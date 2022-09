Das Solothurner Säulirennen ist ein fixer Programmpunkt der HESO

Herbstmesse Solothurn Zweimal täglich grüsst das Säulirennen: So schlich sich dieser Anlass ins Herz der HESO Was eine einmalige Sache sein sollte, wurde zu einem festen Bestandteil der HESO. Das Säulirennen im Schanzengraben ist beliebt wie eh und je. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 29.09.2022, 11.30 Uhr

Ein harmonisches Moderationsduo: Marco Kühne und Denise Riggenbach. Hanspeter Bärtschi

Den Kindern ist es egal, die Moderatoren sagen, dass es ihnen nichts ausmacht, und den Schweinen ist es vermutlich schnurz – die haben nur die Äpfel im Kopf, die im Zieltrog auf sie warten. Es regnet in Strömen, während im Schanzengraben die Säuli rennen, und damit ist heuer etwas eingetreten, das es vorher noch nie in der Geschichte des HESO-Säulirennens gab: Was das Wetter angeht, waren die Organisatoren der letzten Messeausgaben bislang verwöhnt.

«Ich glaube, jemand ist nicht regenfest», zieht Co-Moderatorin Denise Riggenbach von den Biobauern ihren Moderationskollegen Marco Kühne während des Rennens auf. Dieser fährt sich mit der Hand durch seine Haare und scherzt: «Meine Frisur sitzt noch.»

Das Team hinter den Säulirennen: Harri Kunz, Fredy Vogt, Denise Riggenbach, Marco Kühne und Kevin Kohler (von links). Hanspeter Bärtschi

Die Frisur sitzt auch noch nach den drei Rennläufen, als ein Teil des Säulirennen-Teams sich im Zelt zu einem Glas Wein trifft. Auch hier, wo das Publikum fehlt, geht es mit den Sprüchen munter weiter. Der Teamspirit stimmt, das Säuli-Team hat zusammen täglich ein Gaudi. Vor, während und nach den Rennen.

Die gute Stimmung kommt nicht von ungefähr. Einst 2013 als einmalige Attraktion geplant, weil damals Solothurn zu Gast an der Olma war, hat sich das Säulirennen zu einem Teil der Messe gemausert, der kaum mehr wegzudenken ist. Es sind vor allem viele Familien, die in erster Linie wegen der Säuli an die HESO kommen. Eine grössere Anziehungskraft haben höchstens noch die Berliner. Was ist die Erklärung für den Erfolg?

Hanspeter Bärtschi

«Es ist täglich ein Spektakel», sagt Harri Kunz, der Organisator der Rennen, der auch schon hörte, «Du bist doch der ‹Säuli-Maa›». «Zudem haben die Kinder Freude und können gut einbezogen werden.» Moderator Kühne ergänzt: «Die Rennen sind nicht planbar, man weiss im Vorfeld nie, was passiert. Man muss es einfach erlebt haben.»

Beliebt ist das Rennen auch bei Sponsoren. Die Tiere tragen Namen wie Raiffi, Ypsi oder auch Azeigerli. Längst nicht jedes Unternehmen, das gerne möchte, hat ein Säuli am Start. Um die acht Firmen seien seit Beginn dabei, sagt Kunz, «zehn stehen derzeit auf der Warteliste».

Harry Kunz hat eine gute Sicht auf das Geschehen und bleibt dabei trocken. Hanspeter Bärtschi

Begeisterte Messebesucher und ein Event, der nach wie vor funktioniert. Somit ist klar, dass die Organisatoren noch lange nicht ans Aufhören denken. Im kommenden Jahr wird der Event bereits zehn Jahre alt. «Wir müssen uns schon etwas Spezielles ausdenken», sagt Harri Kunz. «Eine neue Rennstrecke oder ein spezielles Hindernis», denkt er laut in die Runde. Danach fügt er scherzend an: «Oder Hühner anstatt Säuli.»

Der Chrampfer hinter dem Erfolg ist Fredy Vogt, mit dem Harri Kunz seit Beginn zusammenarbeitet. Wohl genauso alt ist der Spruch vor fast jedem Rennen. «Fredy ist ready», heisst es jeweils, sobald Vogt den Daumen nach oben streckt und die Säuli im Renndress in der Startbox scharren.

Fredy Kunz macht die Säuli startklar. Hanspeter Bärtschi

Fredy Vogt hat bereits vor 20 Jahren angefangen, mit den Schweinen auf seinem Hof Rennen zu organisieren. Als er damit anfing, dachte er, die Leute hätten es nach zwei Jahren gesehen. Es kam anders. Die HESO ist jährlich das Highlight in seinem Rennkalender, «die Champions League». Hunderte Besucher versammeln sich bei den beiden Rennen des Tages im Schanzengraben – selbst wenn es in Strömen regnet. Damit es auch für die Schweine passt, gibt es von Seiten des Tierschutzes Vorgaben.

Das Säuli, das zuerst frisst, hat gewonnen. Hanspeter Bärtschi

Noch mehr Publikum ziehen die Säulirennen an der Olma an, der Messe in St.Gallen, von wo die Solothurner die Idee kopiert haben. Dass diese das Pendant in Solothurn durchaus ernst nehmen, zeigte sich letztes Jahr. Als ihr Moderator kurzfristig ausfiel, fragten sie Harri Kunz als Ersatz an.

Dieser war gerade in Italien in den Ferien, lag am Strand und sagte ab. «Wäre ich hier gewesen, wäre ich gegangen», sagt er und fügt an: «Ich war nahe dran, meine Ferien abzubrechen.» Und wie so oft bei Harri Kunz weiss man bei einem solchen Spruch nie ganz genau, wie ernst er es meint.

Denn auf den Mund gefallen ist er nicht. Auch nicht im Angesichts einer Bundesrätin aus St.Gallen. An der Eröffnung der HESO wandte er sich an Karin Keller-Sutter: «Viele Stimmen sagen, wir hätten das bessere Säulirennen als die Olma.»

Das erste Säulirennen an der HESO 2022. Béatrice Scheurer

