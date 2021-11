Abfall, Abwasser und Co. Staat bittet zur Kasse: Der Kanton Solothurn hält den Gebührenrekord – was ist da dran?

In keinem anderen Kanton sollen Dienstleistungen der Behörden so stark mit Gebührengeldern gedeckt werden. Das zeigen Untersuchungen des Bundes. Doch so klar ist die Sache nicht.