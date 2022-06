Gleichberechtigung Bis zu 22 Männer und keine einzige Frau: In Verwaltungsräten in der Region Solothurn sind Frauen meist in der Minderheit In verschiedenen Verbänden, Organisationen und Aktiengesellschaften sind auffällig viel mehr Männer in Leitungsgremien vertreten. Das zeigt sich auch in jenen Gremien, zu denen die Stadt Solothurn gehört. Judith Frei Jetzt kommentieren 18.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Veranstaltung der Aargauischen Industrie- und Handelskammer, der UBS und des Kantons Aargau im März 2015. Sandra Ardizzone

Es geht etwas in Sachen Gleichberechtigung. Die Regio Energie Solothurn schreibt in ihrem aktuellen Geschäftsbericht, man sei stolz auf den Frauenanteil im Verwaltungsrat. 55 Prozent der Mitglieder sind Frauen. In absoluten Zahlen sind das fünf Frauen und vier Männer.

Doch eine Gesamtbetrachtung der verschiedenen Verbände, Organisationen und Aktiengesellschaften, in denen die Stadt Vertretungen in Leitungsgremien stellt, zeigt: In Sachen Durchmischung hat man noch einen langer Weg vor sich.

Extrembeispiel: die Kebag Kehrichtverbrennung AG. Im Verwaltungsrat dieser gibt es unter den 22 Mitgliedern keine einzige Frau. Verwaltungsratspräsident der Kebag, Christoph Fankhauser, erklärt, dass es nicht immer ein reines Männergremium war. Und:

«Es wäre schön, würden mehr Frauen im Leitungsgremium sitzen.»

Der Verwaltungsrat habe hier aber einen eingeschränkten Handlungsraum. Die Statuten legen fest, dass die Aktionäre – das sind die Gemeinden – ein Vorschlagsrecht haben. Die Kebag hat also keinen Einfluss auf die Selektion der Kandidaten.

Fortschritte macht die Regiobank Solothurn: Seit Stadtpräsidentin Stefanie Ingold im Verwaltungsrat ist, ist der Frauenanteil gleich doppelt so gross. Jetzt sitzen zwei Frauen und fünf Männer im Leitungsgremium – noch nicht optimal, aber immerhin eine Verbesserung.

Generalversammlung der Regiobank Solothurn: Stefanie Ingold ist neue Verwaltungsrätin. Links Verwaltungsratspräsident Philipp Simmen. Hanspeter Bärtschi

Bei der BSU ist es eine Frau unter sieben Männern. Das Verkehrsunternehmen erklärt, dass mit der Gemeindepräsidentin von Feldbrunnen-St.Niklaus, Anita Panzer, 2017 die erste Frau in den Verwaltungsrat gewählt wurde. «Weitere Frauen sind sehr erwünscht», erklärt die BSU. Wie aber schon Fankhauser erklärte, werden die Kandidaten dem Verwaltungsrat vorgeschlagen, der Rat hat nur geringen Einfluss auf die Selektion.

«Die passenden Personen werden nicht anhand des Geschlechts gewählt, sondern unter Berücksichtigung der Vorschlagsrechte, der Qualifikation und der Verfügbarkeit.»

Weiter sieht man: Auch beim Zweckverband ARA Solothurn-Emme sitzt keine Frau im Leitungsorgan. Bei der Parking AG Solothurn ist Andrea Lenggenhager die einzige Frau neben acht Männern. Bei der Repla espace Solothurn ist das Verhältnis 19 zu 2.

Grosses Erstaunen, dass man nicht schon weiter ist

«Ja, mir ist bei der ersten Sitzung aufgefallen, dass wir nur zwei Frauen sind», erklärt Stadtpräsidentin Stefanie Ingold über die Repla.

Sie komme aus einem Bereich – die Schulen –, wo die Durchmischung gelebt werde. Dass das nicht überall so ist, sei ihr dadurch nicht mehr so bewusst gewesen.

«Ich bin doch erstaunt, wenn ich sehe, wie wenige Frauen in solchen Sitzungen dabei sind und dass es das heute noch gibt.»

