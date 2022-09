Wolfgang Wagmann bummelt durch die HESO 2022

HESO-Bummel Zur Unwägbarkeit des Schweinhabens Draussen regnet es und in den HESO-Hallen drängen sich die Leute. Die diesjährige HESO scheint schon jetzt ein Publikumserfolg zu sein. Doch was bringt die Zukunft? Wolfgang Wagmann Jetzt kommentieren 30.09.2022, 05.00 Uhr

Hanspeter Bärtschi

Unerbittlich prasselt der Regen runter. Baut nicht bereits am Baseltor vorne ein alter Mann ein Schiff? Das HESO-Bähnli dockt nach der Fast-Leerfahrt im Heimathafen an. Zwei, drei Schirme wieseln von der Reithalle her über die Strasse. Am Öufi-Bierstand ein paar verirrte Schöfli am Schärme.

Das sah sonst ganz anders aus, auch an einem Dienstagabend. Prostende Menschentrauben bis fast zum Baseltor hinüber. Dazu der Sonnenuntergang über der Schanz. Untergang was?

Hanspeter Bärtschi

Ja, wir haben wieder einmal eine echte HESO. Bei ihrem Start vor 44 Jahren sorgte das Kürzel der «Gwerblerfasnacht» schon für Gespött. Jörg Hutter, alt Ober der Narrenzunft Honolulu, erinnerte sich am Lukas-Bruderschaftsmahl, das für einmal auf den ersten HESO-Samstag fiel: «Man mokierte sich über die vier Buchstaben in x Varianten. WISO für Wintermesse Solothurn oder SOSO für Sommermesse Solothurn.» Nun gut: SOSO hatten wir zuletzt immer. Jetzt schwanken wir: Ist das noch HESO oder schon WISO?

Die drinnen im warmen Zelt lässt der Regen draussen kalt. Im Gegenteil. Urs Gysin, Standinhaber seit Urzeiten, freut's. «So viele Leute hatten wir seit langem nicht mehr. Auch am Freitag schon.» Schlechtes Wetter füllt die Hallen. Das war immer so. Und im Schanzengraben lässt sich das Party-People vom Niagarafall über der Bastion nicht abschrecken. Denn ab nächster Woche haben wir das grosse Nichts in Solothurn.

Hanspeter Bärtschi

Kein Weinachtsmäret, kein Märetfest, und wieder eine Schmalspurfasnacht? Wenn überhaupt? Dass das Märetfest genau am ersten HESO-Tag abgesagt wurde, ist eine ähnlich bittere Ironie wie der Ukraine-Einmarsch am Chesslete-Morgen vom 24. Februar. Oder gar ein Omen? Der Winter wird hart.

Immerhin haben wir noch den Chlausemäret. Der grössere Bruder kurz vor Weihnachten hätte es ohnehin schwer gehabt, angesichts der penetranten «Biirli-Zähler», die sich schon weit vor dem Samichlaus als moralinsaure Stromsparapostel profilieren dürften.

Hanspeter Bärtschi

Das Märetfescht, 2019 immerhin noch von 20'000 Menschen besucht, wurde von Offiziellen als «nicht mehr zeitgemäss» schon fast versenkt, und ein neues Format begleitet bereits Skepis, was ein Umsetzen nächstes Jahr anbelangt. Das lässt nicht hoffen.

Und die HESO? Sie muss nach einem harten Winter 2023 unter neuer Leitung bestehen. Der scheidende OK-Präsident Urs Unterlerchner hat im letzten Coronaherbst mit seinem Team bewiesen, was Mut und Tatkraft bewirken können.

José R. Martinez

Noch rennen im Schanzengraben die Söili um die Wette. Ein bewährtes Element unserer lieb gewonnenen HESO, einem Konstrukt, das «verhebt». Solange noch Aussteller kommen.

Ja kommen sie noch? All die Polstermöbel-Flächenmieter en gros? Die Energie-Dienstleister mit ihren Prachtsständen, die jetzt schon ein wenig «scheps» in der Landschaft stehen, angesichts von Axpo-Rettungsschirm und Co? Wir wissen es nicht.

Nur so viel ist klar: Jede HESO nimmt im Februar Formen an, wenn die Aussteller mitten im Sorgenwinter ihre Messeflächen buchen sollten. Wie war das schon am Märetfest? Es rief – und fast niemand kam. Darum: Gehen wir noch an die HES0. Denn der Besuchserfolg jetzt ist die Basis für positive Ausstellerentscheide in fünf Monaten.

Nur so rennen die Söili wieder. Und Solothurn hat Schwein gehabt.

