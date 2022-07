Gutscheine statt Subventionen Systemwechsel bei der Finanzierung der Kinderbetreuung: 82 Anträge für Betreuungsgutscheine sind in der Stadt eingegangen Die Stadt Solothurn hat letztes Jahr beschlossen, ein neues System für die familienergänzende Kindertagesbetreuung einzuführen. Ab August gilt nun das neue System: Die Institutionen werden nicht mehr subventioniert, dafür erhalten die Eltern Gutscheine. Judith Frei Jetzt kommentieren 30.07.2022, 05.00 Uhr

Bei der finanziellen Unterstützung der familienergänzenden Kindertagesbetreuung gab es einen Systemwechsel. Bruno Kissling (Symbolbild)

Letzten November hat der Gemeinderat beschlossen: Die Stadt Solothurn wechselt von der indirekten Objekt- zur Subjektfinanzierung bei der Kinderbetreuung. Ab dem 1. August wird dieses System nun eingeführt.

Das heisst: Ab August unterstützt die Stadt nicht die Institutionen finanziell, sondern die Eltern erhalten Betreuungsgutscheine. So können die Eltern aussuchen, wo sie ihr Kind betreuen wollen, sei es in einer Kita ihrer Wahl oder in einer Tagesfamilie. Das soll die Vereinbarkeit von Familie und Arbeit fördern, erhofft sich die Stadt.

Mit diesem Systemwechsel werden zudem Familien finanziell entlastet. Die Stadt ist sicher, dass so die Durchmischung von Kindern unterschiedlicher sozialer Herkunft gefördert wird. Dadurch werden benachteiligte Kinder sozial und sprachlich früher erfasst, was den Schuleintritt vereinfache. Das entlaste in letzter Konsequenz das Schulsystem.

Domenika Senti, Leiterin Soziale Dienste Solothurn. Andreas Kaufmann

Bislang sind 82 Anträge für die Betreuungsgutscheine bei der Stadt Solothurn eingegangen. Davon wurden 76 bewilligt, drei seien noch hängig und drei abgelehnt, führt Domenika Senti, Leiterin Soziale Dienste, aus. Bei den abgelehnten Anträgen handle es sich um Eltern, die nicht für Ermässigungen zugelassen sind. Entweder verdienen sie mehr als netto 160'000 Franken im Jahr oder haben ihren Wohnsitz nicht in der Stadt.

Senti geht davon aus, dass sich im Verlauf des kommenden Monats noch mehr Eltern anmelden werden, da man die ungefähre Zahl der Kita-Kinder kenne. Ausserdem könne man sich zu jeder Zeit für die Gutscheine anmelden. «Diese werden aber nicht rückwirkend erstattet», erklärt sie.

In der Stadt Solothurn nehmen alle sechs Kitas sowie der Verein Tagesfamilien die Betreuungsgutscheine entgegen.

Alle Gesuche wurden durch die Stadtverwaltung in den letzten zwei Monaten bearbeitet. Ein paar Eltern haben Unterstützung bei der Anmeldung gebraucht. «Das Anmeldetool Kibon ist für uns alle neu. Dafür, dass wir es zum ersten Mal benutzen, hat es sehr gut funktioniert», zieht sie zufrieden Zwischenbilanz. Dass es gut klappt, überrascht Senti aber nicht. Im Kanton Bern habe man schon gute Erfahrung mit diesem Tool gemacht.

Heute will und kann sie noch kein endgültiges Urteil über das System abgeben. Bis jetzt seien noch keine Zahlungen erfolgt. Erst danach kann sie abschliessend sagen, ob es sich das System bewähre oder nicht.