Es falle ihr nicht schwer, sich in diesem Umfeld zurechtzufinden, aber sie wünsche sich schon, dass sie in Zukunft nicht mehr die einzige Frau sei.

Das Problem sei, dass es auf Gemeindeebene noch wenige Frauen in politischen Ämtern oder in Führungspositionen in der Verwaltung gebe und daher mehr Männer delegiert werden. Damit diese also durchmischter werden, müsse man Frauen ermutigen, sich politisch zu engagieren. Das sei ein Prozess, der schon im Gange sei, und die Stadtpräsidentin ist überzeugt, dass es nur eine Frage der Zeit sei, bis diese Gremien anders aussehen.

Lesen Sie hier den Kommentar zum Thema: Gleichberechtigung Wir haben es in der Hand Judith Frei vor 32 Minuten

Durchmischung, und zwar jetzt

Esther-Mirjam de Boer sieht das anders. Sie ist überzeugt, dass man nicht warten muss, bis mehr Frauen gewählt werden. Sie ist Geschäftsführerin und Mitinhaberin der Beratungsfirma Getdiversity und unterstützt mittlere und grosse Aktiengesellschaften, Gemeinden, Kantone und den Bund in Sachen Durchmischung.

Für de Boer ist es klar, dass diverse Teams zu besseren Resultaten gelangen. Dafür zieht sie das Beispiel aus der Forschung heran, bei dem ein reines Männerteam und ein durchmischtes Team Schnee räumen mussten. Das Männerteam habe sich zuerst um die Strassen gekümmert. Die Trottoirs wurden zuletzt geräumt und bei den Fussgängerübergängen die Schneeberge liegen gelassen. Die Frauen haben sich darum bemüht, dass auch die Trottoirs sicher sind. De Boer erklärt:

«Je nach Lebensrealität konzentriert man sich auf andere Sachen und erzielt dadurch andere Resultate.»

Dass es in den erwähnten Gremien wenig Frauen gibt, beobachtet sie in der ganzen Schweiz. Für einen Kanton ist sie dabei, einen Massnahmenkatalog zu erarbeiten, um mehr Durchmischung zu erzielen. Idealerweise sollen die Geschlechter in diesen Gremien ausgeglichen sein.

Bessere Aufsichtskontrolle

Sie weiss, wie diese homogenen Teams entstanden sind. «Der Männerüberhang entsteht strukturell», erklärt sie. In die Gremien wird man meistens von Amtes wegen gewählt und diese werden oft von Männern besetzt. Gemäss de Boer sei dieses statutarisch festgelegte Kriterium, wer in einen Vorstand oder Verwaltungsrat gewählt wird, nicht zwingend nötig.

Die Möglichkeit, die Statuten so anzupassen, dass auch Externe in diese Ämter gewählt werden können, habe erwiesenermassen Vorteile. Man habe gute Erfahrungen damit gemacht, durch die Ergänzung mit externen Personen sei die Aufsichtskontrolle besser.

Ein weiteres Problem seien die Sitzungstermine. Viele Frauen mit beruflichen und familiären Verpflichtungen haben Mühe, genau an den vorgegebenen Daten die Termine wahrzunehmen. Eine flexiblere Sitzungsplanung würde das Problem entschärfen. Es handle sich ja meist um wenige Sitzungen pro Jahr.

Die Beraterin hat auch die Erfahrung gemacht, dass Frauen, die in reinen Männergremien nicht erwünscht sind, oft nicht lange bleiben. «Die Schenkelklopfmentalität schreckt viele Frauen ab», sagt die ETH-Abgängerin.

Ein sinnvolles Werkzeug seien auch Quoten. Sie sagt:

«Wir haben hier in der Schweiz eigentlich eine Quotenkultur. Nur gegen die Frauenquote sträubt man sich»

In vielen Ausschüssen achte man heute darauf, dass verschiedene Sprachregionen und Parteien vertreten sind. Mit der Frauenfrage tue man sich aber noch schwer. Für sie unverständlich, denn: «Es gibt genügend fähige, gut ausgebildete Frauen, die für diese Ämter geeignet sind.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen