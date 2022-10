Hochzeitsmesse im Kapuzinerkloster Solothurn

Heiraten Solothurn im Hochzeitsfieber: «Die Hochzeit ist nicht mehr nur der Tag der Frau» Die Klosterkirche bot den passenden Rahmen für die erste Hochzeitsmesse im Kapuzinerkloster. Dabei zeigte sich auch: Die Rolle des Bräutigams wandelt sich. Anja Neuenschwander 03.10.2022, 05.00 Uhr

Impressionen von der ersten Hochzeitsmesse in Solothurn. José R. Martinez

Stilvolle Blumengestecke, ergreifende Musik, dem Farbkonzept angepasste Leckerbissen, alle Liebsten um sich versammelt und all das eingepackt in Tüll. So oder ähnlich stellen sich viele Paare den schönsten Tag ihres gemeinsamen Lebens vor. Und an einen solchen Tag fühlt man sich versetzt, sobald man vergangenes Wochenende die erste Solothurner Hochzeitsmesse in der Kirche des Kapuzinerklosters betrat.

Der Gang zum Altar war festlich geschmückt, zwischen den Kirchenbänken wurden Apérohäppchen oder Hochzeitscupcakes angeboten, vor dem Altar thronten strahlend weiss die Brautkleider und die Bräutigamsanzüge.

Vier Solothurner Unternehmerinnen organisierten gemeinsam die erste Solothurner Hochzeitsmesse. Das Thema Hochzeit scheint einen Nerv zu treffen: Es hätten sich nämlich mehr Kleinunternehmen aus der Region als gedacht für den Anlass interessiert, erklärte OK-Präsidentin Patrizia Rüegger.

Und schon war ein Anlass für die Solothurner Turteltäubchen im Hochzeitswahn entstanden: Von Catering über Fotografen und Trauredner bis hin zum Schmuckgeschäft war alles mit dabei. Das breite Angebot wurde als Inspirationsquelle genutzt: Marco und Barbara aus Grenchen beispielsweise möchten nächstes Jahr heiraten und brauchen unter anderem noch ein Motto, die passende Deko und ein Kleid.

Braut und Bräutigam brauchen eine passende Frisur

Und wie sieht’s mit dem Make-up und den Haaren aus? Ein passendes Styling gehört zum Hochzeits-Gesamtpaket wie ein Ring an den Finger. In einem Seitenaltar konnte man zusehen, wie Bräuten Haar und Make-up hergerichtet wird. Am Nachmittag gebe es noch eine Modeschau, wo Braut- und Bräutigamsmode am lebenden Modell gezeigt wird, erklärte Friseurin Nicole Dietrich von Solhair, während sie einem Modell kunstvolle Zöpfchen ins Haar flocht.

Nicht nur den Bräuten verschönerte Nicole Dietrich die Haarpracht: Auch die Männer seien Kunden im Salon, meinte sie. Denen müsse man aber eher mal einen Anstoss geben, damit sie sich in den Friseursessel setzen. Die Frauen seien da enthusiastischer. Dietrichs Aufgabe ist es dann, deren Wünsche zu verwirklichen: «Ich versuche für jede Braut, etwas Spezielles zu machen.» Die kirchliche Hochzeit sei nämlich schon eher der Tag der Frau, sagte sie.

Die Rolle des Bräutigams wandelt sich

Wer jedoch nicht zwischen Kirchenbänken zum Altar schreiten möchte, kann sich von Andrea Rücker und Selina Kempf bei einer freien Trauung vermählen lassen. Mit den Geschlechterrollen hätten sie auf ihren Trauungen andere Erfahrungen gemacht: «Die Hochzeit ist nicht mehr nur der Tag der Frau», meint Rücker. «Die Bräutigame haben immer mehr ihren Auftritt.»

Sei es nun, indem sie mit dem Motorrad oder dröhnender Rockmusik zur Trauung erscheinen oder eine bewegende und persönliche Traurede halten. Draussen, in der freien Natur, würden die Zeremonien viel persönlicher, finden die beiden. Besonders in Erinnerung geblieben sei Rücker eine Trauung im kleinen Kreis in einer Waldhütte. Zum Essen gab es Partybrot vom Bäcker. «Die Stimmung war super», meinte sie.

Für welche Hochzeitszeremonie man sich nun auch entscheidet, mit 500 oder 5 Gästen, mit oder ohne Farbkonzept, mit dreistöckiger Hochzeitstorte oder Partybrot, Hauptsache, es sagen am Ende beide: «Ja, ich will.»