Heizungen Zögerliche Energiewende: Noch immer dominiert das Gas in der Solothurner Altstadt Zu rund 80 Prozent wird in der Stadt Solothurn nicht mit erneuerbaren Energien geheizt. Trotz aller Bemühungen bleibt die enge Situation in der Altstadt ein Problem, um die Energiewende durchzusetzen. Doch erste Versuche gibt es. Lucien Fluri 19.03.2022

Die Gasbehälter der Regio Energie in der Zuchwiler Aarmatt wurden zwar eben erst abgebrochen. Solothurn bleibt aber eine Stadt mit viel Gasverbrauch. Urs Byland

Will Solothurn klimafreundlicher werden, kann die Politik noch so viel beschliessen. Letztlich ist zu einem grossen Teil entscheidend, was die Regio Energie tut. Denn was den CO 2 -Ausstoss betrifft, hat der städtische Energieversorger einen grossen Einfluss. Er ist quasi Dreh- und Angelpunkt. Das ist in Solothurn nicht anders als in den meisten anderen Schweizer Städten: Aus historischen Gründen dominiert dort überall das Gas der regionalen Energieversorger.

Einst galt es als fortschrittlich, brachte Infrastruktur und eine konstante Energieversorgung in die Städte – und wurde als umweltfreundlicher als Ölheizungen gepriesen. Heute ist wegen internationaler Spannungen und des CO 2 -Ausstosses auch das Gas in der Kritik. Doch ein Wechsel ist nicht ganz einfach, da die Infrastruktur gebaut ist. Auch deshalb wird beispielsweise im mondänen Genf noch immer zu 78 Prozent mit Gas und zu 14 Prozent mit Öl geheizt.

Exakte Zahlen gibt es für Solothurn nicht; grundsätzlich geht es der Stadt aber nicht anders als anderen urbanen Zentren. Darauf deuten gewisse vorhandene Zahlen. 2200 Gasheizungen gibt es auf städtischem Gebiet, wie die Regio Energie Solothurn auf Anfrage mitteilt. Dies bei insgesamt 3608 Gebäuden in der Stadt, wobei ein Teil dieser Gebäude nicht zwingend beheizt ist.

Nur 20 Prozent heizen erneuerbar

Insgesamt, so erklärt Lukas Reichmuth vom städtischen Hochbauamt aufgrund weiterer Zahlen, sind in der Stadt heute nur 21,3 Prozent des Energieverbrauchs für Heizungen und Warmwasser erneuerbar. Wobei die Einwohnergemeinde als Immobilienbesitzerin selbst besser unterwegs ist. Ihre Gebäude werden zu 43,8 Prozent mit erneuerbaren Energieträgern beheizt. Dazu gehört auch Biogas, wie es etwa zur Heizung des Naturmuseums verwendet wird.

Als Herausforderung erweist sich insbesondere das historische Stadtzentrum. Reichmuth erklärt:

«Die Wärmeversorgung der Altstadt mit erneuerbarer Energie ist durch die allgemein engen Platzverhältnisse in den Gebäuden, den Gassen und bei den Verrohrungen im Untergrund schwieriger als in anderen Stadtteilen.»

Zu den engen Platzverhältnissen kommen noch denkmalschützerische Aspekte. Solaranlagen auf den Dächern gelten als «No-Go».

Allenfalls in Frage kommen die Fernwärme, die Aarewassernutzung oder Biogas. Zu priorisieren seien dabei, so Reichmuth, das Aarewasser und die Abwärme, am besten in Wärmeverbundlösungen mit mehreren Liegenschaften. Laut Reichmuth laufen dazu derzeit zwei Machbarkeitsstudien.

Regio Energie und die Erneuerbaren: Gelobt und kritisiert

Und was tut die Regio Energie? In der Vergangenheit gab es Lob und Kritik für den städtischen Energieversorger. Einerseits sorgte für Unmut, weil der Energieversorger gerade wegen seines Gasgeschäftes 2017 das kantonale Energiegesetz torpedierte.

Eröffnung Methanisierungsanlage Aarmatt Zuchwil Regio Energie Solothurn. Andreas Kaufmann

Andererseits baute die Regio Energie mit dem Hybridwerk Aarmatt in Zuchwil nicht nur ein Projekt, das vom Bund als Leuchtturmprojekt für die Energiewende gepriesen wurde. Die Regio Energie investierte auch früh in ihr Fernwärmenetz und konkurrenzierte mit der Abwärme aus der Kehrichtverbrennungsanlage Zuchwil damit das eigene Gasnetz. Sandra Hungerbühler, Mediensprecherin der Regio Energie, sagt:

«Die Regio Energie hat das Fernwärmenetz ausgebaut im Wissen, dass sie damit teilweise das Gasnetz kannibalisiert.»

Weiter will der städtische Energieversorger den Biogasanteil bis 2030 auf 30 Prozent erhöhen. 2021 wurde bereits ein Gas-Standard-Produkt mit zehn Prozent Biogasanteil eingeführt.

Auf Gasheizung folgt häufig wieder eine Gasheizung

Manchmal hilft die Gasinfrastruktur auch, um umweltfreundlich zu werden. Kürzlich hatte die Regio Energie selbst in einem Baugesuch das Erstellen eines Gaskessels nahe der Westumfahrung beantragt. Hintergrund ist der Bau des geplanten Fernwärmenetzes in diesem Gebiet. Der Kessel soll als Notversorgung dienen. «Dank des Gaskessels kann die Regio Energie Solothurn dereinst mehr Kunden an das Fernwärmenetz anschliessen und somit mehr CO 2 -freie Energie liefern», heisst es bei der Regio Energie.

Und letztlich ist auch der einzelne Hausbesitzer entscheidend. Auch wenn derzeit viele Baugesuche für Wärmepumpen eingereicht werden, werden im gesamten Versorgungsgebiet der Regio Energie, das auch umliegende Gemeinden umfasst, jährlich noch immer rund 200 Gasheizungen durch neue Gasheizungen ersetzt.

