Solothurner Marroni-Verkäufer im Gespräch

«Heissi Marroni» Zwei Solothurner Marroni-Männer sind im Saison-Endspurt: So verlief der Verkauf in den letzten Wochen Geröstete Kastanien sind in Solothurn «Kulturgut» – glaubt man der Website von Solothurn Tourismus. Im Februar geht die Saison zu Ende. Zu Besuch bei zwei Solothurner Marroni-Verkäufern, die in den vergangenen Wochen Hunderte Kilo Kastanien geröstet haben. Noëlle Karpf 10.02.2023, 17.00 Uhr

Stammkundschaft? «Zwischen 2- und 90-jährig»

«Cheschtelemuni». Das Wort kann man sich auf der Zunge zergehen lassen – wie heisse Marroni eben. Das Häuschen auf dem Märetplatz, wo genau diese verkauft werden, gehört zu Solothurn wie die gerösteten Kastanien zum Winterhalbjahr. Über 40 Jahre lang blickte ein und derselbe «Cheschtelemuni» des Betriebs der Familie Strazzini hinaus. Dann übernahm Nicola Stranges, 55, seit 2009 Angestellter der Strazzinis, aus Italien. Spricht er in seinem Akzent über seine Arbeit, schwingt ein leichtes «K» mit: «Keschtelemuni» – der «Neue», der mittlerweile auch schon seit über fünf Jahren heisse Marroni in der Solothurner Altstadt verkauft.

Nicola Stranges verkauft auf dem Märetplatz geröstete Marroni. Bild: Patrick Lüthy

«Ich bin sehr zufrieden hier», erklärt der Verkäufer. Ein Job in einem Büro, hinter einem Bildschirm, das sei nichts für ihn. «Ich habe guten Kundenkontakt hier.» Stammkunden? «Und wie!», sagt er. «Zwischen 2- und 90-jährig» seien diejenigen, die regelmässig Marroni kaufen. Nur wenig später kommt an diesem Vormittag ein solcher Stammkunde vorbei. «Für 5 Franken?», erkundigt sich Stranges schon bevor der Kunde bestellt. Richtig geraten.

Bis zu 200 Kilo an Spitzentagen

Wer hier Marroni kauft, trifft immer auf Stranges, die ganze Saison über, von September bis Ende Februar. Von Sonntag bis Sonntag, bis im Dezember jeweils zwischen 10 und etwa 19 Uhr, ab Januar dann ab 11 Uhr.

Bis zu 200 Kilogramm Marroni werden pro Tag geröstet. Bild: Patrick Lüthy

Pro Tag gehen so 30 bis 40 Kilogramm Marroni über die Theke, verpackt in braune Tütchen. An Spitzentagen, etwa an Wochenenden oder an Donnerstagen im Dezember, sind es fast 200, wie der 55-Jährige erzählt. Die Kastanien importiert der Betrieb der Familie Strazzini, 1837 gegründet, aus Italien und verkauft sie in der ganzen Schweiz. Geröstet werden die Marroni hier noch mit Holzkohle. Und das Wichtigste bezüglich Kastanien beim «Cheschtelemuni» fasst Stranges in zwei Wörtern zusammen: «Immer frisch».

Stranges bei seiner Arbeit. Bild: Patrick Lüthy

Bei 40 Grad im Häuschen

Die aktuelle Saison, in der man die Marroni auf dem Märetplatz zum ersten Mal auch mit Twint bezahlen kann, läuft laut dem «Cheschtelemuni» ordentlich. Vor zirka fünf Jahren habe man aufgrund von Schädlingen Probleme mit der Ware gehabt, später sei wegen der Pandemie weniger Kundschaft auf den Gassen unterwegs gewesen, mittlerweile laufe es aber wieder gut. So gut, dass an Spitzentagen sogar zwei Verkäufer im Häuschen stehen. Dort ist es zuweilen nicht nur etwas eng, sondern auch warm: «Im Herbst, als draussen noch 20 Grad herrschten», so Stranges, «hatten wir fast 40 Grad.»

Marroni-Stand auf dem Marktplatz in Solothurn. Bild: Patrick Lüthy

Die Saison neigt sich dem Ende zu, am 15. September geht die nächste wieder los. In der Zwischenzeit wird Stranges weiter für die Firma der Strazzinis arbeiten, für die er zuvor schon als Chauffeur oder im Lager tätig war. Aber zuerst brauche er «e chli Ruei», erklärt er, nach sechs Monaten als Marroni-Mann mache er zuerst einmal Ferien. Und wie lange wird er überhaupt als «Cheschtelemuni» wirken? 43 Jahre, wie beim Vorgänger, werden es eher nicht, meint der 55-Jährige lächelnd, aber so 10 Jahre, das könne er sich schon vorstellen.

