreiches Hobby. Der heute 71-Jährige war bei über 80 Spielen der Schweizer Nationalmannschaft Speaker, beim Lauberhorn war er 21 Mal mit dabei. Auch den Engadiner Skimarathon begleitete seine Stimme, wie auch etwa die Skiweltmeisterschaft 2003 in St. Moritz, wo er Chef-Speaker war. Ebenso kennt man seinen Namen im Schwing-, wie auch Reitsport. Einmal war er gar in Ungarn bei einem Event engagiert, ein Erlebnis, das ihm geblieben ist.

Für einen guten Kollegen macht er eine Ausnahme

Ende 2018 beendete Cahannes seine Tätigkeiten als Speaker. Bis vor rund drei Wochen der Anruf von Harry Kunz kam, der noch einen Moderator für das Säuli-Rennen suchte.

Für einen guten Kollegen mache er das, entschied Cahannes und so moderiert er gemeinsam mit Harry Kunz während den zehn HESO-Tagen täglich die Rennen der Säuli. Eine Stunde vor dem Rennen sitzt Cahannes jeweils schon auf seinem Stuhl, von wo er die beste Aussicht auf den Schanzengraben hat. Gute Vorbereitung ist für ihn das A und O, wie er ausführt. Nur schon aus Respekt gegenüber den Besucher und den Organisatoren.

Harry sei mehr der Clown und er der seriöse Part, berichtet Cahannes über die Zusammenarbeit. Gegenseitige Sticheleien gehören während der Moderation aber dazu, schmunzelt er. So kann auch mal das Wort «Rampensau» fallen. Bei einem Säulirennen gehe das, sagt Cahannes weiter, er der in früheren Jahren allenfalls kurz vorbeischaute. Ist die Moderation der Säuli-Rennen an der HESO nun das Highlight seiner Karriere als Speaker? Er lacht.

Eine Prise Humor gehört für Cahannes bei der Speaker-Tätigkeit dazu. Etwa, als er die Besucherinnen und Besucher auf die Wettmöglichkeit aufmerksam macht. «Das Dümmste, das passieren kann, ist, dass Sie mit mehr Geld von der HESO nach Hause gehen, als sie gekommen sind.»

Während das Rennen läuft, fiebert er mit, womit wir wieder beim Anfang sind. «Es wird eng, oh das wird eng», hört man Dagobert Cahannes durch den Lautsprecher. Das Säuli Gallier, gesponsert von der Galli AG, beisst als erstes in einem Bio-Apfel im Trog. Es hat gewonnen.

Hinweis

Die Säuli-Rennen an der HESO (bis und mit Sonntag, 3. Oktober) sind täglich um 15 und 17.30 Uhr. Das Rennen am Freitagnachmittag verpasst Dagobert Cahannes.