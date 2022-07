Solothurn: HESO 2022 wieder mit Schwingerzelt und Harley-Meeting

Herbstmesse News zur HESO: Das Harley-Meeting und das Schwingerzelt geben ihr Comeback – bekannt ist nun auch der künftige HESO-Präsident Sie soll wieder eine ganz normale HESO werden. Präsident Urs Unterlerchner schaut auf die diesjährige Ausgabe (23. September bis 2. Oktober) und gibt erste Details bekannt. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 11.07.2022, 16.00 Uhr

Hier soll 2022 wieder gefeiert werden. Das Schwingerzelt kehrt zurück an die HESO. Hanspeter Bärtschi (20. September 2018)

Trotz Corona und der damit verbundenen Unsicherheit: Bereits drei Monate vor Beginn der HESO steht fest, dass die gesamte Ausstellungsfläche an der Herbstmesse vom 23. September bis 2. Oktober vergeben ist. So wie man es sich von der Messe in Solothurn gewohnt ist. Doch HESO-Präsident Urs Unterlerchner hält fest:

«Dies war nur durch einen riesigen Mehraufwand unseres Teams möglich. Es brauchte viel mehr Überzeugungsarbeit als noch vor einigen Jahren.»

Die letzten zweieinhalb Jahre hätten bei den Aussteller Spuren hinterlassen. «Die Unsicherheit ist nach wie vor gross», sagt Unterlerchner. «Die Furcht vor kurzfristigen Absagen durch die Behörden ist einfach da.»

Wechsel an der Spitze nach der HESO 2022 Seit Montag ist bekannt, wer Urs Unterlerchner als HESO-Präsident beerben wird. Wie die Rythalle AG mitteilt, wird Rolf Fröhlicher das Amt per 1. Januar 2023 übernehmen. Der gelernte Koch, diplomierte Hotelier und Betriebswirtschaftler führt ein Beratungsunternehmen und war zuletzt im Pandemiestab des Kantons tätig. Ebenfalls neu in der HESO-Geschäftsleitung sind Patrick Nascarella (Leiter Administration/Geschäftsstelle) und Simon Stöckli (Finanzen). Die neuen Geschäftsleitungsmitglieder seien fest mit der Region verankert und verfügten über ein gutes Netzwerk mit Vereinen, Gewerbe und Politik, heisst es in der Mitteilung. «Sie vereinen viel Fachkenntnis, Erfahrung und Dynamik.» Und: «Mit der frühzeitigen Nachfolgeregelung erhält die neue HESO-Crew bereits anlässlich der aktuellen HESO einen Einblick in die Organisation, womit einer reibungslosen Übergabe nichts im Wege stehen sollte.» (mgt)

Der HESO-Präsident selber ist zuversichtlich, dass es diesen Herbst wieder eine normale HESO gibt. Also frei zugänglich, ganz ohne einschränkende Massnahmen. Auch wenn er betont, dass man dieses Mal schnell reagieren könnte. «Das Konzept dazu ist ja nun ausgearbeitet», sagt Unterlerchner und betont: «Wir haben derzeit keinerlei Hinweise, dass dies nötig wird.»

Und so kündigt er für die diesjährige Ausgabe das an, was viele Besucherinnen und Besucher bei der Corona-HESO 2021 vermisst haben: Es wird wieder ein Schwingerzelt im Schanzengraben geben und auch das äusserst beliebte Harley-Meeting gibt sein Comeback. Das HESO-Bähnli wird auch wieder seine Bahnen drehen – nebst den Säuli-Rennen und dem Streichelzoo sicher ein Highlight für die kleinen Besucherinnen und Besucher.

«Die HESO lebt nicht zuletzt vom geselligen Teil», sagt Unterlerchner. Dieser sei 2021 etwas zu kurz gekommen. Die grosse Ausnahme war das Nachtleben. Die HESO war eine der ersten Veranstaltungen, die wieder stattfanden, dementsprechend voll waren die Partyzelte im Schanzengraben. «Wir wurden von den Jungen komplett überrannt», sagt Unterlerchner. Umso mehr schmerzte damals die Lücke des fehlenden Schwingerzelts. «Wir sind gespannt, ob das Nachtleben dieses Jahr ähnlich beliebt ist oder sich wieder etwas normalisiert.»

Zuletzt fand das Harley-Meeting 2019 an der HESO statt. Michel Lüthi

Als Gastregion wird sich Grächen und St.Niklaus-Tourismus (VS) mit Gewerbe an der Herbstmesse in Solothurn präsentieren. Und im Rahmen von «HESO zeigt Herz» ist Pro Natura Solothurn vor Ort.

Etwas mehr Improvisation als üblich war bei der Sonderausstellung gefragt. Normalerweise weiss das OK bereits Jahre im Voraus, was für eine Sonderschau geplant ist. Dieses Jahr sah es wegen der grossen Unsicherheit anders aus. «Wir mussten schauen, dass das Konzept unter allen Voraussetzungen funktioniert», erläutert Unterlerchner. Was in den letzten Monaten entstanden ist, klingt spannend. Die diesjährige Sonderschau kommt ohne Zelt aus und ist ganz der Street-Art gewidmet.

«Es gibt eine farbige Geschichte», verrät Unterlerchner und ergänzt:

«Etwas, was sonst im Verborgenen stattfindet, kann man nun live vor Ort erleben.»

Für Unterlerchner wird es seine zehnte und letzte Herbstausstellung als HESO-Präsident sein. Für ihn, aber auch für die Besucherinnen wie Aussteller ist zu hoffen, dass seine letzte HESO genau so durchgeführt werden kann, wie sie angedacht ist. Einfach als ganz normale HESO.

