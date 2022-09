Solothurn: Der Schlussspurt für die 45. HESO ist in vollem Gange

Herbstmesse Solothurn «Wir möchten unseren Branchenmix mit regionalen Ausstellern möglichst beibehalten»: Die Aufbauarbeiten für die HESO laufen auf Hochtouren Derzeit beziehen die Standbetreiber ihre Plätze, bevor die Herbstmesse am Freitag startet. Ein Augenschein bei den Aufbauarbeiten. Wolfgang Wagmann Jetzt kommentieren 20.09.2022, 18.36 Uhr

Per Handy zum Beweisbild: Es geht vorwärts beim Aufbau der HESO-Stände. Hanspeter Bärtschi

Geschäftiges Treiben herrscht rund um Zeltstadt beim Baseltor drei Tage vor der Eröffnung der 45. Herbstmesse Solothurn HESO. «Obwohl, für am Dienstag ist es noch sehr ruhig. Viele Standbetreiber sind noch gar nicht aufgetaucht», wundert sich OK-Präsident Urs Unterlerchner.»

«Du hast recht», pflichtet ihm Liliane Herzog bei. Sie muss es wissen, hat die visuelle Gestalterin doch in den letzten Tagen etliche Stände aufgebaut, darunter auch jenen der «Solothurner Zeitung» in der Reithalle. «Sie werden schon noch kommen», wissen beide aus Erfahrung – «aber es gibt wohl ziemlich ein Puff», bis am Freitag die Messen mit ihren über 250 Ständen die Tore öffnet.

Die Herbstmesse eins nach der Pandemie

Eigentlich hätte Unterlerchner «solothurn-like» seine elfte HESO eröffnen wollen – gleichzeitig seine letzte, denn seit knapp drei Wochen hat er den Posten des Stadtschreibers gleich nebenan angetreten:

«Dadurch habe ich weniger Zeit für die Messe, aber wenigstens sind die Wege kurz.»

Zehn Herbstmessen sind es nur geworden, weil Corona vor zwei Jahren einen Streich gespielt hatte, und die HESO abgesagt werden musste.

Trotz strenger Auflagen zog das OK den Grossanlass letztes Jahr durch, «daraus resultierte vor allem abends jeweils ein Grossandrang im Schanzengraben», so der OK-Präsident. Dieses Jahr fallen immerhin rund 60’000 Franken Aufwand für die Eingangskontrollen weg, die im Vorjahr noch Vorschrift gewesen waren.

Wegen des schwierigen Zutritt-Handlings hatte vor einem Jahr das Schwingerzelt auf eine Teilnahme verzichtet, «wir sind froh, dass die Schwinger dieses Jahr wieder dabei sind», verweist Urs Unterlerchner auf ein Schanzenprogramm wie ehedem, da auch der Nightstyle-Betrieb wieder angesagt ist. Nicht betroffen vom Coronaregime war im Vorjahr der Dauerbrenner des «Söilirennens» gewesen, das ab Freitag wieder zur Publikumsattraktion werden dürfte.

Möbelanbieter als wichtige Standmieter

Zwar ist das Messe-Areal auch dieses Jahr wieder vollständig belegt, doch selbstverständlich sei dies längt nicht mehr, muss Urs Unterlerchner einräumen. «Früher hatten wir nach Ablauf der Anmeldefrist im Frühling regelmässig eine Warteliste. Das ist heute anders – das Auffüllen der fehlenden rund 20 Prozent an Standfläche ist zu einer harten Knochenarbeit geworden.»

Natürlich könne man problemlos mit Möbelhäusern oder Weinständen aus der ganzen Schweiz «auffüllen», aber das sei nicht das Ziel der Messeleitung. «Wir möchten unseren Branchenmix mit regionalen Ausstellern möglichst beibehalten», betont Unterlerchner mit Blick auf die langjährige, treue HESO-Klientel, die bis zu 80 Prozent der Ausstellernachfrage ausmacht.

Dennoch ist das Messe-OK froh, dass gerade das Möbilierungssegment noch immer grössere Flächen wie beispielsweise in der Turnhalle oder in der Halle 7 belegt – dort ist wieder Möbel Märki mit der grössten Standfläche überhaupt präsent. Ebenfalls einen grösseren Auftritt als auch schon haben Anbieter von E-Bikes in derselben Halle. Ansonsten gab es Umschichtungen von kleineren Ständen vor allem in den Hallen 5 und 6.

Dazu steht wohl eine Neuigkeit auf dem Programm, die Urs Unterlerchner zehn Jahre lang nie zu schaffen machte: Es droht ab dem Wochenende eher eine Schlechtwetter-HESO. Die Einrichtung des Parkplatzes sei bereits eine «Schlammschlacht» gewesen. Und kühle Temperaturen stehen auch nicht auf dem Wunschzettel des OKs, sei doch das Heizöl doppelt so teuer wie vorher geworden. Aber: Hauptsache, es ist HESO!

