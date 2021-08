Google-Anfragen Solothurn belegt in einem Ranking den 5. Platz der beliebtesten Schweizer Kleinstädte Gemäss einer Auswertung wird häufiger nach Aktivitäten und Sehenswürdigkeiten in Solothurn als in Zermatt gesucht. Fabio Vonarburg 18.08.2021, 12.47 Uhr

Solothurn ist bei Touristen beliebt. zvg/solothurn Tourismus

Nach Solothurn wird häufiger gesucht als Zermatt. Auf dieses Ergebnis kommt eine Auswertung von Holidu, einer Suchmaschine für Ferienhäuser und -wohnungen. «Was kann man in Solothurn sehen und unternehmen? Über 1000-mal im Monat haben sich die Schweizer diese Frage im letzten Jahr gestellt», schreibt das Unternehmen in einer Medienmitteilung. Nach den Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in Zermatt wurde gemäss der Auswertung im Monat von 910 Personen gesucht.