Das sagen Ausstellende zur HESO 2022

HESO-Branchenmix «Die HESO ist für uns ein Muss» – das sagen Ausstellerinnen und Aussteller über die Solothurner Herbstmesse Der Solothurner Traditionsanlass findet dieses Jahr zum 45. Mal statt. Ausstellende erzählen, warum sie die Messe nicht missen wollen. Judith Frei Jetzt kommentieren 28.09.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Weinhändler

Rolf Affolter und Elisabeth Schori an ihrem Stand in der Halle 4. Hanspeter Bärtschi

Zum 45. Mal ist Rolf Affolter mit seinem Laden Vinothek an der HESO dabei. «Unser Geschäft ist mit der HESO gewachsen», sagt der Weinhändler. Zuerst war er einer unter ungefähr 70 Ausstellenden. Heute ist der Stand von ihm und seiner Frau Elisabeth Schori einer von über 250 Ständen.

«Die Grösse ist gerade gut so», sagt Affolter. Die HESO müsse nicht so gross wie die Berner Messe BEA sein. Für eine Stadt wie Solothurn habe sie die optimale Grösse, das sei Teil des Erfolgs, ist Affolter überzeugt.

«Die HESO ist für uns ein Muss», erklärt Elisabeth Schori: «Wir freuen uns jedes Jahr darauf.» Für regionale Gewerbetreibende sei sie ein fixer Bestandteil im Geschäftsjahr.

Der Stand der Vinothek Solothurn. Hanspeter Bärtschi

Sie führt die Vinothek am Rossmarktplatz in der Vorstadt. «Es geht um die Kundenpflege. Viele kommen fast jeden Tag zu unserem Stand», erklärt sie. Die Geschäftsfrau hofft auch, dass ihr Laden durch diesen Auftritt neue Kundschaft dazu gewinnen kann.

Die «Milchbüechli-Rechnung» haben die beiden noch nie gemacht. Sie wissen also nicht, ob es sich lohnt, für zehn Tage einen Stand zu führen. «Es ist schwierig, den finanziellen Vorteil zu berechnen», führt Affolter aus.

Das Finanzielle spiele schon eine Rolle, aber den gesellschaftlichen Faktor gewichten die Weinhändler höher. «Ich habe Freude an der HESO, sonst wäre ich schon lange nicht mehr dabei», sagt Affolter.

Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi

Der Recycler

Christof Neuenschwander ist im Vergleich zu Rolf Affolter ein Neuling. Er hat mit dem Betrieb seiner Familie seit 2015 einen Stand an der HESO. Damals hat sein Betrieb mit dem gemischten Haushaltskunststoffsammelsack angefangen. Damit auch genügend Kunststoff bei ihm in Lohn-Ammannsegg ankommt, musste er ein breites Publikum erreichen.

Christof Neuenschwander an seinem Stand in der Halle 4. Hanspeter Bärtschi

«In meinem Arbeitsalltag bin ich viel am Telefon. An der HESO sehe ich Gesichter», erklärt Neuenschwander seine Motivation.

An seinem Stand werden nicht nur die verschiedenen Dienstleistungen seiner Firma präsentiert, er zeigt auch, wie der Recyclingprozess funktioniert. «Wir nutzen diesen Stand, um die Leute zu überzeugen, zu recyceln», erklärt er.

Der Stand der Neuenschwander AG in der Halle 4. Hanspeter Bärtschi

Das sei eine Herzensangelegenheit für ihn. Er hat festgestellt, dass dieses Thema in der Bevölkerung immer präsenter wird. «Ja, es findet ein Umdenken statt», sagt er.

Der Inneneinrichter

«Für uns fegt es», sagt Moritz Messer. Er steht auf seinem 100-Quadratmeter-Stand in der Rythalle. «Messer Wohnen» ist schon fast so lange dabei, wie es die Messe gibt. An der ersten HESO waren die Bellacher nicht dabei gewesen, da es damals nur eine Messe für das Stadt Solothurner Gewerbe war.

Moritz Messer in der Halle 1. Hanspeter Bärtschi

Doch seither haben sie keine HESO mehr verpasst. «Die zweite Hälfte des Geschäftsjahres ist durch die Messe geprägt», so Messer. Als er und sein Bruder Benjamin das Geschäft von ihren Eltern übernommen haben, war für die beiden klar, dass sie an der Herbstmesse festhalten werden.

Für das 13-köpfige Team seien die zehn Messetage aber eine «enorme Belastung». Neben den Auf- und Abbauarbeiten und der Standbetreuung muss das Geschäft in Bellach weiterlaufen. «Wir sind nicht hier, um jemandem zu gefallen. Wir sind hier, weil es sich rentiert», sagt er. Zudem: «Wir sind Vollblut-Detailhändler und gehen gerne zu den Leuten.»

Der Stand von Messer Wohnen in der Halle 1. Hanspeter Bärtschi

Er hat das Gefühl, dass es dieses Jahr mehr Leute hat als noch vor Corona. Heuer seien die Hallen auch unter der Woche gut besucht. Er vermutet, das sei der durch Corona veränderten Arbeitswelt zu verdanken. Man könne jetzt die Arbeitszeit flexibler einteilen.

So oder so ist er froh, dass nach der letztjährigen Corona-Ausgabe, die Leute wieder an die HESO kommen. Zwar habe die Messe im letzten Jahr deutlich weniger Besuchende angezogen, dafür seien nach der HESO sehr viele Bestellungen eingetroffen. Wie es dieses Jahr geschäftsmässig wird, kann er noch nicht abschätzen. «Die HESO ist eine Schönwettermesse», sagt er. Ob nun das Regenwetter dazwischenfunke, sei noch abzuwarten.

Der Velohändler

Reto Burki hingegen wünscht sich, dass das Wetter nicht zu schön und auch nicht zu schlecht ist. Bei strahlendem Sonnenschein würden die Leute eher draussen etwas unternehmen. Bei Regenwetter hingegen würden sie ungern eine Probefahrt mit einem Velo unternehmen.

Reto Burki an seinem Stand in der Halle 1. Hanspeter Bärtschi

Der Solothurner Velohändler ist schon zum 28. Mal an der HESO. Früher sei er noch an die Bike Days gegangen, heute ist die Herbstmesse noch der einzige Anlass, an dem er sein Angebot ausstellt.

Bei ihm seien die letzten zwei Coronajahre sehr gut gelaufen, jetzt werde es wieder ruhiger. Dass er dennoch an die HESO kommt, war für ihn aber keine Frage gewesen: «Solothurn und die HESO gehören einfach zusammen.»

Das ist das der Stand von Tropical Bike & Fun Shop Solothurn. Hanspeter Bärtschi

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen