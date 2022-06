Wir können die Arbeitswelt frauenfreundlich gestalten

Gleichberechtigung Wir haben es in der Hand In verschiedenen Verbänden, Organisationen und Aktiengesellschaften sind mehr Männer als Frauen in Leitungsgremien vertreten – nicht nur in Solothurn, sondern in der ganzen Schweiz. Das zu ändern, liegt in unserer Macht. Judith Frei Jetzt kommentieren 18.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Frauen mit Kinder brauchen Flexibilität am Arbeitsplatz. Gaetan Bally (Symbolbild)

Es wäre ja schon schön, gäbe es mehr Frauen in Leitungsgremien – hört man. Die Frauen würden aber gar nicht wollen, ausserdem gebe es nicht genügend mit technischer Expertise. Im Klartext heisst das: selbst Schuld.

Dass es an den Regeln und Strukturen liegt, dass die Gremien sehr homogen sind, ist offensichtlich. In unserem Land, in dem es kaum Tagesschulen gibt, müssen die Arbeitgeber selbst Rücksicht nehmen, dass berufstätige Mütter flexiblere Strukturen erhalten.

Dass dies nicht überall möglich ist, zeigt, wie weit die Schweiz noch in den Kinderschuhen steckt, was Gleichberechtigung in der Arbeitswelt anbelangt. Die Bedürfnisse der Mütter werden in diesem Umfeld oft nicht mitgedacht. Eigentlich haben sie ja auch in diesem Umfeld nichts verloren, scheint die Grundhaltung zu sein. Falls sie trotzdem hier sind, müssen sie sich anpassen und vielerorts unter den gleichen Bedingungen arbeiten wie Kinderlose.

Die Regeln und Strukturen sind nicht gottgegeben. Wir haben es in der Hand, diese so anzupassen, dass möglichst viele Frauen am (Arbeits-)Leben ausserhalb der eigenen vier Wände teilnehmen können. Denn es ist auch ein volkswirtschaftlicher Unsinn, Frauen an den Hochschulen zuzulassen, wenn sie zum Schluss als hochqualifizierte Kinderbetreuerinnen enden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen