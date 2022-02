Grossaufgebot Schwerer Unfall am Bahnhof Solothurn: Auto kollidiert mit Fussgänger – Rega steht im Einsatz Am Sonntagabend ereignete sich direkt vor dem Solothurner Hauptbahnhof ein schwerer Unfall. Die Rega landete mitten auf der Dornacherstrasse, die Einsatzkräfte waren mit einem Grossaufgebot vor Ort. 27.02.2022, 20.05 Uhr

Die Rega landete mitten auf der Strasse. Hanspeter Bärtschi

Schwerer Unfall am Sonntagabend beim Hauptbahnhof in Solothurn: Ein Auto fuhr auf der Luzernstrasse in einen Fussgänger und kollidierte frontal mit einer Ampelanlage beim Bahnhofsvorplatz. Der Unfall ereignete sich gegen 18:50 Uhr. Der genaue Hergang des Unfalls ist noch ungeklärt, wie ein Sprecher der Kantonspolizei Solothurn auf Anfrage erklärte.