Haus der Kunst in Solothurn: Max Hari zeigt seine Bilder

Haus der Kunst Max Hari stellt im Haus der Kunst aus: «Ich bin kein geduldiger Mensch, deshalb griff ich zur Elektrosäge» Der 73-jährige Langenthaler Künstler Max Hari greift für die Kunst zur Elektrosäge. Bei einem Rundgang in den Räumen der ehemaligen Klosterkirche in Solothurn erzählt er von seinem Schaffen. Lena Thommen Jetzt kommentieren 14.03.2023, 14.00 Uhr

Max Hari am Arbeiten mit der Elektrosäge im Haus der Kunst St. Josef. Bild: zvg

Der Blick fällt auf Max Hari, er steht auf einem Tisch, mit der Elektrosäge in der Hand, das laute Geräusch hallt in dem hohen Saal. Hari arbeitet an seinem Raumbild für die Ausstellung. Zum ersten Mal stellt der Künstler und ehemalige Lehrer und Dozent für Kunst und Malerei in der ehemaligen Klosterkirche in Solothurn aus. Eingeladen wurde er von dem Galeristen Reto Emch, der das Haus der Kunst leitet. Die Kunstszene und Freunde der Kunst verbinden Hari mit Solothurn.

Hinten im alten Chor der Kapelle hängen Haris Bilder der letzten eineinhalb Jahre an den Wänden. Sie bekommen eine besondere Ausstrahlung durch die Architektur, durch das Licht in dem hellen, hohen Raum. Meist beginne er mit dem Malen ohne klare Bildvorstellung. «Ich vertraue auf meine momentane Intuition, die auf langjähriger Erfahrung beruht», sagt der Künstler. Deshalb benennt er seine Werke nicht mit einem gegenständlichen Titel: «Meine Bilder sind meist ohne Titel, gross O, gross T, OT», so Hari.

Ausgestellte Bilder von Max Hari im alten Chorraum der Kapelle. Bild: zvg

Max Hari malt mit der elektrischen Kettensäge

«Ich bin kein geduldiger Mensch, deshalb griff ich bei grossformatigen Arbeiten zur Elektrosäge», erklärt Hari zu seinem jüngsten Werk, «Spurensuche». Geübt mit der Kettensäge ist der Künstler schon, viele Holzschnitte hat er bereits kreiert. Neu ist die Verwendung des Wabenkartons als Bildträger. Auch die Grösse sei neu – 70 Quadratmeter misst die Fläche des Raumbildes.

Das Arbeiten mit der elektrischen Kettensäge sei ähnlich wie das Zeichnen ohne Korrekturmöglichkeiten. Je nachdem, wie er die Säge hält, gibt es dickere oder dünnere Striche, dunklere oder weniger dunkle Farbtöne. Hari bahnt sich seine Spuren durch das Material.

Um zu arbeiten, braucht Hari vollste Konzentration und tiefste Entspanntheit

Auf die Frage, wieso er Kunst mache, lacht Max Hari auf: «Das wäre, wie wenn man einen Vogel fragen würde, wieso er pfeife.» Nach einer Weile fügt Hari hinzu: «Es sammelt sich Energie in mir an und dann bin ich bereit, mich an die Kunst zu wagen. Ich brauche für diesen Moment höchste Konzentration und doch muss ich in tiefster Entspanntheit sein.»

Max Haris Spuren auf Wabenkarton. Bild: zvg

Hinweis Bis am Sonntag, 9. April, kann man im Haus der Kunst selber auf Spurensuche gehen.

