Solothurn: Was tun mit dem zusätzlichen Geld der Regio Energie?

Gewinnausschüttung Was soll Solothurn mit dem zusätzlichen Geld von der Regio Energie tun? Ideen gibt es, doch die Stadtpräsidentin will davon nichts wissen Die FDP möchte die Bürgerinnen und Bürger bei den Energiekosten entlasten, die Grünen das Geld für einen bestimmten Zweck einsetzten. Und das Stadtpräsidium? Das sorgt sich vor allem um die finanzielle Situation der Stadt. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 10.11.2022, 05.00 Uhr

Gebäude der Regio Energie in Solothurn. Hanspeter Bärtschi

Was lange gefordert wurde, wird bald umgesetzt. Sprich: Die Stadt Solothurn erhält künftig mehr aus dem grossen Geldtopf der Regio Energie Solothurn. Und zwar jeweils 25 Prozent des Jahresgewinns. Sowohl 2020 als auch 2021 hätte dies jeweils über 1 Million Franken entsprochen. Das Geld weckt Begehrlichkeiten.

Dazu sind im Gemeinderat bislang zwei Vorstösse eingereicht worden, die auf der Traktandenliste der Gemeinderatssitzung vom kommenden Dienstag stehen. Beiden Ideen kann das Stadtpräsidium nichts abgewinnen. Der Überblick:

Die Einwohnerinnen und Einwohner einmalig entlasten

Die Idee

Die Energiekosten steigen, und damit wird auch das Portemonnaie der Solothurnerinnen und Solothurner stärker belastet. An der Gemeindeversammlung forderte daher ein Stimmbürger, dass die Regio Energie einen Energierabatt gewährt. Sein dringlicher Vorstoss wurde aber als ungültig erklärt.

Als Alternative schlägt nun die FDP-Fraktion im Gemeinderat vor, dass die Stadt einmalig auf die Ablieferung gemäss Konzessionsvertrag verzichtet, welche die Regio Energie jährlich an die Stadt zahlen muss. Dies würde zu einer direkten Entlastung der Haushalte in der Stadt führen, so die FDP, da die Regio Energie die Abgabe 1 zu 1 den Einwohnern in Rechnung stelle. «Dies wäre ein Zeichen der Solidarität der Stadt gegenüber ihren Einwohnern.» Diese Massnahme hätte keinen negativen Einfluss auf die Jahresrechnung der Stadt Solothurn, so die Fraktion weiter. Der Grund: die neue Gewinnausschüttung.

Die Reaktion

Das Stadtpräsidium weist zuerst darauf hin, dass die Stadt nicht einseitig auf eine Forderung verzichten kann, sondern auch die Regio Energie zustimmen müsste. Zudem müsste die Gemeindeversammlung den Verzicht der Ablieferung beschliessen. Im Rechnungsjahr 2021 betrug diese Ablieferung 1,48 Millionen Franken.

Das Stadtpräsidium findet den Verzicht keine gute Idee. Dabei wird auf die klammen Finanzen der Stadt verwiesen. Gemäss Finanzplan sei das Nettovermögen der Stadt, das Ende 2021 noch 71,5 Millionen Franken betrug, bereits im Jahr 2025 aufgebraucht, schreibt das Stadtpräsidium. Für das kommende Jahr sei zwar eine Gewinnabgabe der Regio Energie von 1 Million Franken budgetiert, es sei allerdings fraglich, ob es tatsächlich eine Gewinnausschüttung geben werde.

«Ist der Wille nun da, auf die neue Gewinnausschüttung oder auf die Ablieferung der Regio Energie Solothurn zu verzichten, würde sich das Budget 2023 nochmals verschlechtern. Der Spardruck würde sich damit nochmals vergrössern und auch der Druck auf den Steuerfuss würde mit einer solchen Massnahme steigen.» Daraus folgt: Das Stadtpräsidium empfiehlt, das Postulat nicht erheblich zu erklären.

In Massnahmen zur Milderung der Klimawandelfolgen investieren

Die Idee

Geht es nach der Fraktion der Grünen, soll die Gewinnausschüttung, welche die Stadt Solothurn künftig von der Regio Energie erhält, für einen bestimmen Zweck verwendet werden. Die Forderung der Motion: Das Geld soll in Projekte investiert werden, welche zur Reduktion des Ausstosses von Treibhausgasen oder zur Milderung der Folgen des Klimawandels beitragen.

Die Photovoltaikanlage bei der Regio Energie Solothurn. Andreas Kaufmann (20. Dezember 2013)

Etwa, indem auf den Gebäuden der Einwohnergemeinde die Photovoltaikanlagen ausgebaut oder die Isolationen und technischen Einrichtungen von Gebäuden verbessert werden. Auch die Realisierung von ökologisch sinnvoll gestalteten Pärken und Plätzen wird als mögliches Beispiel für die Verwendung genannt.

Die Reaktion

Wiederum betont das Stadtpräsidium, dass nicht abgeschätzt werden kann, wie hoch die Gewinnausschüttung der Regio Energie tatsächlich ausfällt. Im Worst-Case-Szenario nicht allzu gross, so das Stadtpräsidium. «Das würde bedeuten, dass beim vorgeschlagenen Vorgehen in der Motion nur wenig Geld für ihre gewünschten Investitionen zur Verfügung stehen würde.»

Diese wäre auch nicht im Interesse der Grünen, «und somit bräuchte es eine andere Lösung, dass solche Investitionen trotzdem getätigt werden könnten».

Das Stadtpräsidium hält weiter fest: «Mit einem neuen Reglement respektive einer neuen Spezialfinanzierung wird der Handlungsspielraum eingeschränkt und es entsteht ein vermeidbarer zusätzlicher Aufwand.»

Wiederum wird auch die finanziell knappe Situation der Stadt betont: Wenn die Gewinnausschüttung der Regio Energie für neue Ausgaben verwendet werde, werde sich die finanzielle Situation nicht verbessern. «Das wiederum bedeutet, dass der Gemeinderat Kürzungen in anderen Bereichen vornehmen muss, um seine Ziele erfüllen zu können.» Fazit: Das Stadtpräsidium empfiehlt, die Motion nicht als erheblich zu erklären.

