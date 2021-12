Mutmasslicher Drogendealer in Grenchen festgenommen

Grenchen Polizei nimmt mutmasslichen Dealer fest und stellt über 15 Kilogramm Drogen sicher Die Kantonspolizei Solothurn hat in Grenchen einen mutmasslichen Drogendealer festgenommen. Bei den anschliessend durchgeführten Hausdurchsuchungen konnten über 15 Kilogramm Betäubungsmittel – vorwiegend Kokain und Heroin - sichergestellt werden. 22.12.2021, 08.38 Uhr

Die sichergestellte Ware. Kantonspolizei Solothurn

Die Kantonspolizei Solothurn hat in Grenchen einen mutmasslichen Drogendealer festgenommen und infolgedessen mehrere Kilogramm Drogen sichergestellt. Wie die Kapo am Mittwoch mitteilt, ist die Festnahme vor ein paar Tagen nach Ermittlungen in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn im Rahmen einer gezielten Polizeiaktion gelungen.