«I fiire Solothurn»

Marroni-Stand von Neron Tupani beim Bahnhof Solothurn. Bild: Patrick Lüthy

«Achtung, Rauch.» Neron Tupani öffnet den Deckel der Marroni-Pfanne und warmer Dampf steigt auf. Der 25-Jährige steht an seinem Verkaufsstand am Solothurner Hauptbahnhof. Ab und an hält ein Zug mit quietschenden Bremsen. «Man gewöhnt sich dran», meint der Marroni-Mann aus dem Kanton Freiburg, der seit vier Jahren hier seinen Standort hat. Zuvor half er immer wieder im einstigen Familienunternehmen der Tupanis mit, das im Marroni-Geschäft tätig war. Damals brach er sogar seine Lehre ab, um Vollzeit mitzuhelfen. Mittlerweile hat er den Standort Solothurn übernommen und führt ihn alleine.

«Irgendwann hat man die Marroni schon gesehen», erklärt Tupani. Er probiere wohl so zwei, drei Stück in der Woche. Das reicht ihm. Während der Saison besteht sein ganzer Alltag aus dem Marroni-Verkauf. Täglich ist er zwischen 11 und 19 Uhr an seinem Stand am Gleis 1 anzutreffen. «Aber», so sagt der Marroni-Mann weiter, «vor jeder neuen Saison freue ich mich extrem auf die Marroni.»

Der Freiburger freut sich jeweils auf die Saison. Bild: Patrick Lüthy

Spitzenernte diese Saison

Die Ware bezieht er aus Italien, vorwiegend Napoli. «Kastanien brauchen Sonne und Wasser», so der Verkäufer. Diese Saison habe es von beidem genug gegeben, die Ernte sei sehr gut ausgefallen. Überhaupt stelle er steigende Qualität der Ware fest in den vergangenen Jahren. Und nachdem das Geschäft unter Corona so sehr gelitten habe, dass er sich andere Arbeit als Logistiker habe suchen müssen, habe sich die Lage mittlerweile wieder stabilisiert.

Die Qualität ist dieses Jahr gut. Bild: Patrick Lüthy

Rund 40 Kilo verkaufe er zu Spitzenzeiten, mittlerweile seien es wohl noch 20 bis 25 Kilo Marroni am Tag. Sein Ofen ist an das Stromnetz angeschlossen, wofür man eigens für ihn einen Anschluss am Stand installiert habe. Neben der grossen Pfanne wärmt ein etwas kleinerer Behälter die Marroni für etwa 40 Minuten, dann sind sie laut Tupani nicht mehr frisch genug.

«Er strahlt immer»

Kundschaft begrüsst Tupani an diesem Vormittag lachend und mit strahlenden blauen Augen. «I fiire Solothurn», sagt der 25-Jährige. Rund 50 Stammkunden treffe er täglich an, «es gibt solche, die kommen immer, an allen 118 Tagen der Saison.» Wenn das der Fall ist, füllt Tupani das Marroni-Säckli schon ab, bevor die Kundin oder der Kunde bestellt. «Wie immer?», fragt er etwa eine Bus-Chauffeurin, während er ihr das Säckli bereits reicht. Sie nickt und sagt: «150 Gramm». Eine weitere Kundin zeigt sich regelrecht begeistert ab dem Verkäufer und erklärt: «Er strahlt immer. Ohne ihn würde uns etwas fehlen.»

Neron Tupani hat immer ein Lächeln auf den Lippen. Bild: Patrick Lüthy

Zwischen den Stosszeiten, etwa um den Mittag herum, kann es aber auch etwas ruhiger werden am Stand. Tupani trägt stets einen Kopfhörer in einem Ohr. Wenn Flaute herrscht, telefoniert er, oder schaut Serien am Handy. Trotzdem: Das Geschäft beschreibt der Freiburger als seine Leidenschaft. Nach der Saison, und nach einer Pause, verkauft er im Sommer Glace in Bern. «Der Verkauf ist meine Vergangenheit und meine Zukunft», sagt der Marroni-Mann, und Letztere sieht er hier, am Marroni-Stand am Solothurner Hauptbahnhof.

